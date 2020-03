Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A British Council Hungary három hónapig nem hirdethet és szervezhet államilag elismert nyelvvizsgát.","shortLead":"A British Council Hungary három hónapig nem hirdethet és szervezhet államilag elismert nyelvvizsgát.","id":"20200306_Felfuggesztettek_egy_Budapesten_mukodo_nyelvvizsgakozpont_mukodeset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87386c39-c191-4ec5-82a9-bf29de8880cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_Felfuggesztettek_egy_Budapesten_mukodo_nyelvvizsgakozpont_mukodeset","timestamp":"2020. március. 06. 17:19","title":"Felfüggesztették egy Budapesten működő nyelvvizsgaközpont működését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d16f928-3625-4c81-8fae-5e1db83db29e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kínai egyetemi kutatók olyan robotot terveztek, amely segít a koronavírus-járvány betegeinek diagnosztizálásában és ellátásában, s ezzel leveheti a terhet a fertőzésnek kitett orvosi személyzetről.","shortLead":"Kínai egyetemi kutatók olyan robotot terveztek, amely segít a koronavírus-járvány betegeinek diagnosztizálásában és...","id":"20200305_kinai_koronavirus_jarvany_vizsgalat_robot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d16f928-3625-4c81-8fae-5e1db83db29e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74456cc2-720e-4831-b55b-41cf99160aaa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_kinai_koronavirus_jarvany_vizsgalat_robot","timestamp":"2020. március. 05. 19:33","title":"Kínában bevetettek egy robotot, hogy végezze el a koronavírus-vizsgálatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41610485-983d-41c6-b098-3ba165456c0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus végleg betett a Flybe nevű légitársaságnak, 2000 ember veszíti el a munkahelyét.","shortLead":"A koronavírus végleg betett a Flybe nevű légitársaságnak, 2000 ember veszíti el a munkahelyét.","id":"20200305_Bedolt_egy_brit_legitarsasag_a_koronavirus_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41610485-983d-41c6-b098-3ba165456c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cebb981-285e-44d2-a8e1-2d75103773b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200305_Bedolt_egy_brit_legitarsasag_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 05. 09:10","title":"Bedőlt egy brit légitársaság a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nyugat-Európában és idehaza is egyre romlik a járványhelyzet, a kínaiak robotokat vetnek be a vírus ellen, ne frissítsék a Windowst. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Nyugat-Európában és idehaza is egyre romlik a járványhelyzet, a kínaiak robotokat vetnek be a vírus ellen, ne...","id":"20200306_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec03b98-1ca3-406a-9321-ca26f228b3de","keywords":null,"link":"/360/20200306_Radar360","timestamp":"2020. március. 06. 08:00","title":"Radar360: Terjed a koronavírus, Putyin és Erdogan békül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valaki nem jól teszi a töltőpadra telefonját a vezeték nélküli töltés közben, előfordulhat, hogy nem is töltődik a telefonja, bár ő azt hiszi. Elképzelhető, hogy az Android 11-nél ilyesmi már nem fordulhat elő.","shortLead":"Ha valaki nem jól teszi a töltőpadra telefonját a vezeték nélküli töltés közben, előfordulhat, hogy nem is töltődik...","id":"20200305_android_11_figyelmeztetes_vezetek_nelkuli_toltes_toltopad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f354ef9d-0aa2-41e6-9d35-ed014abc80b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_android_11_figyelmeztetes_vezetek_nelkuli_toltes_toltopad","timestamp":"2020. március. 05. 11:03","title":"Az Android 11 már jelezni fog, ha rosszul van a töltőn a telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76046d5e-651d-4c2f-85b0-e00122b03aea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A március 15-e utáni héten kezdik postázni az íveket.","shortLead":"A március 15-e utáni héten kezdik postázni az íveket.","id":"20200306_kovacs_zoltan_koronavirus_nemzeti_konzultacio_marcius_15","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76046d5e-651d-4c2f-85b0-e00122b03aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"463d035f-2ca0-4461-b64f-49b91bf44f14","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_kovacs_zoltan_koronavirus_nemzeti_konzultacio_marcius_15","timestamp":"2020. március. 06. 07:53","title":"Kovács Zoltán reméli, hogy a koronavírus nem kavar be az új nemzeti konzultációnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa979560-da07-47f1-b680-70d2378168f0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Semmelweis című projektre kapta a pénzt, de ő lesz az egyik producere a Scherer Péterrel készülő vígjátéknak is. ","shortLead":"A Semmelweis című projektre kapta a pénzt, de ő lesz az egyik producere a Scherer Péterrel készülő vígjátéknak is. ","id":"20200305_Tamogatast_szavazott_meg_Geszti_Peternek_a_Filmszakmai_Dontobizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa979560-da07-47f1-b680-70d2378168f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f676ec9-f986-4e94-b1af-be6720ad9490","keywords":null,"link":"/kultura/20200305_Tamogatast_szavazott_meg_Geszti_Peternek_a_Filmszakmai_Dontobizottsag","timestamp":"2020. március. 05. 17:26","title":"Támogatást szavazott meg Geszti Péternek a Filmszakmai Döntőbizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1c2c18f-d8e0-488e-a6b3-3c08aaa8b5f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd autógyártó manufaktúra 1600 lóerős újdonságát minden korábbinál gyorsabbnak ígérik.","shortLead":"A svéd autógyártó manufaktúra 1600 lóerős újdonságát minden korábbinál gyorsabbnak ígérik.","id":"20200306_megerkezett_a_legujabb_koenigsegg_hiperauto_aminel_mar_nem_lesz_gyorsabb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1c2c18f-d8e0-488e-a6b3-3c08aaa8b5f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcbe2e15-a74c-4f98-8451-e31e811e3205","keywords":null,"link":"/cegauto/20200306_megerkezett_a_legujabb_koenigsegg_hiperauto_aminel_mar_nem_lesz_gyorsabb","timestamp":"2020. március. 06. 06:41","title":"Megérkezett a legújabb Koenigsegg hiperautó, aminél már nem lesz gyorsabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]