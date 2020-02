Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5cc78184-a7c6-44f5-af20-f0a4a1cc955a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A ThemeGrill Demo Importer egy amúgy remek WordPress-bővítmény, csak van egy hibája, amit kihasználva akár a teljes weblap tartalma törölhető.","shortLead":"A ThemeGrill Demo Importer egy amúgy remek WordPress-bővítmény, csak van egy hibája, amit kihasználva akár a teljes...","id":"20200219_wordpress_plugin_bovitmeny_themegrill_demo_importer_serulekenyseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cc78184-a7c6-44f5-af20-f0a4a1cc955a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0101b55-c9d1-4384-a122-8502828f6a25","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_wordpress_plugin_bovitmeny_themegrill_demo_importer_serulekenyseg","timestamp":"2020. február. 19. 13:15","title":"200 ezer weboldal került veszélybe egy hibás WordPress-bővítmény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68695c2e-f0e2-4fe8-9a2d-b9665e3004e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járványnak az egészségügyieken kívül különféle gazdasági vonzatai is vannak. Az egyik például az LCD televíziókat érinti.","shortLead":"A koronavírus-járványnak az egészségügyieken kívül különféle gazdasági vonzatai is vannak. Az egyik például az LCD...","id":"20200218_koronavirus_hatasa_lcd_panelek_gyartasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68695c2e-f0e2-4fe8-9a2d-b9665e3004e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6d0104-09bd-4a54-84f3-b541032d8115","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_koronavirus_hatasa_lcd_panelek_gyartasa","timestamp":"2020. február. 18. 08:03","title":"Ne lepődjön meg, ha drágábbak lesznek a boltban a tévék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee5ea93-4f1a-4e2d-af3f-efa987c1d42e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, nem hivatalos hírek szerint március 31-én is tart majd egy bemutatót az Apple, méghozzá nyomós okkal: ekkor fogják állítólag lerántani a leplet az olcsó(bb) iPhone-ról.","shortLead":"Új, nem hivatalos hírek szerint március 31-én is tart majd egy bemutatót az Apple, méghozzá nyomós okkal: ekkor fogják...","id":"20200218_apple_iphone_9_bemutato_marcius_iphone_se_2_2020_olcso_iphone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ee5ea93-4f1a-4e2d-af3f-efa987c1d42e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf3b722-df94-4400-a435-eb7e47fe7313","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_apple_iphone_9_bemutato_marcius_iphone_se_2_2020_olcso_iphone","timestamp":"2020. február. 18. 08:33","title":"Egyre biztosabb, hogy márciusban új iPhone érkezik, a 9-es","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A világ leggazdagabb embere 10 milliárd dolláros alapot hozott létre, a pénzt kizárólag környezetvédelemi célokra fordítja.","shortLead":"A világ leggazdagabb embere 10 milliárd dolláros alapot hozott létre, a pénzt kizárólag környezetvédelemi célokra...","id":"20200218_jeff_bezos_klimavedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f685ef9b-49d8-41df-8663-fdaad38053b0","keywords":null,"link":"/vilag/20200218_jeff_bezos_klimavedelem","timestamp":"2020. február. 18. 05:01","title":"Jeff Bezos elképesztő összeget ajánlott fel a klímavédelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc645c18-f28e-4012-9444-f647b65ae87d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Három évre szóló szerződést kötött a vasúttársaság a takarítási munkákra.","shortLead":"Három évre szóló szerződést kötött a vasúttársaság a takarítási munkákra.","id":"20200219_19_milliard_forintot_szan_a_MAV_takaritasra_mobil_wckre_es_rovarirtasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc645c18-f28e-4012-9444-f647b65ae87d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1110085-b943-4853-a48c-1c8fdc599d44","keywords":null,"link":"/kkv/20200219_19_milliard_forintot_szan_a_MAV_takaritasra_mobil_wckre_es_rovarirtasra","timestamp":"2020. február. 19. 08:25","title":"19 milliárd forintot szán a MÁV takarításra, mobil WC-kre és rovarirtásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19935e20-a6c5-406b-a457-6bf6838dc6b5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Alig egy nap alatt több mint egymillióan írták alá azt a két nagy-britanniai petíciót, amely a celebek magánéletének erőteljes törvényi védelmét követeli.\r

\r

","shortLead":"Alig egy nap alatt több mint egymillióan írták alá azt a két nagy-britanniai petíciót, amely a celebek magánéletének...","id":"20200218_Betiltatnak_a_britek_a_bosszupornot_es_a_lesipuskasfotokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19935e20-a6c5-406b-a457-6bf6838dc6b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e07d08-5931-436c-adee-fddc2f7be7b6","keywords":null,"link":"/elet/20200218_Betiltatnak_a_britek_a_bosszupornot_es_a_lesipuskasfotokat","timestamp":"2020. február. 18. 09:14","title":"Betiltatnák a britek a bosszúpornót és a paparazzi fotókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5a2e5f-9090-4a38-bfbf-5d4c5218d512","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Talán még a fotósok és képszerkesztők közül is csak kevesen tudnak róla, hogy az Adobe éppen 30 évvel ezelőtt, 1990. február 19-én adta ki a Photoshop legelső verzióját, a programét, ami azóta is meghatározza az életünket.","shortLead":"Talán még a fotósok és képszerkesztők közül is csak kevesen tudnak róla, hogy az Adobe éppen 30 évvel ezelőtt, 1990...","id":"20200219_adobe_photoshop_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b5a2e5f-9090-4a38-bfbf-5d4c5218d512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16645ab1-e2ae-4f47-a00a-b641c32cfea2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_adobe_photoshop_video","timestamp":"2020. február. 19. 17:03","title":"Videó: 30 éves a Photoshop, ilyen volt a legelső verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Még kétmilliárd forintnyi rezsiutalványt nem váltottak be, a kormány inkább meghosszabbította a felhasználási határidőt.","shortLead":"Még kétmilliárd forintnyi rezsiutalványt nem váltottak be, a kormány inkább meghosszabbította a felhasználási határidőt.","id":"20200219_Ket_honappal_tovabb_ervenyesek_a_rezsiutalvanyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e35eeab1-f856-4728-ad82-82aa87186859","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_Ket_honappal_tovabb_ervenyesek_a_rezsiutalvanyok","timestamp":"2020. február. 19. 06:56","title":"Két hónappal tovább érvényesek a rezsiutalványok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]