[{"available":true,"c_guid":"89e50da3-d744-4b1e-9969-1e989f4bdb86","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Amerikai drónnak nézni egy utasszállítót több mint hiba - mondja a szakértő. ","shortLead":"Amerikai drónnak nézni egy utasszállítót több mint hiba - mondja a szakértő. ","id":"20200111_Az_irani_hadsereg_kepzettsegi_szintjerol_is_sok_kerdest_felvet_az_ukran_gep_lelovese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89e50da3-d744-4b1e-9969-1e989f4bdb86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3909b64d-84ab-4251-a656-b950871897b2","keywords":null,"link":"/vilag/20200111_Az_irani_hadsereg_kepzettsegi_szintjerol_is_sok_kerdest_felvet_az_ukran_gep_lelovese","timestamp":"2020. január. 11. 21:34","title":"Az iráni hadsereg képzettségi szintjéről is sokat elárul az ukrán gép lelövése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rablók még a mikrót is hozzávágták az áldozatukhoz.","shortLead":"A rablók még a mikrót is hozzávágták az áldozatukhoz.","id":"20200113_Emberolessel_vegzodott_a_szilveszteri_iszogatas_Dunavarsanyban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc26886d-d7be-4cb9-8d98-518a1cc0d66b","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Emberolessel_vegzodott_a_szilveszteri_iszogatas_Dunavarsanyban","timestamp":"2020. január. 13. 12:34","title":"Emberöléssel végződött a szilveszteri ivászat Dunavarsányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860eac70-a9f9-4d08-9bc1-a22ed420d121","c_author":"B.I. - Cz. F.","category":"kultura","description":"Hétfőn jelenti be az Amerikai Filmakadémia, hogy mely filmek versenyezhetnek tovább az Oscar-díjért a legjobb nemzetközi egészestés film kategóriában. Az Élősködők című film Arany Pálmát és Golden Globe-ot is nyert, de a korábbi bemutatókon hangos sikere volt a francia Nyomorultaknak is. Kiderül hétfőn az is, hogy idén izgulhatunk-e magyar jelöltért, a jelenlegi shortlisten ugyanis ott van Tóth Barnabás Akik maradtak című filmje.","shortLead":"Hétfőn jelenti be az Amerikai Filmakadémia, hogy mely filmek versenyezhetnek tovább az Oscar-díjért a legjobb...","id":"20200112_Rajtuk_mulik_a_magyar_Oscarjeloles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=860eac70-a9f9-4d08-9bc1-a22ed420d121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d854676-af58-4a77-9455-92f661bde634","keywords":null,"link":"/kultura/20200112_Rajtuk_mulik_a_magyar_Oscarjeloles","timestamp":"2020. január. 12. 20:00","title":"Rajtuk múlik a magyar Oscar-jelölés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e120caf-7e2b-4229-b9fb-b032b5a4e055","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A keletközép-európai piacon Magyarországon nyitott először elektromos töltőállomásokat a Shell, amely a régióban a legfejlettebbnek tekinti a hazai villanyautópiacot. Az Ionity szupergyors töltési ideje 10-15 perc, de a Shell saját márkás töltője is 30 perc alatt éri el a 80 százalékos töltöttséget.","shortLead":"A keletközép-európai piacon Magyarországon nyitott először elektromos töltőállomásokat a Shell, amely a régióban...","id":"20200111_Szelessavra_valt_a_magyarorszagi_elektromos_toltoallomasok_piaca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e120caf-7e2b-4229-b9fb-b032b5a4e055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9fc561-1732-47ec-8a99-cc993c1d1d21","keywords":null,"link":"/cegauto/20200111_Szelessavra_valt_a_magyarorszagi_elektromos_toltoallomasok_piaca","timestamp":"2020. január. 13. 16:26","title":"Szélessávra vált a magyarországi elektromos töltőállomások piaca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4abdbbbb-5417-4b2c-9578-36d9de29315c","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Radikális demokrataként és üldözött kozmopolitaként is ünnepelhetik Hegelt születésének 250. évfordulóján. A világhírű német filozófus egy most kiadott új életrajz szerint a józan ész és a szabadság híveként veszélyesen élt. ","shortLead":"Radikális demokrataként és üldözött kozmopolitaként is ünnepelhetik Hegelt születésének 250. évfordulóján. A világhírű...","id":"202002__hegel_250__ademokrata_kozmopolita__latinul_a_bortonben__a_feje_tetejen_maradhat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4abdbbbb-5417-4b2c-9578-36d9de29315c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12ac1f7-94ef-40c0-863d-f61e5c627c20","keywords":null,"link":"/360/202002__hegel_250__ademokrata_kozmopolita__latinul_a_bortonben__a_feje_tetejen_maradhat","timestamp":"2020. január. 12. 16:00","title":"A titkosrendőrség miatt írta virágnyelven több fontos mondatát is Hegel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5ef43c3-ede2-4be7-a6e1-b3b77f95e4d9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Már a szakszervezetek is megosztottak a nyugdíjreform miatti tiltakozás módjával kapcsolatban.","shortLead":"Már a szakszervezetek is megosztottak a nyugdíjreform miatti tiltakozás módjával kapcsolatban.","id":"20200113_Francia_sztrajkok_a_parizsi_kormany_cseles_megoldast_talalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5ef43c3-ede2-4be7-a6e1-b3b77f95e4d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba7ccde-2b05-4c08-8291-13f02ef4fe7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200113_Francia_sztrajkok_a_parizsi_kormany_cseles_megoldast_talalt","timestamp":"2020. január. 13. 15:33","title":"Francia sztrájkok: a párizsi kormány cseles megoldást talált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b62e5e-4c23-4fe6-9d39-7e2db584616b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Szent Márk térre sem lehet majd csak úgy bejutni.","shortLead":"A Szent Márk térre sem lehet majd csak úgy bejutni.","id":"20200113_Szamolni_fogjak_a_turistakat_a_velencei_karnevalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58b62e5e-4c23-4fe6-9d39-7e2db584616b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12fe644d-7b06-4c46-be60-433324c6c41f","keywords":null,"link":"/elet/20200113_Szamolni_fogjak_a_turistakat_a_velencei_karnevalon","timestamp":"2020. január. 13. 09:57","title":"Számolni fogják a turistákat a velencei karneválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01de1dc-03fa-449f-a776-ebef58043d6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A MrBeast néven ismertté vált YouTube-videós még 2019 októberében kezdett pénzgyűjtésbe, hogy legalább 20 millió fát tudjon elültetni.","shortLead":"A MrBeast néven ismertté vált YouTube-videós még 2019 októberében kezdett pénzgyűjtésbe, hogy legalább 20 millió fát...","id":"20200113_youtube_mrbeast_faultetes_teamtrees","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b01de1dc-03fa-449f-a776-ebef58043d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba4cdc1-fd7a-44ef-aaaf-de000cf5f3a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_youtube_mrbeast_faultetes_teamtrees","timestamp":"2020. január. 13. 11:03","title":"Összefogott a YouTube közössége, 21,5 millió fát ültetnek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]