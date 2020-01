Nézz meccset. Láss többet. (Watch Games. See More.) Először a szlogen született meg a 2002 januárjában rendezendő férfi Európa-bajnokságra, amelynek kampányát hivatalosan szerdán indította el a Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ). A kijutó 24 válogatott a szervező Magyarország és Szlovákia öt városában, Budapesten, Debrecenben, Szegeden, Pozsonyban és Kassán játssza majd a mérkőzéseket, és az elképzelések szerint a nézők nemcsak szurkolni járnak majd ki, hanem a helyszíneken töltött idő során gasztronómiai, kulturális és zenei élményeket is szereznek, pihennek a fürdőkben, kirándulnak a környéken.

Bíró Szabolcs, az esemény szervezésére az MKSZ által létrehozott vállalkozás, az EURO2022 Nonprofit Kft. ügyvezetője a HVG-nek elmondta, hogy az amerikai profi ligák gyakorlata, azon belül is elsősorban a kosárlabdáé (NBA) szolgál példaként. A nézők a modern sporteseményeken azonban már nemcsak a szurkolni akarnak, hanem összetettebb élményeket keresnek. Amit egy kézilabda Eb hagyományosan kínál, azt a most zárult, Ausztria, Norvégia és Svédország által rendezett közös torna kimerítette, s az MKSZ tovább akar lépni.

Az elképzelések szerint 2022. január 14. és 30. közötti napokra olyan komplex programot szerveznek, amelynek csak egy része a kézilabda. Bíró Szabolcs elmondta, hogy most kezdik az egyeztetéseket a rendező városokkal, azok múzeumaival, éttermeivel, fürdőivel, tömegközlekedési vállalataival, hogy olyan csomagot állítsanak össze, ami arra az időre is élményt nyújt, amikor éppen nincsenek mérkőzések az arénákban. Sőt, azt is elképzelhetőnek nevezte, hogy olyanok is lesznek, akiket a „kiegészítő” események nyernek meg, s nem is számítanak kézilabda-szurkolónak, de a körítés akár még a sportág számára is megnyeri őket.

A gasztronómia és az idegenforgalmi látványosságok mellett koncerteket is szerveznek majd, amelyekre Bíró Szabolcs elmondása szerint olyan sztárokat igyekeznek meghívni, akik még a Papp László Arénában sem léptek fel. A kézilabda-Eb külföldi hírverésébe bevonják a Magyar Turizmus Zrt.-t, de rendszeresen jelentkezik a rendező városokról szóló kedvcsináló filmecskékkel a félig francia vlogger, Henry Kettner is.

A koncertek szervezése, de a vlogger bekapcsolása is azt jelenti, hogy a 2022-es Európa-bajnokság fő célcsoportja a 18-30 év közötti korosztály. Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) kutatása ugyanis kiderítette, hogy a sportág nézőközönsége elöregedőben van. Így az EHF és az Eb-szervezők a fiatalokat próbálják megnyerni, amiben segít a fesztiváljelleg.

A program részleteit októberben jelentik be, amikor az EHF szabályai szerint – 15 hónappal a start előtt – el kell kezdeni az eseményre érvényes szurkolói csomagok árusítását. Ekkor lehet Bíró szerint pontos költségbecsléssel is szolgálni, mert ismert lesz például a zenei programban fellépők, illetve a csomagban szereplő szolgáltatások köre.

Az összbevétel is megoszlik majd az Európa-bajnokság mérkőzései, valamint a szurkolók által igénybe vett szolgáltatások gazdái között. Az viszont már elégedettségre ad majd okot, ha a szurkolói élménycsomagok megvásárlóival meg tudják tölteni a leendő kézilabdaaréna közelébe tervezett, nyolcezer férőhelyes fesztiválsátrat.