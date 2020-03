Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a36ff870-bfc8-4d46-9f88-c82bd0f7e1d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtök délelőtt három új koronavírusos beteget jelentettek be Magyarországon, velük együtt már 16 beteget diagnosztizáltak. Az operatív törzs délutáni sajtótájékoztatójáról élőben közvetítünk. ","shortLead":"Csütörtök délelőtt három új koronavírusos beteget jelentettek be Magyarországon, velük együtt már 16 beteget...","id":"20200312_koronavirus_sajtotajekoztato_operativ_torzs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a36ff870-bfc8-4d46-9f88-c82bd0f7e1d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca8c000-5d2b-4c9f-810a-602f3bf28a27","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_koronavirus_sajtotajekoztato_operativ_torzs","timestamp":"2020. március. 12. 15:11","title":"Koronavírus: négy magyart már karanténba küldtek a határról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a60599e5-e83e-4cf2-881c-37d12dbdf55e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A bitcoin jegyzése 6000 dollár alá csúszott csütörtök kora délután, utoljára tavaly májusban volt ilyen gyenge.","shortLead":"A bitcoin jegyzése 6000 dollár alá csúszott csütörtök kora délután, utoljára tavaly májusban volt ilyen gyenge.","id":"20200312_Durvan_beszakadt_a_bitcoin_arfolyama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a60599e5-e83e-4cf2-881c-37d12dbdf55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ac1652b-ebb1-416a-93c1-ccd2cbfea70d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200312_Durvan_beszakadt_a_bitcoin_arfolyama","timestamp":"2020. március. 12. 14:17","title":"Durván beszakadt a bitcoin árfolyama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mintegy ötvenmilliárd forint összegű beruházással új présüzemet épít Kecskeméten a Mercedes-Benz; az autógyár a bővítéssel 200 új munkahelyet teremt – jelentette be Szijjártó Péter pénteken Kecskeméten.","shortLead":"Mintegy ötvenmilliárd forint összegű beruházással új présüzemet épít Kecskeméten a Mercedes-Benz; az autógyár...","id":"20200313_50_milliardos_beruhazast_valosit_meg_Kecskemeten_a_Mercedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1440313-1145-4b37-b721-7ad0e44f7f36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200313_50_milliardos_beruhazast_valosit_meg_Kecskemeten_a_Mercedes","timestamp":"2020. március. 13. 16:24","title":"50 milliárdos beruházást valósít meg Kecskeméten a Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d95c081-931c-4cf5-aeb3-42dfb712bb1a","c_author":"T. R.","category":"gazdasag","description":"A moldáv miniszterelnök megköszönte az országa modernizációjához és reformjaihoz nyújtott magyar támogatást. Orbán Viktor Chisinauban az EU-ról is kifejtette a véleményét. Azt monda, jobb belül lenni, mint kívül. „Nem könnyű, de megéri” – foglalta össze az uniós tagságot a kormányfő.","shortLead":"A moldáv miniszterelnök megköszönte az országa modernizációjához és reformjaihoz nyújtott magyar támogatást. Orbán...","id":"20200312_30_milliardos_hitelkeret_nyit_Magyarorszag_Moldovanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d95c081-931c-4cf5-aeb3-42dfb712bb1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576301be-6ed3-4dc8-b2d9-6bec2d9bf000","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200312_30_milliardos_hitelkeret_nyit_Magyarorszag_Moldovanak","timestamp":"2020. március. 12. 12:31","title":"30 milliárdos hitelkeretet nyit Magyarország Moldovának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f27d1dc4-2b02-48fd-8d45-b10debdbba5b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"És ezek az autók nem csak díszek, használják is őket rendesen. ","shortLead":"És ezek az autók nem csak díszek, használják is őket rendesen. ","id":"20200312_Iden_is_elkepeszto_autok_voltak_a_japanok_tuning_Porsches_csucsrendezvenyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f27d1dc4-2b02-48fd-8d45-b10debdbba5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba8bed6-862b-43d6-aa23-24c5aac07c3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200312_Iden_is_elkepeszto_autok_voltak_a_japanok_tuning_Porsches_csucsrendezvenyen","timestamp":"2020. március. 12. 18:58","title":"Idén is elképesztő autók voltak a japánok Porschés csúcsrendezvényén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54c53e8d-8ee0-46f5-b39a-ff3317db6aa6","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Nagyon megoszlik, hogy az iskolák hogyan állnak a szerdán elrendelt országos vészhelyezethez: van, ahol szülői igazolással minden további nélkül otthon maradhatnak a diákok, akár hosszabb időszakra is, máshol minden egyes napra orvosi igazolás kell. Olyan iskola is van, ahol csak a fertőzött területekről visszaérkezetteket kérik otthon maradásra, és olyan is, ahol mindenkit otthon maradásra kérnek, bárhova is utazott korábban az illető. Van, ahol pedig már a teljes bezárásra készülnek. ","shortLead":"Nagyon megoszlik, hogy az iskolák hogyan állnak a szerdán elrendelt országos vészhelyezethez: van, ahol szülői...","id":"20200313_Iskolak_reagalasa_az_orszagos_veszhelyzetre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54c53e8d-8ee0-46f5-b39a-ff3317db6aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38960653-3d3a-4674-b4c9-cc93d19bdb9e","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Iskolak_reagalasa_az_orszagos_veszhelyzetre","timestamp":"2020. március. 13. 06:30","title":"Van iskola, ahol simán engedik, hogy otthon maradjon a gyerek a koronavírus-járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4398271-0bc5-43aa-99f8-541a43fb1825","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a szennyezett levegő szív- és érrendszeri megbetegedésekhez vezethet, egy friss kutatás szerint azonban ennél sokkal több egészségügyi problémát okozhat a dolog.","shortLead":"Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a szennyezett levegő szív- és érrendszeri megbetegedésekhez vezethet, egy friss...","id":"20200313_szennyezett_levego_legszennyezettseg_elhizas_diabetesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4398271-0bc5-43aa-99f8-541a43fb1825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1877b80d-2a7c-4819-8c25-32e9936b8e04","keywords":null,"link":"/tudomany/20200313_szennyezett_levego_legszennyezettseg_elhizas_diabetesz","timestamp":"2020. március. 13. 15:03","title":"Megnézték a tudósok, mi mindent okozhat a légszennyezés, és a kép igen ijesztő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adbef2b3-d703-4ef1-ab1e-061ecd9ca659","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A mozik nem zárnak be, viszont egy előadásra csak 99-en mehetnek be.","shortLead":"A mozik nem zárnak be, viszont egy előadásra csak 99-en mehetnek be.","id":"20200312_Letszamkorlatozas_mellett_tartanak_nyitva_a_Cinema_City_mozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adbef2b3-d703-4ef1-ab1e-061ecd9ca659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e17f6b0-41cc-4a32-86bc-4abd9165683b","keywords":null,"link":"/kkv/20200312_Letszamkorlatozas_mellett_tartanak_nyitva_a_Cinema_City_mozik","timestamp":"2020. március. 12. 10:51","title":"Létszámkorlátozás mellett tartanak nyitva a Cinema City-mozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]