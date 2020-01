Ötméterespárbajban győzte le a magyar férfi vízilabda-válogatott a spanyolt a budapesti Európa-bajnokság fináléjában. A rendes játékidő 9-9-es döntetlennel zárult, végül 14-13-ra nyertek Varga Dénesék. A meccs hőse Vogel Soma lett, aki az utolsó sorozatban védte Alvaro Granados lövését, ezzel eldöntötte a trófea sorsát.

A magyarok 13. alkalommal lettek a kontinens legjobbjai, legutóbb 1999-ben sikerült Eb-t nyerniük. Ez volt a leghosszabb "böjt" a sportág hazai történetében.

A mérkőzés tudósítását itt olvashatja:

Drámai végjáték után Európa-bajnok a magyar férfi vízilabda-válogatott Döntetlen után ötméteresekkel 14-13-ra győzte le a spanyol csapatot Märcz Tamás együttese, ezzel megszerezve Magyarország tizenharmadik Európa-bajnoki aranyérmét.

A meccs után Märcz Tamás szövetségi kapitány arról beszélt, hogy semmihez sem fogható a hazai közönség előtt aratott siker. "Az ilyen pillanatokért dolgozunk a stábbal. A kluboknál pedig azért tesznek sokat, hogy ezek a játékosok egyre jobbak legyenek. Az elmúlt időszakban több fiatal is beleérett a nemzetközi mezőnybe, és ők, kiegészülve a klasszisainkkal egy olyan elegyet alkotnak, amely minden válogatott ellen ütőképes lehet. Ezt az elmúlt pár évben nem mondhattuk el."

© Túry Gergely

A szakember – aki Ivády Sándor, Gyarmati Dezső és Faragó Tamás után a negyedik vízilabdázó, aki játékosként, majd edzőként is Európa-bajnoki címet nyert – azt is mondta, külön öröm számára, hogy megtörték a 21 éve húzódó sikertelenségi szériát, ráadásul hazai közönség előtt. Azt követően, hogy 2017-ben világbajnoki, 2018-ban pedig világliga-döntőt veszített el a csapat itthon, most valamit vissza tudtak adni a közönségnek – magyarázta.

Jó úton vagyunk, de nem kényelmesedhetünk el. Látjuk, miben kell még fejlődnünk ahhoz, hogy ne csak esélyesként, hanem nagy esélyesként menjünk ki az olimpiára, és ott valami nagyot tudjunk alkotni"

– mondta Märcz, aki a mindent eldöntő ötméteres párbajjal kapcsolatban elárulta: vízilabdában bevett szokás, hogy több sikeres lövés után kapust cserél egy csapat, ők is előre megbeszélték, hogy Vogel Soma vízbe ugrik, ha az első három spanyol próbálkozás sikeres. Hozzátette: azt látta a játékosokon, hogy nem fogják kiengedni a kezükből a győzelmet és ha kell, akkor "tizenöt ötméterest lőnek be zsinórban", így csak az volt a kérdés, mikor és melyik kapus töri majd meg a spanyolokat.

© Túry Gergely

Märcz a legutóbbi, 1999-ben Európa-bajnok magyar csapatnak játékosként volt a tagja, és ahogy fogalmazott: ugyan feledhetetlen számára a horvátok elleni firenzei döntő, de hazai környezetben nyerni egyszerűen leírhatatlan érzés. "Fantasztikus dolog látni a szemekben a csillogást. A két olimpiai bajnokunk, Varga Dénes és Hosnyánszky Norbert éremkollekciójából csak ez hiányzott, a fiataloknak pedig egy hatalmas lökést adhat a karrierjükben" – mondta a kapitány.

A két gólos Zalánki Gergely is kiemelte, hogy nagyszerű érzés volt hazai közönség előtt játszani, és mivel három éve a világbajnoki címet kiengedték a kezükből itthon, most mindent meg akartak tenni a győzelemért.

Azt mondtuk: nem akarhatják nálunk jobban ezt az aranyérmet."

Vámos Márton szerint nagyon kemény meccset játszottak a spanyolokkal, akik két-három éve nagyon jól, taktikusan játszanak, de ezen a meccsen a magyarok mindig el tudtak lépni tőlük egy-egy góllal, ebben pedig végül elfáradtak.

© Túry Gergely

Manhercz Krisztián szerint az segítette győzelemhez őket – és az elődöntőben, Montenegró ellen is azért tudtak nyerni –, hogy csapatként, egymásért küzdöttek, és minden apró sikernek tudtak örülni. Arról is beszélt, hogy a fináléban nem volt száz százalékos a fináléban nyújtott teljesítményük.

Nem mondhatjuk, hogy elképesztően pazarul játszottunk. Voltak nagyon jó teljesítmények, játszottunk nagyon jól, de több van még ebben a csapatban. Ez az, amiből meríthetünk, és ezért fontos a győzelem."

Vogel Soma szerint eufórikus volt a hangulat a Duna Arénában, élete legnagyobb élménye volt a spanyolok elleni döntő. A győzelemről határozó védéséről azt mondta, ilyenkor elsősorban a megérzés számít. "Az első hármat is laposan lőtték, a negyediket is, éreztem, hogy az ötödikre is laposan kell kijönnöm" – magyarázta.