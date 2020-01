Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Négy autóműhely rész lángolt szerdán hajnalban Gyöngyösön.","shortLead":"Négy autóműhely rész lángolt szerdán hajnalban Gyöngyösön.","id":"20200122_gyongyos_auto_kigyulladt_muhelyresz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc3dbf02-d53e-45c8-bf09-a146084bd6e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200122_gyongyos_auto_kigyulladt_muhelyresz","timestamp":"2020. január. 22. 09:40","title":"Kigyulladt tizenhat autó Gyöngyösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8a0915f-a92a-435b-bf34-6c2f20fc5fd7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kijön majd belőlük egy ovis csoport?","shortLead":"Kijön majd belőlük egy ovis csoport?","id":"20200122_Elcukisodik_a_Csillagok_haboruja_megerkezett_Baby_Jabba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8a0915f-a92a-435b-bf34-6c2f20fc5fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc72d40b-6176-4bfd-9ac3-8f4f3f1779b1","keywords":null,"link":"/kultura/20200122_Elcukisodik_a_Csillagok_haboruja_megerkezett_Baby_Jabba","timestamp":"2020. január. 22. 11:41","title":"Elcukisodik a Csillagok háborúja: megérkezett Baby Jabba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d214cb84-df81-4c6f-91ef-95c076548fce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"800 ezernél is több átírást regisztráltak 2019-ben.","shortLead":"800 ezernél is több átírást regisztráltak 2019-ben.","id":"20200121_Soha_ennyi_hasznaltauto_nem_cserelt_gazdat_az_orszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d214cb84-df81-4c6f-91ef-95c076548fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca076262-dc7a-474b-9ea0-261a13a9c286","keywords":null,"link":"/cegauto/20200121_Soha_ennyi_hasznaltauto_nem_cserelt_gazdat_az_orszagban","timestamp":"2020. január. 21. 13:07","title":"Soha ennyi használt autó nem cserélt gazdát az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c71c223-8ce4-401f-9f09-a132eb843d3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az MNB volt az, amely alacsonyan tartotta a kamatokat, és rászorította a bankokat az olcsó, fogyasztóbarát jelzálogkölcsönzésre - írja a HVG hetilap.","shortLead":"Az MNB volt az, amely alacsonyan tartotta a kamatokat, és rászorította a bankokat az olcsó, fogyasztóbarát...","id":"20200122_A_jegybank_is_tehet_arrol_hogy_a_kormany_lakaspolitikaja_megbukott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c71c223-8ce4-401f-9f09-a132eb843d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43b91c8-9ae1-4df3-a318-563cc9d2e427","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200122_A_jegybank_is_tehet_arrol_hogy_a_kormany_lakaspolitikaja_megbukott","timestamp":"2020. január. 22. 11:37","title":"A jegybank is tehet arról, hogy a kormány lakáspolitikája megbukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea4e7a5-d7cc-4fd6-81fa-f28c2e9a1a10","c_author":"Nehéz-Posony Márton","category":"360","description":"Az embertelen börtönkörülmények miatt jogerősen megítélt kártérítések kifizetésének felfüggesztése – kormányhatározattal – az eddigi legjobb példa arra, hogy miért jobb, ha az állam működését a jog szabályozza, nem pedig egy önkényúr. És ez Önt is érinti – nem épp kedvezően –, kedves Olvasó.","shortLead":"Az embertelen börtönkörülmények miatt jogerősen megítélt kártérítések kifizetésének felfüggesztése –...","id":"20200121_A_HVG_ugyvedje_valaszol_miert_nem_jo_Onnek_ha_kormanyhatarozat_ir_felul_egy_iteletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eea4e7a5-d7cc-4fd6-81fa-f28c2e9a1a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35a312ec-bdde-4962-ba25-91e79a44988b","keywords":null,"link":"/360/20200121_A_HVG_ugyvedje_valaszol_miert_nem_jo_Onnek_ha_kormanyhatarozat_ir_felul_egy_iteletet","timestamp":"2020. január. 21. 15:00","title":"A HVG ügyvédje válaszol: Mi köze a rabok kártérítésének az Ön nyugdíjához? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403c3bad-f16b-4224-b363-3bfbef30f073","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Kommunikációs trükknek és egyszerű hisztériakeltésnek tűnik a kormány bejelentése a fogvatartási körülmények miatt megítélt kártérítések kifizetéséről. A kedd reggel megjelent kormányhatározat ugyanis semmiben nem tér el a jelenlegi gyakorlattól. Ám később a kormány akár drasztikusabb eszközökhöz is folyamodhat.","shortLead":"Kommunikációs trükknek és egyszerű hisztériakeltésnek tűnik a kormány bejelentése a fogvatartási körülmények miatt...","id":"20200121_bloff_kormany_bortonkarterites_felfuggesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=403c3bad-f16b-4224-b363-3bfbef30f073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da5f7d33-b5f6-4e5d-8b2f-66ddfc77ea34","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_bloff_kormany_bortonkarterites_felfuggesztes","timestamp":"2020. január. 21. 15:52","title":"Nagyot blöffölt a kormány a börtönkártérítések felfüggesztésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d15bdd3-e717-4552-a341-6ca8a95695fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei véglegesítette azoknak a készülékeknek a listáját, amelyek megkapják az EMUI 10 felhasználói felületet.","shortLead":"A Huawei véglegesítette azoknak a készülékeknek a listáját, amelyek megkapják az EMUI 10 felhasználói felületet.","id":"20200121_huawei_emui_10_felhasznaloi_felulet_android_10","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d15bdd3-e717-4552-a341-6ca8a95695fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c426a88c-056f-4287-b8cf-05ff95b9b807","keywords":null,"link":"/tudomany/20200121_huawei_emui_10_felhasznaloi_felulet_android_10","timestamp":"2020. január. 21. 10:03","title":"Huawei telefonja van? Készüljön, ezek a mobilok kapják meg a Huawei új felületét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1006496e-4fc5-4ff3-a4d1-3d36c855fd86","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hordozórakétaprogram és az űrtechnológia területén működő európai vállalatok innovációjának és növekedésének támogatására szánják az összeget.","shortLead":"A hordozórakétaprogram és az űrtechnológia területén működő európai vállalatok innovációjának és növekedésének...","id":"20200121_Az_Europai_Unio_200_millio_euroval_tamogatja_az_uripart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1006496e-4fc5-4ff3-a4d1-3d36c855fd86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5200150d-0524-436f-9623-c7c56df007b1","keywords":null,"link":"/vilag/20200121_Az_Europai_Unio_200_millio_euroval_tamogatja_az_uripart","timestamp":"2020. január. 21. 20:55","title":"Az Európai Unió 200 millió euróval támogatja az űripart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]