Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29146dce-305f-4051-9ca1-eda0944106bf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint a pártcsaládnak meg kell erősítenie a jobbközép elköteleződését.\r

","shortLead":"Az államtitkár szerint a pártcsaládnak meg kell erősítenie a jobbközép elköteleződését.\r

","id":"20200113_novak_katalin_fidesz_epp_europai_neppart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29146dce-305f-4051-9ca1-eda0944106bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3f7fcdf-db6f-4cce-be44-f2f88d31675d","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_novak_katalin_fidesz_epp_europai_neppart","timestamp":"2020. január. 13. 23:02","title":"Novák: Szó sincs arról, hogy a Fideszt csak úgy ki lehet tenni a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c09d81b-645d-4d0d-b554-d41329d3c47b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen konszern cseh márkájának sportos újdonsága várhatóan plugin hibrid technikával is elérhető lesz.","shortLead":"A Volkswagen konszern cseh márkájának sportos újdonsága várhatóan plugin hibrid technikával is elérhető lesz.","id":"20200113_zold_rendszamot_kaphat_az_uj_skoda_octavia_rs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c09d81b-645d-4d0d-b554-d41329d3c47b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1017bb-5c94-4463-bf08-9f98e628557c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200113_zold_rendszamot_kaphat_az_uj_skoda_octavia_rs","timestamp":"2020. január. 13. 11:21","title":"Zöld rendszámot kaphat az új Skoda Octavia RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d070869-9f49-476f-b858-f8821ba46fa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elméletileg gazdasági portaépület építését engedélyezték, gyakorlatilag bármit felhúzhatnak a majorságban.","shortLead":"Elméletileg gazdasági portaépület építését engedélyezték, gyakorlatilag bármit felhúzhatnak a majorságban.","id":"20200113_Hadhazy_kideritette_mire_adtak_epitesi_engedelyt_az_Orbanbirtokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d070869-9f49-476f-b858-f8821ba46fa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71043f58-268a-4257-867e-af1ce65ccbef","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Hadhazy_kideritette_mire_adtak_epitesi_engedelyt_az_Orbanbirtokon","timestamp":"2020. január. 13. 11:09","title":"Hadházy kiderítette, mire adtak építési engedélyt az Orbán-birtokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c0a6f25-75e6-476c-b586-58de84020da5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A műsornak mennie kell tovább.","shortLead":"A műsornak mennie kell tovább.","id":"20200114_Szomoru_feladat_kiosztottak_Gesztesi_Karoly_szerepeit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c0a6f25-75e6-476c-b586-58de84020da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f20f430b-a5a3-44a8-93f9-ac7acfd032ac","keywords":null,"link":"/kultura/20200114_Szomoru_feladat_kiosztottak_Gesztesi_Karoly_szerepeit","timestamp":"2020. január. 14. 09:45","title":"Színpadon maradnak Gesztesi Károly darabjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8dc26a5-cbe7-4143-a05d-5efd05b3c28f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik ingázójárat 75 perces késsel ért végül be a pályaudvarra. ","shortLead":"Az egyik ingázójárat 75 perces késsel ért végül be a pályaudvarra. ","id":"20200113_Vonatok_vesztegelnek_Kelenfoldon_nem_engedik_leszallni_az_utasokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8dc26a5-cbe7-4143-a05d-5efd05b3c28f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4656b2f-b189-4139-95b9-afd6caeefdce","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Vonatok_vesztegelnek_Kelenfoldon_nem_engedik_leszallni_az_utasokat","timestamp":"2020. január. 13. 10:04","title":"Vonatok vesztegeltek Kelenföldnél, nem engedték leszállni az utasokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Barátságtalan az időjárás.","shortLead":"Barátságtalan az időjárás.","id":"20200114_Tartos_suru_kodre_hoszallingozasra_onos_esore_lehet_szamitani_kedden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71386a41-020f-44a8-92e2-83e8ad33839b","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Tartos_suru_kodre_hoszallingozasra_onos_esore_lehet_szamitani_kedden","timestamp":"2020. január. 14. 04:57","title":"Tartós, sűrű ködre, hószállingózásra, ónos esőre lehet számítani kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83fbb9fa-818a-4be1-a60b-99a25826e707","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy terméket is bemutatott a Xiaomi, ezzel növelve kínálatát a viselhető eszközök piacán. A cég két okosóra mellett két vezeték nélküli fülhallgatót is bemutatott.","shortLead":"Négy terméket is bemutatott a Xiaomi, ezzel növelve kínálatát a viselhető eszközök piacán. A cég két okosóra mellett...","id":"20200114_xiaomi_amazfit_trex_amazfit_bips_amazfit_powerbuds_amazfit_zenbuds","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83fbb9fa-818a-4be1-a60b-99a25826e707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bbdc57f-743b-46c3-80f5-870d7452cbe8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200114_xiaomi_amazfit_trex_amazfit_bips_amazfit_powerbuds_amazfit_zenbuds","timestamp":"2020. január. 14. 10:03","title":"Egy feltöltéssel 40 napig működő okosórát dobott piacra a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"HVG","category":"360","description":"2070-re a legoptimistább tudományos prognózis szerint is 7,8 millióra csökkenhet Magyarország lakossága a jelenlegi 9,7 millióról. Egy ENSZ-jelentés alapján pedig az összes európai posztszocialista államnak drasztikus népességvesztéssel kell szembenéznie, ha folytatódnak a jelenlegi tendenciák.","shortLead":"2070-re a legoptimistább tudományos prognózis szerint is 7,8 millióra csökkenhet Magyarország lakossága a jelenlegi 9,7...","id":"202002_nepessegeloreszamitas_2070re_hatvagykilencmillios_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bca74047-76a9-44b1-a067-a8d9c1da01aa","keywords":null,"link":"/360/202002_nepessegeloreszamitas_2070re_hatvagykilencmillios_magyarorszag","timestamp":"2020. január. 13. 11:00","title":"A népességfogyást még Orbán sem tudja megállítani a kutatók szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]