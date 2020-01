Nincs szükség porkavarásra – egy titkos hangfelvétel szerint ezt mondta Aján Tamás 2009-ben az auditoroknak, akik a titkos svájci bankszámlák után érdeklődtek. Az ARD nagy port kavart riportjának eddig ismeretlen részeit olvashatják most.

Veszélyes helyzetet szülhet, ha túl nagy problémát csinálunk belőle. A legfontosabb dolgok az egység, erő és békesség

– ezt mondta 2009 szeptemberében a titkos svájci számlák után érdeklődő auditoroknak Aján Tamás, a Nemzetközi Súlyemelő-szövetség (IWF) elnöke. Az IWF budapesti székházában titokban rögzített felvétel is eljutott az ARD német közszolgálati csatornához, amely oknyomozó filmet készített az IWF ügyeiről. A találkozón Ajánon és az új auditorokon kívül elnökségi tagok is jelen voltak, a felvételek valódiságát az egyik résztvevő megerősítette.

Aján már a KPMG könyvvizsgálóival folytatott beszélgetés elején világossá tette,

nincs szükség porkavarásra.

Aján akkor azt állította, hogy a svájci bankszámlákon tárolt pénz a szövetség aranytartaléka. Ezen a két számlán landolt a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól kapott reklámbevételek nagy része. A számlák és az összegek 2009-ig nem tűntek fel az IWF könyvelési mérlegében. Az Európai Súlyemelők Szövetségének elnöke, Antonio Urso az ARD-nek arról beszélt, egészen addig senki sem tudott erről a két extra, külföldi számláról, amelyhez csak Aján Tamás elnöknek volt aláírási joga.

Urso – aki 2008 óta tagja az IWF elnökségének – azt állította, soha egyetlen dokumentumot sem kaptak azokról a pénzmozgásokról, amelyek ezeken a bankszámlákon történtek.

Emiatt számunkra nem követhető, hogy hol van a pénz, ki költötte el, és hogy a súlyemelőknek hová tűnt a pénze.

A Német Súlyemelők Szövetségének elnöke, Christian Baumgartner arról beszélt, konzervatív becsléssel élve legalább 5,5 millió dollár hiányzik, de a kamatokkal együtt ez az összeg elérheti a 7-8 milliót is.

Az auditorok hiába voltak rámenősek, Ajánból nem tudtak kicsikarni semmit. Szó szerint idézünk az ARD filmjéből:

Aján Tamás: Nagyon egyszerű pénzt költeni, de nagyon bonyolult akár egy dollárt is keresni. Uraim, kérem, azt kell hogy mondjam, hogy soha nem vártam köszönetet önöktől azért, hogy félretettünk csaknem 19 millió dollárt. De még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy milyen bonyolult dolog is pénzt keresni.

Narráció: Az auditorok azonban nagyon szeretnék megtudni, hogy miért is vannak ezek a milliók titkos svájci számlákon, és miért nem tűnnek fel a könyvelési mérlegekben, ezért makacsul utánakérdeznek.

Auditorok [részlet a hangfelvételből]: A szövetség éves költségvetésében az összes befolyt összeget fel kell sorolni, hiszen ebben olimpiai bevételek is vannak. Szóval el kell hogy magyarázza nekünk, mi is történt pontosan. Érti? Ez az én kérdésem ön számára.

Aján Tamás [részlet a hangfelvételből]: Uraim, én nem akarok visszamenni, de ez egy nagyon súlyos gyanúsítgatás, amit teljes mértékben visszautasítok. Én már több mint 45 éve dolgozom a magyar és nemzetközi sportban, és még soha senki nem gyanúsított meg engem ilyen formában.

A film teljes leirata

Titkos dopping: A súlyemelők ura - avagy hogy tesznek tönkre egy olimpiai sportágat - itt az ARD-film leirata Nagyon súlyos állításokat fogalmazott meg az ARD oknyomozó újságírói által készített dokumentumfilm a Nemzetközi Súlyemelő-szövetség magyar elnökéről, Aján Tamásról, illetve a Magyar Antidopping Csoportról. A filmben korrupcióról, titkos bankszámlákról, meghamisított doppingtesztekről beszélnek. A filmet egyelőre csak Németországban lehet legálisan megnézni. A téma fontossága miatt a film teljes leiratát közöljük.

Ilyet a sportban nem szokás

Ajánt 2012-ben is vádolták már meg a pénz eltűnése miatt, akkor is nagyjából ennyi, 8 millió dollár sorsa volt a tét. Az ARD riportere most rákérdezett Baumgartnernél, hogy tettek-e jogi lépéseket, mire a férfi azt mondja, nem.

A sportban nem szokás az ilyen eseteket jogi útra terelni. Ilyet egyszerűen nem tesz az ember.

Az Európai Súlyemelők Szövetségének elnöke, Antonio Urso azt mondta, a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak szólt, hogy hiányzik a pénzük, amire ők Urso elmondása szerint azt válaszolták,

ez egy belső probléma.

A bázeli egyetem büntetőjogi professzora, Mark Pieth szerint viszont nem. Pieth az ARD birtokában lévő belső IWF-dokumentumok alapján első látásra azt mondta, amit látott, az nagyon-nagyon aljasnak tűnik. Alaposabb elemzés után arról beszélt, megállapítása szerint a könyvelési mérleg meghamisítása miatt okirathamisítás gyanúja merülhet fel, illetve könnyű az egész történetet hűtlen kezelésként értelmezni. A büntetőjogászok sikkasztás gyanúját is felvetették. Egyik ügy sem évült még el. Pieth szerint

a dokumentumok alapján Aján Tamás ellen több eljárás indítható, a svájci hatóságoknak meg kellene tenni a következő lépést.

Azt nem tudjuk, hogy megteszik-e: megkerestük a svájci ügyészséget, hogy az ARD felvételei után indítottak-e eljárást, egyelőre nem kaptunk választ kérdéseinkre.

Készpénzben befizetett büntetés

Nem csak az eltitkolt bankszámlák ügye volt érdekes, a riportból kiderült az is, hogy a doppingoláson rajtakapott országok/szövetségek nem minden esetben átutalással fizették be a büntetést, volt, aki készpénzt vitt. (A befizetés után lehetett újra versenyen indulni.) A műsorban bemutatták egy olyan levél részletét, amelyben az ukrán szövetség elnöke panaszkodott az aránytalanul magas bírságokra.

Mi mindig direkt Aján Tamás elnök úrnak fizettünk készpénzben úgy, ahogy azt ő mindig kérte tőlünk

– írta. Volt egy rejtélyes eset is: Azerbajdzsán 2013-ban 50 ezer dolláros hátrányban volt, nincs nyoma annak, hogy befizették volna a pénzt, sportolóik viszont gond nélkül indulhattak a versenyeken. Nem tudni, mi történt, valaki az IWF-nél titokban elengedte a bírságot, vagy könyvelési hibáról van szó, esetleg készpénzben folyt be a pénz, de a számlára sosem érkezett meg? Az ARD megkereste az azeri szövetséget, a könyvelést felügyelőt KPMG-t és az IWF-et is, de nem válaszoltak.

A filmben a doppingellenőrzéssel kapcsolatban is súlyos vádakat fogalmaztak meg, erről itt írtunk bővebben:

Aján Tamás magával ránthatja a magyar doppingellenőröket Az ARD német közszolgálati csatorna Nemzetközi Súlyemelő-szövetségről szóló riportja súlyos vádat fogalmazott meg a Magyar Antidopping Csoporttal szemben is, a kölni doppinglabor pedig DNS-vizsgálatokra hivatkozva állítja, hogy a magyar ellenőröknek manipulált mintákat adtak le a később doppingoláson ért versenyzők. Tiszeker Ágnes, a cég igazgatója tagadta a vádakat, azt viszont nehéz cáfolni, hogy a doppingellenőrzés világszerte kitett a korrupciós kockázatoknak.

Aján csak közleményben kommunikál

A vasárnap megjelent film másnapján hiába kerestük Aján Tamást, telefonja nem volt kapcsolható. Az IWF aznap két közleményt is kiadott, az első a műsorban bemutatott thai doppingügyre reagált, a másikban tételesen utasították vissza a riport állításait. Szerintük az ARD felvetett egy sor, főként a múltra vonatkozó ügyet,

melyek időközben már részben hamisnak, részben alaptalannak bizonyultak. Az IWF megdöbbent és elképedt a műsoron, mivel az sok csúsztatást, alaptalan vádat és torzított információt tartalmazott, valamint kategorikusan visszautasítja az IWF-fel szembeni bizonyítatlan és nagyon súlyos vádakat.

Közleményük szerint az állítólagos hűtlen kezelés ügyét 2009 és 2011 között is megkapták, az ügyet akkor az IWF elnöksége kezelte, megtárgyalta, és a NOB etikai bizottságának egy kimerítő dokumentumcsomagot adott be felülvizsgálatra.

Ennek a végén azt állapították meg, hogy nem hiányzik pénz, az elnök és a főtitkár-pénztáros mindenben a szervezet alapszabálya szerint járt el.

Valamennyi olimpiai tévébevétel felkerült, le lett könyvelve az IWF bankszámláira (egyik sem titkos). Mindez az elnökség teljes tudtával.

Ma már felvette a telefont Aján Tamás, ám azt közölte, szóbeli nyilatkozatot egyelőre nem ad, a hétfői közleményeikre hagyatkozzunk. Az ARD oknyomozó riportja után vizsgálatot indított az IWF, és a WADA, illetve a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is felszólította a súlyemelő-szövetséget, hogy tisztázza magát a vádak alól. A NOB egyébként szintén tagadta a film rá vonatkozó állítását, azt mondják, nálunk nincs meg a műsorban hivatkozott dokumentáció.