Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb49ee75-1464-4430-83b6-f9bc7f22f2d7","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Önnek elég lenne napi 447 forint étkezésre? A lakosság fogyasztása általában véve nő, de a szegényebb rétegekben a kiadások nagy része még mindig a puszta megélhetésre megy el. Csak az emberek harmadának van annyi jövedelme, amennyit az átlagos megélhetéshez szükségesnek tart.","shortLead":"Önnek elég lenne napi 447 forint étkezésre? A lakosság fogyasztása általában véve nő, de a szegényebb rétegekben...","id":"20200113_ksh_fogyasztas_jovedelmek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb49ee75-1464-4430-83b6-f9bc7f22f2d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69693720-4886-45bd-848c-913a7186ea74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200113_ksh_fogyasztas_jovedelmek","timestamp":"2020. január. 13. 15:05","title":"Az átlag magyar évi 35 kilóval többet eszik, mint 2010-ben, és még mindig szűkösen él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0edceade-6c9d-4f05-94b8-eb6b6cb84b60","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Rosszhiszeműen jártak el az FBI nyomozói, amikor megszerezték a beismerő vallomást az orosz kapcsolatról - állítja Michael Flynn.","shortLead":"Rosszhiszeműen jártak el az FBI nyomozói, amikor megszerezték a beismerő vallomást az orosz kapcsolatról - állítja...","id":"20200115_Trump_volt_fotanacsadoja_visszavonta_a_bunosseget_beismero_vallomast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0edceade-6c9d-4f05-94b8-eb6b6cb84b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b2db21-9dfa-4e57-b2ff-43cb6eb0ad49","keywords":null,"link":"/vilag/20200115_Trump_volt_fotanacsadoja_visszavonta_a_bunosseget_beismero_vallomast","timestamp":"2020. január. 15. 05:48","title":"Trump volt főtanácsadója visszavonta a bűnösségét beismerő vallomást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108a8fab-982c-4eb4-869a-ca4a1c830513","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A XII. kerület fideszes polgármestere a városmajori tömeggyilkosságok helyszínén beszélt, szót ejtett a nyilasok közé állt nagyapjáról, Pokorni Józsefről is.","shortLead":"A XII. kerület fideszes polgármestere a városmajori tömeggyilkosságok helyszínén beszélt, szót ejtett a nyilasok közé...","id":"20200114_Pokorni_sirva_beszelt_nyilas_nagyapjarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=108a8fab-982c-4eb4-869a-ca4a1c830513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a5668b-f8d5-4f08-b9cb-9dec12ff11ec","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Pokorni_sirva_beszelt_nyilas_nagyapjarol","timestamp":"2020. január. 14. 05:25","title":"Pokorni sírva beszélt nyilas nagyapjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0f6a1c-4f38-45ac-a163-115a39f0311c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baltával esett neki a falnak a felsőtárkányi férfi. Elfogták.","shortLead":"Baltával esett neki a falnak a felsőtárkányi férfi. Elfogták.","id":"20200114_Atbontotta_a_falat_igy_tort_be_a_dohanyboltba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba0f6a1c-4f38-45ac-a163-115a39f0311c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5a73ad1-977f-40d8-ba7c-3cb654583e63","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Atbontotta_a_falat_igy_tort_be_a_dohanyboltba","timestamp":"2020. január. 14. 07:59","title":"Átbontotta a falat, így tört be a dohányboltba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa469254-cbdc-4978-bd62-f4f8f60667dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bene Lászlót még 1996-ban ítélték életfogytiglanra. 2014 óta lenne lehetőség a szabadlábra bocsátására, de ezt eddig mindig megfellebbezte az ügyészség.","shortLead":"Bene Lászlót még 1996-ban ítélték életfogytiglanra. 2014 óta lenne lehetőség a szabadlábra bocsátására, de ezt eddig...","id":"20200114_skalas_gyilkos_felteteles_szabadsagra_bocsatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa469254-cbdc-4978-bd62-f4f8f60667dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b0521aa-8df1-46d8-925a-df929c722c00","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_skalas_gyilkos_felteteles_szabadsagra_bocsatas","timestamp":"2020. január. 14. 16:56","title":"Elsőre megint engedélyezték a skálás gyilkos feltételes szabadulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"510215c6-01c3-4321-8ebb-b11a9bb32192","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"A Bisnode Platinum Excellence Minősítése a legjobbak legjobbjait állítja példaként a gazdaság szereplői elé, hiszen ebbe a körbe csupán a cégek 0,5 százaléka tud bekerülni. Keleti József szerint (Head of SME Sales – South-East Europe) akinek erről papírja van, az további üzleti előnyökre válthatja az elismerést.\r

","shortLead":"A Bisnode Platinum Excellence Minősítése a legjobbak legjobbjait állítja példaként a gazdaság szereplői elé, hiszen...","id":"bchbisnode_20200114_Magyarorszag_legstabilabb_vallalatai_bisnode_platinum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=510215c6-01c3-4321-8ebb-b11a9bb32192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98b7ffa9-6e9a-4b20-b531-4f8bdb56a3d7","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20200114_Magyarorszag_legstabilabb_vallalatai_bisnode_platinum","timestamp":"2020. január. 14. 07:30","title":"Magyarország legstabilabb vállalatai: csak 0,5 százalék fér bele ebbe a kategóriába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"43a71079-f977-48dd-a8a5-88608c9d6783","c_partnertag":"bchbisnode"},{"available":true,"c_guid":"35cff497-191e-4235-a549-2694a411af53","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ernesto Valverdét Quique Setién váltja.","shortLead":"Ernesto Valverdét Quique Setién váltja.","id":"20200114_Kirugtak_a_Barcelona_edzojet_mar_az_uj_trener_is_megvan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35cff497-191e-4235-a549-2694a411af53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26089726-be09-4f86-99d7-1de8c5747d36","keywords":null,"link":"/sport/20200114_Kirugtak_a_Barcelona_edzojet_mar_az_uj_trener_is_megvan","timestamp":"2020. január. 14. 05:08","title":"Kirúgták a Barcelona edzőjét, már az új tréner is megvan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86b4074-004f-4209-8686-eeee4ea48c34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök indoklása szerint kormánya a skót nép 2014-ben hozott demokratikus döntéséhez tartja magát.","shortLead":"A brit miniszterelnök indoklása szerint kormánya a skót nép 2014-ben hozott demokratikus döntéséhez tartja magát.","id":"20200114_boris_johnson_nicola_sturgeon_skot_fuggetlensegi_nepszavazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a86b4074-004f-4209-8686-eeee4ea48c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d11b77de-04da-402e-b940-4557039dae02","keywords":null,"link":"/vilag/20200114_boris_johnson_nicola_sturgeon_skot_fuggetlensegi_nepszavazas","timestamp":"2020. január. 14. 13:55","title":"Nem engedi Johnson az újabb skót függetlenségi népszavazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]