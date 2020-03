Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd7ef6c7-fe0c-4121-9757-a56caf9ef7f1","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Nem is tudjuk, mennyi élelmiszerrel vihetünk be a szervezetünkbe antibiotikumot. Nemcsak az átláthatóságot biztosítja, de kritikus szerepet tölthet be a kitörő járványok, élelmiszerfertőzések és az élelmiszerbiztonság terén is a blockchain alapú nyomon követés, amelyben világszerte élen egy jár egy magyar cég. ","shortLead":"Nem is tudjuk, mennyi élelmiszerrel vihetünk be a szervezetünkbe antibiotikumot. Nemcsak az átláthatóságot biztosítja...","id":"20200229_TEFOOD_WHO_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd7ef6c7-fe0c-4121-9757-a56caf9ef7f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b66d144-6a32-4fe9-bc9f-b25f9af969fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200229_TEFOOD_WHO_koronavirus","timestamp":"2020. február. 29. 17:30","title":"Felpumpált disznók és fertőzések miatt is tudnunk kell, hogy mit eszünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a088797b-fb38-4c40-8021-60fb7587fe35","c_author":"Kisőrsi Zsófia","category":"kultura","description":"Horthy Miklóst száz évvel ezelőtt, 1920. március elsején választották meg kormányzónak. A nevéhez kötődő kultusz pedig azóta is él és virágzik. Hogyan építették fel anno a Horthy brandet, és miért lett ilyen erős ez a nemzetmentő imázs?","shortLead":"Horthy Miklóst száz évvel ezelőtt, 1920. március elsején választották meg kormányzónak. A nevéhez kötődő kultusz pedig...","id":"20200301_Aki_a_magyar_faj_minden_jo_tulajdonsagat_egyesiti_magaban__a_Horthy_brandepites_kulisszatitkai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a088797b-fb38-4c40-8021-60fb7587fe35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"735ea36e-72f4-4089-bff9-ec386ce3dbd0","keywords":null,"link":"/kultura/20200301_Aki_a_magyar_faj_minden_jo_tulajdonsagat_egyesiti_magaban__a_Horthy_brandepites_kulisszatitkai","timestamp":"2020. március. 01. 16:00","title":"A nemzet apja, akinek képe már száz éve bögréken díszelgett – a Horthy brandépítés kulisszatitkai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a575c886-c28a-4c31-89b1-4d4877b23fc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szilvásy László cáfolja, hogy a kormány szócsövének számító Origo hírportálnak az egyházi iskolák NAT-elleni tiltakozása kapcsán nyilatkozott volna. Sőt, azt mondja: tisztelik a másik ember véleményét függetlenül attól, hogy az egyezik-e a sajátjukkal vagy sem. ","shortLead":"Szilvásy László cáfolja, hogy a kormány szócsövének számító Origo hírportálnak az egyházi iskolák NAT-elleni...","id":"20200229_Nem_nyilatkozott_az_egyhazi_iskolak_tiltakozasat_biralo_Origonak_a_piaristak_taromanyfonoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a575c886-c28a-4c31-89b1-4d4877b23fc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f44f414d-a18a-4ec3-a8c1-09ebb7b9aff5","keywords":null,"link":"/itthon/20200229_Nem_nyilatkozott_az_egyhazi_iskolak_tiltakozasat_biralo_Origonak_a_piaristak_taromanyfonoke","timestamp":"2020. február. 29. 16:11","title":"A piaristák tartományfőnöke: Támogatjuk, hogy munkatársaink gondolkodó pedagógusok legyenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad934590-9dc7-4336-8fd1-08e5f8d30776","c_author":"Fercsik Marianna","category":"elet","description":"Padovában halt meg a koronavírus első európai áldozata, akinél halála előtt nem sokkal mutatták ki a vírus jelenlétét. Az ügyészség pedig vizsgálatot indított, hogy kiderítsék, történt-e mulasztás, illetve reagálhattak-e volna hamarabb. A cikk szerzője Padovában élő tolmács.","shortLead":"Padovában halt meg a koronavírus első európai áldozata, akinél halála előtt nem sokkal mutatták ki a vírus jelenlétét...","id":"20200229_Helyzetkep_Padovabol_koronavirus_ugyeszseg_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad934590-9dc7-4336-8fd1-08e5f8d30776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bea073-c96a-461a-9ce1-ea2d4e505001","keywords":null,"link":"/elet/20200229_Helyzetkep_Padovabol_koronavirus_ugyeszseg_korhaz","timestamp":"2020. február. 29. 10:00","title":"Helyzetkép Padovából: A kórházi recepciós legyint, egy \"influenza\" miatt nem vesz maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"999fd062-ff84-406b-90f4-44a4c4b8963a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A táblákon és a lufikon kívül a külső kijelzőkre beállították a Köszönjük, Pista! feliratot a 7-es buszon. ","shortLead":"A táblákon és a lufikon kívül a külső kijelzőkre beállították a Köszönjük, Pista! feliratot a 7-es buszon. ","id":"20200301_bucsuztatas_nyugdij_BKV_buszsofor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=999fd062-ff84-406b-90f4-44a4c4b8963a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41603a2d-1bc7-4ecc-a1c3-20c7d310e8b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200301_bucsuztatas_nyugdij_BKV_buszsofor","timestamp":"2020. március. 01. 21:00","title":"Megható módon búcsúztatták nyugdíjba vonult kollégájukat a BKV-sofőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc0e184-f8e4-4aa5-8e7d-67441c991d23","c_author":"HVG","category":"360","description":"Azok, akik a közösségimédia-fiókjukra a partnerükkel közös profilképet raknak ki, sok mindent elárulnak arról, hogyan érzik magukat a párkapcsolatukban, illetve fontos üzenetet továbbítanak a potenciális riválisoknak. ","shortLead":"Azok, akik a közösségimédia-fiókjukra a partnerükkel közös profilképet raknak ki, sok mindent elárulnak arról, hogyan...","id":"202009_a_kozos_profilkep_pszichologiaja_elharito_mechanizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fc0e184-f8e4-4aa5-8e7d-67441c991d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb33e593-d103-4ebf-98d6-4b791d996d33","keywords":null,"link":"/360/202009_a_kozos_profilkep_pszichologiaja_elharito_mechanizmus","timestamp":"2020. február. 29. 09:00","title":"Miért tesz ki valaki közös profilképet a Facebookra? Íme a pszichológusok válaszai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11f10157-562c-4a36-9965-108f95820389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meg nem erősített információk szerint Ferenc pápa elfogadta a meghívást a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (NEK), így szeptember 20-án a magyar fővárosba látogathat. ","shortLead":"Meg nem erősített információk szerint Ferenc pápa elfogadta a meghívást a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra...","id":"20200229_Budapestre_latogat_Ferenc_papa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11f10157-562c-4a36-9965-108f95820389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6fe7cd1-e11e-4f17-8de8-03d9847174cb","keywords":null,"link":"/itthon/20200229_Budapestre_latogat_Ferenc_papa","timestamp":"2020. február. 29. 10:36","title":"Úgy tűnik, Budapestre látogat Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egész héten esős, borús idő várható, és a leghidegebb órákban még mínuszok is lehetnek ","shortLead":"Egész héten esős, borús idő várható, és a leghidegebb órákban még mínuszok is lehetnek ","id":"20200301_Itt_a_marcius_de_a_jovo_heten_nem_lesz_koszonet_az_idojarasban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b33167-e887-4467-bd85-65f5a8442238","keywords":null,"link":"/elet/20200301_Itt_a_marcius_de_a_jovo_heten_nem_lesz_koszonet_az_idojarasban","timestamp":"2020. március. 01. 16:31","title":"Itt a március, de a jövő héten nem sok köszönet lesz az időjárásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]