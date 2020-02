Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5919715-6f63-439e-9121-b93f77828d9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Leszaggatták a pedálokat, lefeszegették a billentyűk burkolatát és ellopták a fedél tartóját. ","shortLead":"Leszaggatták a pedálokat, lefeszegették a billentyűk burkolatát és ellopták a fedél tartóját. ","id":"20200205_Kimeletlenul_megrongaltak_a_pecsi_vasutallomas_zongorajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5919715-6f63-439e-9121-b93f77828d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31b80b59-698e-44e5-b5b5-e647cf61bc09","keywords":null,"link":"/elet/20200205_Kimeletlenul_megrongaltak_a_pecsi_vasutallomas_zongorajat","timestamp":"2020. február. 05. 11:34","title":"Megrongálták a pécsi vasútállomás zongoráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0dcd204-fac4-4b88-94d9-463f1da0811b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szerencsétlenségben legalább harmincan megsérültek.","shortLead":"A szerencsétlenségben legalább harmincan megsérültek.","id":"20200206_vonatbaleset_olaszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0dcd204-fac4-4b88-94d9-463f1da0811b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8020fe-c403-47b9-acad-75affa5a4d82","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_vonatbaleset_olaszorszag","timestamp":"2020. február. 06. 08:50","title":"Kisiklott egy vonat Olaszországban, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök szerint az ellenzék részéről nincsenek érvek, csak gyalázkodások.","shortLead":"A házelnök szerint az ellenzék részéről nincsenek érvek, csak gyalázkodások.","id":"20200206_kover_laszlo_karacsony_gergely_fidesz_hazelnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88756441-52a6-4f57-90bb-1388bc580c88","keywords":null,"link":"/itthon/20200206_kover_laszlo_karacsony_gergely_fidesz_hazelnok","timestamp":"2020. február. 06. 08:30","title":"Kövér László szerint Karácsony Gergely egy PR-huszár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb9548e8-543b-44db-851b-263264f9cbad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a nagyon keveset használt és különleges felszereltségű 300 SL egy hamisítatlan négykerekű időgép. ","shortLead":"Ez a nagyon keveset használt és különleges felszereltségű 300 SL egy hamisítatlan négykerekű időgép. ","id":"20200206_vissza_1956ba_kozel_500_millio_forintot_kernek_ezert_a_siralyszarnyas_merciert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb9548e8-543b-44db-851b-263264f9cbad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d546be-42e9-42b5-be46-3973d95417dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200206_vissza_1956ba_kozel_500_millio_forintot_kernek_ezert_a_siralyszarnyas_merciert","timestamp":"2020. február. 06. 06:41","title":"Vissza 1956-ba: közel 500 millió forintot kérnek ezért a sirályszárnyas Merciért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5bac029-0607-42ea-bc4a-8817bd75c446","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Van, akinek már 40 éves kora előtt, van, akinek később érkezik el. Van, aki szinte semmit nem észlel belőle, van, akinek egy évtizedig is eltart. Töltse ki tesztünket, melyből kiderült, ön is az érintettek között van-e már.","shortLead":"Van, akinek már 40 éves kora előtt, van, akinek később érkezik el. Van, aki szinte semmit nem észlel belőle, van...","id":"remifeminplus_20180817_Ez_mar_az","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5bac029-0607-42ea-bc4a-8817bd75c446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36283219-c731-4588-a68a-2bb5021bab06","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20180817_Ez_mar_az","timestamp":"2020. február. 06. 07:30","title":"Önt vajon érintik már a változókor tünetei? - Teszt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"b771e220-bf4c-4dc9-94e5-81af20d9e9ae","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"7a13d9aa-21ed-49ac-b949-aa244466d8d5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egy fontos dologban eltérhet az athéni kormány terve a magyartól. ","shortLead":"Egy fontos dologban eltérhet az athéni kormány terve a magyartól. ","id":"20200205_Indul_a_csok_gorog_modra_2000_euro_minden_ujszulottert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a13d9aa-21ed-49ac-b949-aa244466d8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc19baa1-c3a0-4a36-8053-03e5f0aab1d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200205_Indul_a_csok_gorog_modra_2000_euro_minden_ujszulottert","timestamp":"2020. február. 05. 06:37","title":"Indul a csok görög módra: 2000 euró minden újszülöttért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01852f7c-9e41-433b-8b80-862e1c289d1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 2016-os demonstráció ügyében született most ítélet.","shortLead":"Egy 2016-os demonstráció ügyében született most ítélet.","id":"20200205_gulyas_marton_kozerdeku_munka_csoportos_garazdasag_ligetvedok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01852f7c-9e41-433b-8b80-862e1c289d1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c55ee8e-1c63-4f3b-865a-21cc9e18740c","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_gulyas_marton_kozerdeku_munka_csoportos_garazdasag_ligetvedok","timestamp":"2020. február. 05. 16:42","title":"Hiába a törött ujj, mégis Gulyás Mártont ítélték közérdekű munkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47836104-e811-4028-b5d6-a22b794ded26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Roberto Escobar tavaly decemberben már magára tudta vonzani a világ figyelmét egy összehajtható okostelefonnal. Most bejelentette: egy másikat is készít, szintén olcsón és remek specifikációkkal.","shortLead":"Roberto Escobar tavaly decemberben már magára tudta vonzani a világ figyelmét egy összehajtható okostelefonnal. Most...","id":"20200204_pablo_escobar_testvere_olcso_osszehajthato_telefon_fold_2_samsung","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47836104-e811-4028-b5d6-a22b794ded26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15a38ade-38db-4ad2-9fbe-1d4695c2f673","keywords":null,"link":"/tudomany/20200204_pablo_escobar_testvere_olcso_osszehajthato_telefon_fold_2_samsung","timestamp":"2020. február. 04. 18:03","title":"A drogbáró Pablo Escobar testvére hadat üzent a Samsungnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]