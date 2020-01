Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szankciókkal fenyegette meg Irakot Donald Trump amerikai elnök, ha Bagdad távozásra szólítja fel az amerikai csapatokat.","shortLead":"Szankciókkal fenyegette meg Irakot Donald Trump amerikai elnök, ha Bagdad távozásra szólítja fel az amerikai csapatokat.","id":"20200106_Trump_nekiment_Iraknak_is_es_szankciokkal_fenyegetozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce61156-abfa-4386-9421-4940d106d3f2","keywords":null,"link":"/vilag/20200106_Trump_nekiment_Iraknak_is_es_szankciokkal_fenyegetozik","timestamp":"2020. január. 06. 07:09","title":"Trump nekiment Iraknak is és szankciókkal fenyegetőzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02c9e8ff-aa89-4787-99c7-ee57539083d8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Nemzetközi Súlyemelő-szövetség komolyan veszi az ARD műsorában elhangzottakat.","shortLead":"A Nemzetközi Súlyemelő-szövetség komolyan veszi az ARD műsorában elhangzottakat.","id":"20200106_nemzetkozi_sulyemelo_szovetseg_ajan_tamas_korrupcio_dopping_ard_vadak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02c9e8ff-aa89-4787-99c7-ee57539083d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d6304a-ef5f-4f65-9b03-1865d406ceb8","keywords":null,"link":"/sport/20200106_nemzetkozi_sulyemelo_szovetseg_ajan_tamas_korrupcio_dopping_ard_vadak","timestamp":"2020. január. 06. 19:58","title":"Botrány a súlyemelőknél: Ajánék visszautasítják a vádakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"076cd053-d0a5-4fb9-9643-0d055fce1f3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szabad Egyetem köszönt be az Emmihez éjjel.","shortLead":"A Szabad Egyetem köszönt be az Emmihez éjjel.","id":"20200106_Plakatokkal_uzentek_az_Emminek_a_miniszterium_epulete_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=076cd053-d0a5-4fb9-9643-0d055fce1f3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03032bd-ac8b-43e1-ae0c-ffa034e47bb1","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_Plakatokkal_uzentek_az_Emminek_a_miniszterium_epulete_elott","timestamp":"2020. január. 06. 11:09","title":"Plakátokkal üzentek az Emminek a minisztérium épülete előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6cca68e-3c66-408d-bcfa-d5d3b6bef9c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A füst a Csendes-óceánon átkelve 11 ezer kilométert tett meg a levegőben.","shortLead":"A füst a Csendes-óceánon átkelve 11 ezer kilométert tett meg a levegőben.","id":"20200106_chile_ausztralia_fust_bozottuz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6cca68e-3c66-408d-bcfa-d5d3b6bef9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"504f9a6d-8772-4501-89f5-ab0e97a6721c","keywords":null,"link":"/vilag/20200106_chile_ausztralia_fust_bozottuz","timestamp":"2020. január. 06. 21:53","title":"Már Chilében is érezni az ausztráliai tüzek füstjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64c32394-61a1-4a8c-b414-9329e9ed1a90","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Idén júniusban lesz 100 éve, hogy aláírták a Trianoni békediktátumot, így a téma 2020-ban alighanem heves indulatokat gerjeszt majd. Többek között annak próbáltunk utánajárni Egry Gábor történésszel, a Politikatörténeti Intézet főigazgatójával, hogy mi lehet ennek az oka. Miért csak a veszteségekről beszélünk, és miért nem tudjuk elfogadni a különböző viszonyulásokat Trianonhoz? Megoldás-e erre a Nemzeti Összertartozás Napja? Túl lehet-e lépni a fasiszta vs. nemzetáruló leegyszerűsítéseken? Interjú. ","shortLead":"Idén júniusban lesz 100 éve, hogy aláírták a Trianoni békediktátumot, így a téma 2020-ban alighanem heves indulatokat...","id":"20200106_Miert_ne_lehetne_hogy_valakinek_akar_kozombos_legyen_Trianon__interju_Egry_Gaborral","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64c32394-61a1-4a8c-b414-9329e9ed1a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"069b84c1-4516-4c53-9e19-7b334f5de8ad","keywords":null,"link":"/kultura/20200106_Miert_ne_lehetne_hogy_valakinek_akar_kozombos_legyen_Trianon__interju_Egry_Gaborral","timestamp":"2020. január. 06. 06:30","title":"Miért lenne kötelező egyféleképpen emlékezni Trianonra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"737360c3-3fa3-4382-9e6f-0d26545268bc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Cusinato és Földházi után Bujdosó Zsombor is elköszönt az amerikai edzőtől.","shortLead":"Cusinato és Földházi után Bujdosó Zsombor is elköszönt az amerikai edzőtől.","id":"20200106_Mar_a_harmadik_uszo_hagyta_ott_Shane_Tusupot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=737360c3-3fa3-4382-9e6f-0d26545268bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e9fb1a-c0bb-4fe5-a8d7-b68af559ec1c","keywords":null,"link":"/sport/20200106_Mar_a_harmadik_uszo_hagyta_ott_Shane_Tusupot","timestamp":"2020. január. 06. 12:58","title":"Újabb úszó hagyta ott Shane Tusupot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6354fe3a-daff-4058-81ff-78013c9b8181","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsőre jó ötletnek tűnt, hogy a hétéves amerikai kisfiú az Apple vezeték nélküli fülhallgatóját kapja karácsonyra, az ünnepeket végül a kórházban töltötte a család.","shortLead":"Elsőre jó ötletnek tűnt, hogy a hétéves amerikai kisfiú az Apple vezeték nélküli fülhallgatóját kapja karácsonyra...","id":"20200106_apple_airpods_karacsonyi_ajandek_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6354fe3a-daff-4058-81ff-78013c9b8181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7948e191-88de-4fb1-994a-9f0f1564adda","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_apple_airpods_karacsonyi_ajandek_baleset","timestamp":"2020. január. 06. 12:03","title":"AirPodsot talált a fa alatt a 7 éves kisfiú – megette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e90ae9f0-9a2c-4095-9846-73ff096ecf5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ARD német közszolgálati csatorna Nemzetközi Súlyemelő Szövetségről szóló riportja súlyos vádat fogalmazott meg a Magyar Antidopping Csoporttal szemben is, a kölni doppinglabor pedig DNS-vizsgálatokra hivatkozva állítja, hogy a magyar ellenőröknek manipulált mintákat adtak le a később doppingoláson ért versenyzők. Tiszeker Ágnes, a cég igazgatója tagadta a vádakat, azt viszont nehéz cáfolni, hogy a doppingellenőrzés világszerte kitett a korrupciós kockázatoknak.","shortLead":"Az ARD német közszolgálati csatorna Nemzetközi Súlyemelő Szövetségről szóló riportja súlyos vádat fogalmazott meg...","id":"20200107_korrupcio_iwf_ard_ajan_tamas_tiszeker_agnes_macs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e90ae9f0-9a2c-4095-9846-73ff096ecf5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"955599a2-e0ce-405a-87ef-943570dc1dbd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200107_korrupcio_iwf_ard_ajan_tamas_tiszeker_agnes_macs","timestamp":"2020. január. 07. 06:30","title":"Aján Tamás magával ránthatja a magyar doppingellenőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]