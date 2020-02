Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2adccd3-dfbc-4286-b7e6-e3b3b3092b73","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az utcán engedték el a betolakodót.","shortLead":"Az utcán engedték el a betolakodót.","id":"20200207_roka_london_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2adccd3-dfbc-4286-b7e6-e3b3b3092b73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa7822b-023a-48b1-90c9-5aa41823c37c","keywords":null,"link":"/elet/20200207_roka_london_parlament","timestamp":"2020. február. 07. 10:26","title":"Róka járt a brit parlamentben, oda is kakált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9d38e6-66f9-4093-924f-851b1f216004","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem lesz NB I.-es labdarúgó Dzsudzsák Balázs, marad az Egyesült Arab Emírségekben. Igaz, másik klubnál.","shortLead":"Nem lesz NB I.-es labdarúgó Dzsudzsák Balázs, marad az Egyesült Arab Emírségekben. Igaz, másik klubnál.","id":"20200207_dzsudzsak_balazs_al_ain_egyesult_arab_emirsegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb9d38e6-66f9-4093-924f-851b1f216004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a0b0707-f5e4-4f44-b9d1-27d08926a7ad","keywords":null,"link":"/sport/20200207_dzsudzsak_balazs_al_ain_egyesult_arab_emirsegek","timestamp":"2020. február. 07. 12:49","title":"Megvan Dzsudzsák új klubja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f92101-852d-49e2-ae9b-26f4e403ad32","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kiállítás címe – Élek – kétértelmű ugyan, de találó.","shortLead":"A kiállítás címe – Élek – kétértelmű ugyan, de találó.","id":"202006_tarlat__elek_sebestyen_sara_epuletfotoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0f92101-852d-49e2-ae9b-26f4e403ad32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97d1298b-46f5-4f55-a62d-66233bea392a","keywords":null,"link":"/360/202006_tarlat__elek_sebestyen_sara_epuletfotoi","timestamp":"2020. február. 07. 14:00","title":"\"A hétköznapok kis semmiségeinek szépségét\" fedezhetjük fel ezen a tárlaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Március végéig lehet beváltani az rezsiutalványokat.","shortLead":"Március végéig lehet beváltani az rezsiutalványokat.","id":"20200206_Ketmilliard_forintnyi_rezsiutalvany_meg_a_nyugdijasoknal_hever","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37bcc6e3-1a91-4fcb-abf5-dd7e03da0180","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200206_Ketmilliard_forintnyi_rezsiutalvany_meg_a_nyugdijasoknal_hever","timestamp":"2020. február. 06. 15:21","title":"Kétmilliárd forintnyi rezsiutalvány még a nyugdíjasoknál hever","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7eb4349-5aab-4399-b2eb-6c1984d90506","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rongálást az Európai Baloldal elnöke vette észre, aki értesítette a polgármestert, valamint feljelentést tett a rendőrségen.\r

\r

","shortLead":"A rongálást az Európai Baloldal elnöke vette észre, aki értesítette a polgármestert, valamint feljelentést tett...","id":"20200207_budai_onkentesek_emlektabla_horogkereszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7eb4349-5aab-4399-b2eb-6c1984d90506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"489437c0-6201-4ec1-8984-d55aa94e5798","keywords":null,"link":"/itthon/20200207_budai_onkentesek_emlektabla_horogkereszt","timestamp":"2020. február. 07. 18:35","title":"Horogkeresztet festettek a \"budai önkéntesek\" emléktáblájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f265ec78-4a03-4093-b739-02d172222659","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Talán egyetlen filmes műfaj sem volt olyan töretlenül népszerű az elmúlt száz évben, mint a horror. A némafilmek kora óta taszítja és vonzza egyszerre az embert a borzongás. A hvg.hu-n most induló 10 részes videoesszé-sorozatban öt perces gyorstalpalókat kapunk a meghatározó filmes műfajokból. Elsőként a horror van nálunk véres terítéken. Felszolgálja a videók, és az azok alapjául szolgáló könyv egyik ötletgazdája: Lichter Péter filmesztéta, filmrendező. ","shortLead":"Talán egyetlen filmes műfaj sem volt olyan töretlenül népszerű az elmúlt száz évben, mint a horror. A némafilmek kora...","id":"20200206_Miota_nem_tudunk_ellenallni_a_frocsogo_vernek__Filmes_kisokos_a_hvghun","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f265ec78-4a03-4093-b739-02d172222659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f590255f-6e5f-4fcf-9a0c-fc1582b12efd","keywords":null,"link":"/kultura/20200206_Miota_nem_tudunk_ellenallni_a_frocsogo_vernek__Filmes_kisokos_a_hvghun","timestamp":"2020. február. 06. 19:45","title":"Mióta nem tudunk ellenállni a fröcsögő vérnek? - Filmes kisokos a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319367bc-4d9f-460f-a9bd-8e13355a1b8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Motorla még tavaly novemberben állt elő az összecsukható Razrrel, most pedig az is kiderült, mennyire lesz könnyű dolga annak, aki szét akarja szedni.","shortLead":"A Motorla még tavaly novemberben állt elő az összecsukható Razrrel, most pedig az is kiderült, mennyire lesz könnyű...","id":"20200207_motorola_razr_osszecsukhato_okostelefon_teardown_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=319367bc-4d9f-460f-a9bd-8e13355a1b8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db11e057-2357-4136-b070-cd05d32493c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200207_motorola_razr_osszecsukhato_okostelefon_teardown_video","timestamp":"2020. február. 07. 17:03","title":"Nem lesz könnyű javítani: szétszedték a Motorola összecsukható okostelefonját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8df7c83-6b5e-4d2f-a391-df02df23ddff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bejelentést kapott a rendőrség egy készülő merényletről, amit egy járműre szerelt bombával akartak elkövetni egy Belfastból Skóciába tartó kompon.\r

","shortLead":"Bejelentést kapott a rendőrség egy készülő merényletről, amit egy járműre szerelt bombával akartak elkövetni...","id":"20200206_Pokolgepet_talaltak_egy_teherauton_EszakIrorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8df7c83-6b5e-4d2f-a391-df02df23ddff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"942124af-4052-4dc7-bc96-53341f00315f","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_Pokolgepet_talaltak_egy_teherauton_EszakIrorszagban","timestamp":"2020. február. 06. 16:01","title":"Pokolgépet találtak egy teherautón Észak-Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]