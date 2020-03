Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Amnesty International kampányához budapesti önkormányzatok és több magáncég is csatlakozott.","shortLead":"Az Amnesty International kampányához budapesti önkormányzatok és több magáncég is csatlakozott.","id":"20200306_berkulonbseg_ferfiak_nok_fizetes_fovarosi_onkormanyzat_bkk_amnesty_international","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821910a5-00a2-4b4f-b662-de8f33ffca70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200306_berkulonbseg_ferfiak_nok_fizetes_fovarosi_onkormanyzat_bkk_amnesty_international","timestamp":"2020. március. 06. 14:57","title":"A Fővárosi Önkormányzat és a BKK is elmondja, mennyivel keresnek náluk kevesebbet a nők, mint a férfiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az idei tél volt az eddigi legmelegebb a feljegyzések kezdete óta európai klímakutatók szerint.","shortLead":"Az idei tél volt az eddigi legmelegebb a feljegyzések kezdete óta európai klímakutatók szerint.","id":"20200306_legmelegebb_tel_europaban_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c2df946-0f3c-4d15-9436-116e1d4e387a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_legmelegebb_tel_europaban_klimavaltozas","timestamp":"2020. március. 06. 14:03","title":"Nem csak ön érezte, klímakutatók szerint ez a tél más volt, mint a többi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b8972a-5807-4f3e-89df-d73dc4c45100","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése vagy megszakítása a cél.","shortLead":"A jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése vagy megszakítása a cél.","id":"20200306_Fokozott_ellenorzest_rendelt_el_az_orszagos_rendorfokapitany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9b8972a-5807-4f3e-89df-d73dc4c45100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ceb1b20-ddcd-487d-8d95-f51452f64568","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_Fokozott_ellenorzest_rendelt_el_az_orszagos_rendorfokapitany","timestamp":"2020. március. 06. 21:01","title":"Fokozott ellenőrzést rendelt el az országos rendőrfőkapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b47a61d-158f-4e71-9680-e77b39f44920","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Fuharosok világát Vajda Gergely írta át zenére. Bemutató március 13-án. ","shortLead":"A Fuharosok világát Vajda Gergely írta át zenére. Bemutató március 13-án. ","id":"202010_koncert__uj_zenei_eroszak_esterhazy_peter__vajda_gergely_fuharosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b47a61d-158f-4e71-9680-e77b39f44920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a689c4cd-fa94-41b2-b612-bb363f929c9d","keywords":null,"link":"/360/202010_koncert__uj_zenei_eroszak_esterhazy_peter__vajda_gergely_fuharosok","timestamp":"2020. március. 06. 10:00","title":"Zenét követelt Esterházy egyik kultikus műve, megkapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5486b27-f007-40b9-af9c-af6dd8002e12","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy tűnik, a múlté a korábbi tankos megjelenés.","shortLead":"Úgy tűnik, a múlté a korábbi tankos megjelenés.","id":"20200306_70es_evek_szeru_izomauto_lesz_az_uj_Batmobil","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5486b27-f007-40b9-af9c-af6dd8002e12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"393e8e60-6ea8-47fa-86a3-212be667ff57","keywords":null,"link":"/cegauto/20200306_70es_evek_szeru_izomauto_lesz_az_uj_Batmobil","timestamp":"2020. március. 06. 17:59","title":"70-es évek szerű izomautó lesz az új Batmobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"417953b4-20f2-4eac-847f-2c00617f9440","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tudósítónk jelenti a londoni metróból.","shortLead":"Tudósítónk jelenti a londoni metróból.","id":"20200307_londoni_metro_utcazenesz_bankkartyas_fizetes_pos_terminal_adakozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=417953b4-20f2-4eac-847f-2c00617f9440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b84a76-2dbe-47d6-8b20-ec060a0a2c05","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_londoni_metro_utcazenesz_bankkartyas_fizetes_pos_terminal_adakozas","timestamp":"2020. március. 07. 09:03","title":"A „nincs nálam apró” többé nem kifogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01464e3-365f-4b35-bad7-fbe1ec97dd40","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színművész a Magyar Hangnak nyilatkozott egyebek mellett arról, hogy bírja a tempót.\r

","shortLead":"A színművész a Magyar Hangnak nyilatkozott egyebek mellett arról, hogy bírja a tempót.\r

","id":"20200306_molnar_piroska_szinmuvesz_magyar_hang","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b01464e3-365f-4b35-bad7-fbe1ec97dd40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a531439a-f490-43aa-8b20-de730235c48e","keywords":null,"link":"/kultura/20200306_molnar_piroska_szinmuvesz_magyar_hang","timestamp":"2020. március. 06. 06:26","title":"Molnár Piroska: Ezt az évadot még végigcsinálom, utána abbahagyom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c405d6e-6b9f-4bc2-a73c-444fdd058081","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nicola Zingaretti, az olasz kormánykoalícióban részt vevő Demokrata Párt főtitkára is megfertőződött a koronavírussal. Ezt a politikus jelentette be Facebook-oldalán.\r

","shortLead":"Nicola Zingaretti, az olasz kormánykoalícióban részt vevő Demokrata Párt főtitkára is megfertőződött a koronavírussal...","id":"20200307_Az_egyik_olasz_kormanypart_vezetoje_is_elkapta_a_koronavirust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c405d6e-6b9f-4bc2-a73c-444fdd058081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83457e3b-cf93-486f-986d-cbecb333100c","keywords":null,"link":"/vilag/20200307_Az_egyik_olasz_kormanypart_vezetoje_is_elkapta_a_koronavirust","timestamp":"2020. március. 07. 13:44","title":"Az egyik olasz kormánypárt vezetője is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]