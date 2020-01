Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75aec042-2465-4f67-9b6c-e205e8801e51","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt esztendőben minden korábbinál több SUV talált gazdára Németországban. ","shortLead":"Az elmúlt esztendőben minden korábbinál több SUV talált gazdára Németországban. ","id":"20200114_mindent_elarasztanak_a_divatterepjarok_suv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75aec042-2465-4f67-9b6c-e205e8801e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed8a2d9-3ee8-4fd8-9dd4-e1cdb25cd9c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200114_mindent_elarasztanak_a_divatterepjarok_suv","timestamp":"2020. január. 14. 07:59","title":"Mindent elárasztanak a divatterepjárók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fdaa048-efa3-4cf2-b074-79e9f6679f1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két magyar nő egy olyan szenzoros ruhadarabot fejlesztene, amely hőképzésre és mikrorezgések kibocsátására képes, ezáltal csökkentve a menstruációs fájdalmakat. ","shortLead":"Két magyar nő egy olyan szenzoros ruhadarabot fejlesztene, amely hőképzésre és mikrorezgések kibocsátására képes...","id":"20200114_Csokkenti_a_menstruacios_fajdalmakat_egy_magyarok_altal_megalmodott_ruhadarab","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fdaa048-efa3-4cf2-b074-79e9f6679f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bd32ee1-8744-4e69-9e1b-4decb8de4ba9","keywords":null,"link":"/elet/20200114_Csokkenti_a_menstruacios_fajdalmakat_egy_magyarok_altal_megalmodott_ruhadarab","timestamp":"2020. január. 14. 10:30","title":"Csökkentheti a menstruációs fájdalmakat egy magyarok által megálmodott ruhadarab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"061899f9-b06c-40d2-91cc-d6a529870dc2","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Nyerges Zsolt megvásárolta a kormányfő vejének egyik ingatlanbefektető vállalkozását. A már több mint 20 milliárd forintnyi hitelt nyögő Tiborcznak mások is segítő kezet nyújtottak.","shortLead":"Nyerges Zsolt megvásárolta a kormányfő vejének egyik ingatlanbefektető vállalkozását. A már több mint 20 milliárd...","id":"20200114_Simicska_dublorje_eljutott_Tiborczig_es_kirangatta_a_hitelvalsagbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=061899f9-b06c-40d2-91cc-d6a529870dc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b720bc68-f8a0-49eb-906d-614c5f01e888","keywords":null,"link":"/360/20200114_Simicska_dublorje_eljutott_Tiborczig_es_kirangatta_a_hitelvalsagbol","timestamp":"2020. január. 14. 12:00","title":"Simicska dublőrje eljutott Tiborczig, és kirángatta a hitelválságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2faeda71-4d60-4b2e-ba0f-b7d12d71447d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kabinet röviddel azután jelentette be távozását, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök megtartotta év eleji sajtótájékoztatóját.","shortLead":"A kabinet röviddel azután jelentette be távozását, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök megtartotta év eleji...","id":"20200115_vlagyimir_putyin_orosz_elnok_orosz_kormany_orosz_miniszterelnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2faeda71-4d60-4b2e-ba0f-b7d12d71447d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85cd040-1186-4229-be7b-fa72a376ae2e","keywords":null,"link":"/vilag/20200115_vlagyimir_putyin_orosz_elnok_orosz_kormany_orosz_miniszterelnok","timestamp":"2020. január. 15. 14:47","title":"Lemondott az orosz kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e459d0-b953-40c1-873c-e21e124f6804","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rendőrségnek több év alatt sikerült kinyomoznia, kik az \"elkövetők\".\r

","shortLead":"A rendőrségnek több év alatt sikerült kinyomoznia, kik az \"elkövetők\".\r

","id":"20200113_blackhall_colliery_penzkoteg_jotekonysag_anglia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7e459d0-b953-40c1-873c-e21e124f6804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79172251-368f-4358-9c18-ac1897b86341","keywords":null,"link":"/elet/20200113_blackhall_colliery_penzkoteg_jotekonysag_anglia","timestamp":"2020. január. 13. 21:29","title":"Kiderült, ki hagyott évekig pénzkötegeket egy angol faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb24425-0c78-4249-b0ce-d1a5a54c7ec1","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"„Ami elromolhat, az el is romlik” – ezt a mondatot az is ismeri, aki nem olvasta Murphy törvénykönyvét. Arthur Bloch könyvsorozata műszaki emberek humorából indult el, aztán jöttek a közgazdászok, és rájöttek, hogy az írások sok része nemcsak vicces, hanem igaz is.","shortLead":"„Ami elromolhat, az el is romlik” – ezt a mondatot az is ismeri, aki nem olvasta Murphy törvénykönyvét. Arthur Bloch...","id":"20200115_Murphy_torvenyek_kozgazdasagi_elmeletek_burokracia_eloleptetes_dragulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bb24425-0c78-4249-b0ce-d1a5a54c7ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb40a1d-f385-4605-9a75-5d2017eb8eec","keywords":null,"link":"/360/20200115_Murphy_torvenyek_kozgazdasagi_elmeletek_burokracia_eloleptetes_dragulas","timestamp":"2020. január. 15. 11:00","title":"Akár hiszi, akár nem, Murphy több törvényéből valódi közgazdasági elmélet lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Olasz sztrájk miatt borulhat az európai légi közlekedés, nem volt bomba a Samsung-gyárban, jó évet zártak a hazai oligarchák. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Olasz sztrájk miatt borulhat az európai légi közlekedés, nem volt bomba a Samsung-gyárban, jó évet zártak a hazai...","id":"20200114_Radar360reggel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed92f983-83c6-48b9-a716-7bc5c0fc53e5","keywords":null,"link":"/360/20200114_Radar360reggel","timestamp":"2020. január. 14. 08:00","title":"Radar360: Packáznak Budapesttel, Harryvel és Meghannel viszont nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee83f092-2e3a-4739-9d83-731b682f20e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 33 éves hajléktalan nőt vertek halálra – állapította meg a rendőrség.","shortLead":"Egy 33 éves hajléktalan nőt vertek halálra – állapította meg a rendőrség.","id":"20200115_nepfurdo_utca_emberoles_azonositas_hajlektalan_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee83f092-2e3a-4739-9d83-731b682f20e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff3d1193-0786-4625-9298-ef467358c015","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_nepfurdo_utca_emberoles_azonositas_hajlektalan_no","timestamp":"2020. január. 15. 11:49","title":"Azonosították a Népfürdő utcai gyilkosság áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]