[{"available":true,"c_guid":"64b668df-e075-4a8f-94c9-0ca85c9c91fc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az országban megháromszorozódott a megbetegedések száma.","shortLead":"Az országban megháromszorozódott a megbetegedések száma.","id":"20200121_kina_vuhan_koronavirus_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64b668df-e075-4a8f-94c9-0ca85c9c91fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81f6944-5caf-4f4f-bb89-37a89d1e489d","keywords":null,"link":"/vilag/20200121_kina_vuhan_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. január. 21. 15:54","title":"Már hatan haltak bele a koronavírusba Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79da0b9f-3f25-4e40-98e2-16ad8a7dbb1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség közleménye szerint egy nő a barátnőjével egy szórakozóhelyen ismerkedett meg egy külföldi férfival, aki felajánlotta, hogy hazakíséri, de a gyanú szerint egy parkban megerőszakolta.","shortLead":"A rendőrség közleménye szerint egy nő a barátnőjével egy szórakozóhelyen ismerkedett meg egy külföldi férfival, aki...","id":"20200122_Megeroszakolhatott_egy_egyetemista_lanyt_egy_szomaliai_ferfi_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79da0b9f-3f25-4e40-98e2-16ad8a7dbb1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4192e938-efc7-4dd5-9236-2b52812abea1","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_Megeroszakolhatott_egy_egyetemista_lanyt_egy_szomaliai_ferfi_Budapesten","timestamp":"2020. január. 22. 12:52","title":"Egy szomáliai férfi erőszakolhatott meg egy egyetemistát Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec164e90-ca7c-4872-b45e-098ed6c545aa","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nagyon erős évet zárt az építőipar, de az ágazat jövőjét tekintve sok a bizonytalanság.","shortLead":"Nagyon erős évet zárt az építőipar, de az ágazat jövőjét tekintve sok a bizonytalanság.","id":"20200122_Nagyon_porognek_az_epitoipari_cegek_de_sok_a_behajthatatlan_tartozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec164e90-ca7c-4872-b45e-098ed6c545aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ae3125-ac1e-434d-bb19-4eadbec4db36","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200122_Nagyon_porognek_az_epitoipari_cegek_de_sok_a_behajthatatlan_tartozas","timestamp":"2020. január. 22. 06:04","title":"Nagyon pörögnek az építőipari cégek, de sok a behajthatatlan tartozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Magyarország évi ötven külföldi fiatalt vár nukleáris mérnöki képzésre, emellett a kormány elindítja az atomerőműveket népszerűsítő paksi nukleáris akadémiát. A magyar szakemberképzés közben nincs könnyű helyzetben, mert nem tudni, mikor készül el Paks II. (ha egyáltalán), és lesz-e szükség egyszerre két erőműnyi szakemberre.","shortLead":"Magyarország évi ötven külföldi fiatalt vár nukleáris mérnöki képzésre, emellett a kormány elindítja az atomerőműveket...","id":"20200122_A_kormany_atomosztondijat_indit_kulfoldieknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"692dd321-4c7f-4c89-843c-2bea741cc5bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_A_kormany_atomosztondijat_indit_kulfoldieknek","timestamp":"2020. január. 22. 09:10","title":"Szijjártó Péter: A kormány atomösztöndíjat indít külföldieknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7300e33f-1d51-4f95-8a4d-61027a00b3e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bár Hugo Weaving nagyon szeretett volna újra rákapcsolódni a Mátrixra, színházi munkája ezt nem teszi lehetővé, így kimarad a negyedik filmből.","shortLead":"Bár Hugo Weaving nagyon szeretett volna újra rákapcsolódni a Mátrixra, színházi munkája ezt nem teszi lehetővé...","id":"20200122_smith_ugynok_hugo_weaving_matrix_4","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7300e33f-1d51-4f95-8a4d-61027a00b3e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefd17fa-ea1e-4c76-832f-68638346d84b","keywords":null,"link":"/kultura/20200122_smith_ugynok_hugo_weaving_matrix_4","timestamp":"2020. január. 22. 09:56","title":"Smith ügynök nem tér vissza a Mátrix 4-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7857f65b-d20c-4497-8b6b-b75c9a8c4018","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Van, aki ennek ellenére elég bevállalósan támadja az átjárót.","shortLead":"Van, aki ennek ellenére elég bevállalósan támadja az átjárót.","id":"20200121_Tobb_mint_remisztoek_a_kinai_kozuti_kapuk__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7857f65b-d20c-4497-8b6b-b75c9a8c4018&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"545b90d2-b9b9-4c7d-acc2-2d80e4ea32ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20200121_Tobb_mint_remisztoek_a_kinai_kozuti_kapuk__video","timestamp":"2020. január. 21. 15:18","title":"Enyhén szólva is rémisztőek a kínai közúti kapuk – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c4dbdf-49c4-4071-a3bd-2402911f580e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft mellett kiberbiztonsági szakemberek is sürgették a felhasználókat, hogy váltsanak újabb kiadású szoftverre, mielőtt lejár a Windows 7 támogatása. De ők csak ültek és vártak, nem törődve a kéréssel – akárcsak a német kormány.","shortLead":"A Microsoft mellett kiberbiztonsági szakemberek is sürgették a felhasználókat, hogy váltsanak újabb kiadású szoftverre...","id":"20200122_windows_7_frissites_nemet_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5c4dbdf-49c4-4071-a3bd-2402911f580e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f149f444-04f1-47c1-8134-d48f24b8515b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_windows_7_frissites_nemet_kormany","timestamp":"2020. január. 22. 13:03","title":"Súlyos pénzekbe kerül a német kormánynak, amiért még mindig Windows 7-et használnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ónos szitálás is lehet, óvatosan közlekedjenek.","shortLead":"Ónos szitálás is lehet, óvatosan közlekedjenek.","id":"20200121_Kodos_paras_idonk_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26645a09-025e-4fb7-a2de-798d7482e31b","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_Kodos_paras_idonk_lesz","timestamp":"2020. január. 21. 04:57","title":"Ködös, párás időnk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]