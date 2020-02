Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76723c5c-964d-41be-b583-ca2aa38c6b23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megadták, ami jár. ","shortLead":"Megadták, ami jár. ","id":"20200210_Igy_unnepelte_az_Oscar_kozonsege_az_Eloskodok_stabjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76723c5c-964d-41be-b583-ca2aa38c6b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15dc956b-8cb8-4469-8101-76d13c8862cb","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_Igy_unnepelte_az_Oscar_kozonsege_az_Eloskodok_stabjat","timestamp":"2020. február. 10. 07:36","title":"Így ünnepelte az Oscar közönsége az Élősködők stábját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A különleges üzemanyag nagyteljesítményű sportkocsikba való és csak néhány hazai kúton kapható.","shortLead":"A különleges üzemanyag nagyteljesítményű sportkocsikba való és csak néhány hazai kúton kapható.","id":"20200210_990_forintos_literaron_is_tankolhato_magyarorszagon_benzin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216cd466-72a4-4553-b0b8-5f6508cdcbf4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200210_990_forintos_literaron_is_tankolhato_magyarorszagon_benzin","timestamp":"2020. február. 10. 06:41","title":"990 forintos literáron is tankolható Magyarországon benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jövő héten három napon át zengenek a versek az új Nemzeti alaptanterv ellen a Széll Kálmán téren.\r

\r

","shortLead":"Jövő héten három napon át zengenek a versek az új Nemzeti alaptanterv ellen a Széll Kálmán téren.\r

\r

","id":"20200210_Utlezarast_es_szavalast_hirdetett_meg_a_NAT_ellen_egy_magyartanar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db306e19-1284-40db-aba1-aa7fd7df4d06","keywords":null,"link":"/elet/20200210_Utlezarast_es_szavalast_hirdetett_meg_a_NAT_ellen_egy_magyartanar","timestamp":"2020. február. 10. 16:21","title":"A NAT elleni szavalást és útlezárást hirdetett meg egy magyartanár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8b86f6-2352-43d8-978e-3547e787224a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb nap, újabb győzelem: a 4iG ezúttal 754,5 millió forintos közbeszerzéssel indítja a hetet. Most is az ÁEEK pályázatán nyertek.","shortLead":"Újabb nap, újabb győzelem: a 4iG ezúttal 754,5 millió forintos közbeszerzéssel indítja a hetet. Most is az ÁEEK...","id":"20200210_router_4ig_jaszai_gellert_allami_egeszsegugyi_kozpont_aeek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b8b86f6-2352-43d8-978e-3547e787224a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c57df5-f2f3-4fd5-ac38-492381cce4ad","keywords":null,"link":"/kkv/20200210_router_4ig_jaszai_gellert_allami_egeszsegugyi_kozpont_aeek","timestamp":"2020. február. 10. 11:02","title":"Routereket cserél és bővít 754,5 millióért a Jászai-féle 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a05022bf-3741-4aae-a269-01b23c8443b8","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Ez egy bonyolult kérdés, de leegyszerűsítve: egyesek igen, mások nem. Daniel Tudor, a The Economist újságírójának disszidensekkel készített interjúkon alapuló könyve többek között erre a kérdésre is megpróbál választ adni.","shortLead":"Ez egy bonyolult kérdés, de leegyszerűsítve: egyesek igen, mások nem. Daniel Tudor, a The Economist újságírójának...","id":"20200209_Az_eszakkoreaiak_tenyleg_elhiszik_a_propagandat_Ime_egy_disszidens_gondolatai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a05022bf-3741-4aae-a269-01b23c8443b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7faed9b9-96e0-4fc5-a73b-40ffed549752","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20200209_Az_eszakkoreaiak_tenyleg_elhiszik_a_propagandat_Ime_egy_disszidens_gondolatai","timestamp":"2020. február. 09. 19:15","title":"Az észak-koreaiak tényleg elhiszik a propagandát? Íme egy disszidens gondolatai!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4dd0ea-53f0-4202-bd08-bc90834f9a79","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az orkán elfújta a Manchester City-West Ham mérkőzést, és vihar miatt elmarad a Mönchengladbach-Köln meccs is.","shortLead":"Az orkán elfújta a Manchester City-West Ham mérkőzést, és vihar miatt elmarad a Mönchengladbach-Köln meccs is.","id":"20200209_Viharok_miatt_futballmeccsek_maradnak_el_Europaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b4dd0ea-53f0-4202-bd08-bc90834f9a79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87a6dfeb-a61d-417e-8bf1-2d8bb1f8dee2","keywords":null,"link":"/sport/20200209_Viharok_miatt_futballmeccsek_maradnak_el_Europaban","timestamp":"2020. február. 09. 13:45","title":"Viharok miatt futballmeccsek maradnak el Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Tarlós István idején beígért összeg pedig igen fontos lenne, másképp aligha fog összejönni a pótlás a Nagyvárad tér és Lehel tér közötti metrófelújítás alatt.","shortLead":"A Tarlós István idején beígért összeg pedig igen fontos lenne, másképp aligha fog összejönni a pótlás a Nagyvárad tér...","id":"20200210_harmas_metro_buszpotlas_buszok_bkv_kormanyhatarozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b25e17b-497b-4684-a719-f5fd044503c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200210_harmas_metro_buszpotlas_buszok_bkv_kormanyhatarozat","timestamp":"2020. február. 10. 08:45","title":"3,2 milliárdot ígért új buszokra a kormány, de a pénz sehol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0d2580-f3c5-46aa-986c-125c191584e4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem sikerült Föld körüli pályára állítani a saját fejlesztésű iráni műholdat - ismerte el vasárnap egy katonai forrás a televízióban.","shortLead":"Nem sikerült Föld körüli pályára állítani a saját fejlesztésű iráni műholdat - ismerte el vasárnap egy katonai forrás...","id":"20200209_Nem_sikerult_palyara_allitani_az_irani_muholdat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d0d2580-f3c5-46aa-986c-125c191584e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2370e7a4-7953-4499-8cbf-1146eb8f960a","keywords":null,"link":"/vilag/20200209_Nem_sikerult_palyara_allitani_az_irani_muholdat","timestamp":"2020. február. 09. 20:39","title":"Nem sikerült pályára állítani az iráni műholdat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]