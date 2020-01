Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01abdfb2-e404-40d2-9e3b-0ad4316faabe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"100 napja van hivatalban Karácsony Gergely, ennek apropóján hívta be megválasztása óta először a közmédia a főpolgármestert élő adásba, akit hosszú percekig a semmiről kérdeztek. Az első percekben \"megtört\", beismerte, puhány.","shortLead":"100 napja van hivatalban Karácsony Gergely, ennek apropóján hívta be megválasztása óta először a közmédia...","id":"20200121_A_kozteve_riportere_megkerdezte_Karacsonyt_biciklivel_erkezette","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01abdfb2-e404-40d2-9e3b-0ad4316faabe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d631798-20bf-4fe0-bc4a-96f0e8b65c87","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_A_kozteve_riportere_megkerdezte_Karacsonyt_biciklivel_erkezette","timestamp":"2020. január. 21. 20:39","title":"A köztévé riportere megkérdezte Karácsonyt, biciklivel érkezett-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dadc28b1-ea24-42e5-9f47-5dd4c17fdb40","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Létrehozzák a kormányzati Budapest-politika szakmai műhelyét, a Budapest Fejlesztési Központot, a nonprofit zrt. vezérigazgatója Vitézy Dávid lesz – tájékoztatta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Fürjes Balázs, a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár kedden az MTI-t.","shortLead":"Létrehozzák a kormányzati Budapest-politika szakmai műhelyét, a Budapest Fejlesztési Központot, a nonprofit zrt...","id":"20200121_Budapestpolitika_szakmai_muhelyt_hoz_letre_a_kormany_Vitezy_David_a_vezerigazgato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dadc28b1-ea24-42e5-9f47-5dd4c17fdb40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcdb06f9-a650-4321-a5dc-2a52c60835ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_Budapestpolitika_szakmai_muhelyt_hoz_letre_a_kormany_Vitezy_David_a_vezerigazgato","timestamp":"2020. január. 21. 07:07","title":"Budapest-politika szakmai műhelyt hoz létre a kormány, Vitézy Dávid a vezérigazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a739d2c-3935-4d72-b3e2-d216ea72e60e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyre szigorúbban büntetik a csikkdobálást, mióta nyilvánvalóvá vált, mennyire káros a környezetre a füstszűrő. Ráadásul a dohányzókat is illúzióban ringatja.","shortLead":"Egyre szigorúbban büntetik a csikkdobálást, mióta nyilvánvalóvá vált, mennyire káros a környezetre a füstszűrő...","id":"202003_a_fustszuro_artalmassaga_minden_rossz_ha_rossz_avege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a739d2c-3935-4d72-b3e2-d216ea72e60e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cdbb91a-a879-4304-b180-802eb8ee4997","keywords":null,"link":"/360/202003_a_fustszuro_artalmassaga_minden_rossz_ha_rossz_avege","timestamp":"2020. január. 21. 12:00","title":"A füstszűrő a cigaretta egyik legalattomosabb része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd364ad3-bb5f-41e1-b9f9-9de03d54b3f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nepáli serpa volt az első ember, aki 21 alkalommal mászta meg a Mount Everestet.","shortLead":"A nepáli serpa volt az első ember, aki 21 alkalommal mászta meg a Mount Everestet.","id":"20200120_60_eves_Apa_aki_21szer_jart_a_vilag_tetejen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd364ad3-bb5f-41e1-b9f9-9de03d54b3f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf71360-2136-4624-89b1-2fe9f9315b5f","keywords":null,"link":"/elet/20200120_60_eves_Apa_aki_21szer_jart_a_vilag_tetejen","timestamp":"2020. január. 20. 13:33","title":"Hatvanéves lett Apa, aki 21-szer járt a világ tetején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a99753-be95-41f8-9de7-21b0741706d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség (ESA) a Hold felszínén található porból állítaná elő az űrhajósok és a rakéták számára az oxigént.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség (ESA) a Hold felszínén található porból állítaná elő az űrhajósok és a rakéták számára...","id":"20200120_europai_urugynokseg_esa_holdbazis_oxigen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4a99753-be95-41f8-9de7-21b0741706d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04825ba2-78ed-41ee-8552-e8c76217a5ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_europai_urugynokseg_esa_holdbazis_oxigen","timestamp":"2020. január. 20. 10:33","title":"Kitalálták a tudósok, hogyan gyárthatunk oxigént a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18209b02-34b1-49f6-bce5-a616b8a24182","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan érkezik a Yaris GR, amelyben egy 261 lóerős háromhengeres van. Milyen lenne egy még szabadabb verzióban? ","shortLead":"Hamarosan érkezik a Yaris GR, amelyben egy 261 lóerős háromhengeres van. Milyen lenne egy még szabadabb verzióban? ","id":"20200120_Magyar_tervezo_maris_kabriot_csinalt_a_Toyota_haromhengeres_izomautojabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18209b02-34b1-49f6-bce5-a616b8a24182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82fd2e23-b726-4032-a976-e1c73a081560","keywords":null,"link":"/cegauto/20200120_Magyar_tervezo_maris_kabriot_csinalt_a_Toyota_haromhengeres_izomautojabol","timestamp":"2020. január. 20. 09:27","title":"Magyar tervező máris kabriót csinált a Toyota háromhengeres „izomautójából”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy felmérésből az is kiderül, hogy a 30 és 59 év közötti magyarok átlagosan 83 négyzetméteres ingatlanban élnek.","shortLead":"Egy felmérésből az is kiderül, hogy a 30 és 59 év közötti magyarok átlagosan 83 négyzetméteres ingatlanban élnek.","id":"20200121_budapest_videk_ingatlan_lakasvasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce16973b-5d5b-47e2-ab68-1a6488ae2359","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200121_budapest_videk_ingatlan_lakasvasarlas","timestamp":"2020. január. 21. 09:59","title":"Hat négyzetméteren múlik a lakásvásárlók boldogsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c8bd754-fed8-49f5-b15a-fc1a6ae14e15","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A nemzetközi szövetség honlapja szerint WTA-tenisztorna lesz Debrecenben, a Főnix Csarnok üzemeltetőjével viszont nem állapodott meg erről senki.","shortLead":"A nemzetközi szövetség honlapja szerint WTA-tenisztorna lesz Debrecenben, a Főnix Csarnok üzemeltetőjével viszont nem...","id":"20200121_wta_torna_tenisz_debrecen_fonix_csarnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c8bd754-fed8-49f5-b15a-fc1a6ae14e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a857431f-9df8-4001-ab9e-9ba4b6bda1b3","keywords":null,"link":"/sport/20200121_wta_torna_tenisz_debrecen_fonix_csarnok","timestamp":"2020. január. 21. 15:50","title":"Debrecenben nem tudnak arról, hogy ott lenne a rangos női tenisztorna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]