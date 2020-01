Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"175ddaff-5748-417a-baa2-5ad9a442d341","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hétvégén a kanadai St John's városát teljesen megbénította egy hóvihar. A lakosoknak szó szerint ki kellett ásniuk magukat a hóból, az ajtókat a több méteres hótorlasztól nem lehetett kinyitni. Ha ezt nem hiszi, nézze meg az alábbi videót, amelyet egy okoscsengő beépített kamerája rögzített. ","shortLead":"A hétvégén a kanadai St John's városát teljesen megbénította egy hóvihar. A lakosoknak szó szerint ki kellett ásniuk...","id":"20200122_Felvette_az_ajtocsengo_kameraja_hogyan_temeti_be_a_hazat_a_24_oras_hovihar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=175ddaff-5748-417a-baa2-5ad9a442d341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17fef190-95be-441b-954c-8f804faf9afe","keywords":null,"link":"/elet/20200122_Felvette_az_ajtocsengo_kameraja_hogyan_temeti_be_a_hazat_a_24_oras_hovihar","timestamp":"2020. január. 22. 11:18","title":"Felvette az ajtócsengő kamerája, hogyan temeti be a házat a 24 órás hóvihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e792fa-e60e-4453-a020-f46572e8eec1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Köszönöm a bizalmat! – ezt írta keddi, a miniszterelnökkel folytatott megbeszélésén készült fotója alá a fideszes Boldog István, akinek neve egy, a választókörzetében történt korrupciógyanús ügyben vetődött fel, legközelebbi munkatársát pedig már őrizetbe is vették emiatt. Bár a kiírás alapján úgy tűnhet, hogy a politikus 2022-es képviselő-jelöltségét nem befolyásolja a büntetőügy, miután beszéltünk vele, kiderült, ez nincs feltétlenül így. A posztok felülvizsgálatának nagyjából a harmadánál tart most Orbán Viktor, és még csak most jönnek a zűrösebb helyek. ","shortLead":"Köszönöm a bizalmat! – ezt írta keddi, a miniszterelnökkel folytatott megbeszélésén készült fotója alá a fideszes...","id":"20200122_Orban_Vikor_Fidesz_valasztokeruleti_elnokok_felidos_ertekeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01e792fa-e60e-4453-a020-f46572e8eec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e962f7a4-11ff-41d1-8833-473c8b755229","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_Orban_Vikor_Fidesz_valasztokeruleti_elnokok_felidos_ertekeles","timestamp":"2020. január. 22. 11:20","title":"A problémás körzeteket hagyta Orbán a választókerületi értékelések végére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40734d9-287a-427c-ba0f-32dbfcb16e3b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az alkotók szeretnének szakmai párbeszédet indítani. ","shortLead":"Az alkotók szeretnének szakmai párbeszédet indítani. ","id":"20200121_Megalakult_a_Magyar_Dokumentumfilmesek_Egyesulete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f40734d9-287a-427c-ba0f-32dbfcb16e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8777eca-d23d-4c48-88d7-d1d779523d8c","keywords":null,"link":"/kultura/20200121_Megalakult_a_Magyar_Dokumentumfilmesek_Egyesulete","timestamp":"2020. január. 21. 13:33","title":"Megalakult a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Schmidt Zoltán és Halmi Tamás érdekeltségei lettek.","shortLead":"Schmidt Zoltán és Halmi Tamás érdekeltségei lettek.","id":"20200121_radio1_best_fm_meszaros_lorinc_kore","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e408103-a6e6-4a5b-9e94-774225b46cc0","keywords":null,"link":"/kkv/20200121_radio1_best_fm_meszaros_lorinc_kore","timestamp":"2020. január. 21. 16:10","title":"A Rádió 1 és a Best FM is Mészáros Lőrinc környezetéhez került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c4dbdf-49c4-4071-a3bd-2402911f580e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft mellett kiberbiztonsági szakemberek is sürgették a felhasználókat, hogy váltsanak újabb kiadású szoftverre, mielőtt lejár a Windows 7 támogatása. De ők csak ültek és vártak, nem törődve a kéréssel – akárcsak a német kormány.","shortLead":"A Microsoft mellett kiberbiztonsági szakemberek is sürgették a felhasználókat, hogy váltsanak újabb kiadású szoftverre...","id":"20200122_windows_7_frissites_nemet_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5c4dbdf-49c4-4071-a3bd-2402911f580e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f149f444-04f1-47c1-8134-d48f24b8515b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_windows_7_frissites_nemet_kormany","timestamp":"2020. január. 22. 13:03","title":"Súlyos pénzekbe kerül a német kormánynak, amiért még mindig Windows 7-et használnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a85e19-df0f-41da-9977-7a5f4d04d801","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nébih ellenőrei szinte mindenhol csótányokat találtak, de az igazi meglepetés a hűtő mögött várta őket.","shortLead":"A Nébih ellenőrei szinte mindenhol csótányokat találtak, de az igazi meglepetés a hűtő mögött várta őket.","id":"20200121_csotany_eger_budapesti_pizzeria_nebih","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76a85e19-df0f-41da-9977-7a5f4d04d801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665dc006-15fd-439a-adcc-328f8c8f3d0d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200121_csotany_eger_budapesti_pizzeria_nebih","timestamp":"2020. január. 21. 09:29","title":"Csótányokat és egeret találtak egy budapesti pizzériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a262918-0233-4253-b5ec-d9ecdd1a1633","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irán korábban napokig tagadott.","shortLead":"Irán korábban napokig tagadott.","id":"20200121_Orosz_gyartmanyu_raketakkal_lottek_le_az_ukran_utasszallitot_az_iraniak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a262918-0233-4253-b5ec-d9ecdd1a1633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"674ece7a-7f32-48c6-a410-637d25a1f64a","keywords":null,"link":"/vilag/20200121_Orosz_gyartmanyu_raketakkal_lottek_le_az_ukran_utasszallitot_az_iraniak","timestamp":"2020. január. 21. 21:34","title":"Orosz gyártmányú rakétákkal lőtték le az ukrán utasszállítót az irániak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0aca4df-61e5-4992-9876-f131485aadfb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összekeverték a Puskás Futball Club Kft. és a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány számait.","shortLead":"Összekeverték a Puskás Futball Club Kft. és a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány számait.","id":"20200121_Az_UEFA_rossz_adatok_alapjan_arra_jutott_a_Felcsut_Europa_20_legtobb_nyereseget_termelo_egyutteseinek_egyike","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0aca4df-61e5-4992-9876-f131485aadfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e04988b7-8210-4ae9-88a8-352b23b73e03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200121_Az_UEFA_rossz_adatok_alapjan_arra_jutott_a_Felcsut_Europa_20_legtobb_nyereseget_termelo_egyutteseinek_egyike","timestamp":"2020. január. 21. 18:45","title":"Az UEFA rossz adatok alapján arra jutott, a Felcsút Európa 20, legtöbb nyereséget termelő csapatainak egyike","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]