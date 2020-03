Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5bee8091-d17c-4aa0-81ef-c5646ab5ed65","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus okozta sokkot próbálják enyhíteni.","shortLead":"A koronavírus okozta sokkot próbálják enyhíteni.","id":"20200315_A_Fed_menti_a_menthetot_nulla_szazalekra_vagta_az_amerikai_iranyado_kamatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bee8091-d17c-4aa0-81ef-c5646ab5ed65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f259368a-9fd1-488f-8719-37745d6233c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200315_A_Fed_menti_a_menthetot_nulla_szazalekra_vagta_az_amerikai_iranyado_kamatot","timestamp":"2020. március. 15. 22:43","title":"A Fed menti a menthetőt: nulla százalékra vágta az amerikai irányadó kamatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d3117d-9aab-411d-813a-b9bf4668ebc6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ minden magyart arra kér, fogadja meg a tanácsot. ","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ minden magyart arra kér, fogadja meg a tanácsot. ","id":"20200315_Ha_ezekrol_az_osztrak_telepulesekrol_jott_haza_vonuljon_karantenba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0d3117d-9aab-411d-813a-b9bf4668ebc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f5c168f-c08d-4395-acd9-9d435406a169","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Ha_ezekrol_az_osztrak_telepulesekrol_jott_haza_vonuljon_karantenba","timestamp":"2020. március. 15. 19:23","title":"Ha ezekről az osztrák településekről jött haza, vonuljon karanténba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0050b7ef-7774-46ce-a0f5-6c6ef25eb4ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Folytatódik az út rekonstrukciója, amire az útburkolat elhasználódása miatt van szükség.","shortLead":"Folytatódik az út rekonstrukciója, amire az útburkolat elhasználódása miatt van szükség.","id":"20200316_Elkezdodott_Obuda_egyik_legzsufoltabb_utjanak_felujitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0050b7ef-7774-46ce-a0f5-6c6ef25eb4ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c8b5dbc-efbf-46fc-b4f1-cec1c5c5253c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200316_Elkezdodott_Obuda_egyik_legzsufoltabb_utjanak_felujitasa","timestamp":"2020. március. 16. 09:43","title":"Elkezdődött a Szentendrei út újabb felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Valaki 68 milliót nyert.","shortLead":"Valaki 68 milliót nyert.","id":"20200314_Megint_nem_volt_telitalalatos_az_otos_lotton_de_51_milliomos_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fae1896-aed7-4647-892c-093f866d35a2","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Megint_nem_volt_telitalalatos_az_otos_lotton_de_51_milliomos_lett","timestamp":"2020. március. 14. 20:21","title":"Megint nem volt telitalálatos az ötös lottón, de 51 milliomos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb válságintézkedéseket hozott a madridi kormány, miután az országban hatezer közelébe emelkedett az új koronavírussal fertőzött személyek száma. Spanyolország gyakorlatilag teljes zárlat alá kerül. ","shortLead":"Újabb válságintézkedéseket hozott a madridi kormány, miután az országban hatezer közelébe emelkedett az új...","id":"20200314_Megszulettek_a_spanyol_valsagintezkedesek_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767e4272-947a-4fdd-8c32-a3b8f8a01133","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Megszulettek_a_spanyol_valsagintezkedesek_is","timestamp":"2020. március. 14. 14:50","title":"Megszülettek a spanyol válságintézkedések is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6667c1-4775-4723-9e48-c267d8523dfe","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az első beteg hétfőn kapja meg a kísérleti vakcinát.","shortLead":"Az első beteg hétfőn kapja meg a kísérleti vakcinát.","id":"20200316_koronavirus_oltoanyag_klinikai_kiserletek_egyesult_allamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c6667c1-4775-4723-9e48-c267d8523dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0cf1db3-784f-4239-84a2-0e8719a15fba","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_koronavirus_oltoanyag_klinikai_kiserletek_egyesult_allamok","timestamp":"2020. március. 16. 14:26","title":"Koronavírus elleni oltóanyag klinikai próbáit kezdik meg az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf11fb61-3d8f-4577-84af-2d7f63e47807","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A zöld-fehér csapat és a Kisvárda is kiütötte ellenfelét a magyar labdarúgó-bajnokság 25. fordulójában.\r

","shortLead":"A zöld-fehér csapat és a Kisvárda is kiütötte ellenfelét a magyar labdarúgó-bajnokság 25. fordulójában.\r

","id":"20200314_Menetel_a_Fradi_menekul_az_Ujpest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf11fb61-3d8f-4577-84af-2d7f63e47807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc49cfb2-274b-49d4-a08e-e5693947ff39","keywords":null,"link":"/sport/20200314_Menetel_a_Fradi_menekul_az_Ujpest","timestamp":"2020. március. 14. 19:45","title":"Menetel a Fradi, menekül az Újpest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Magyar Honvédség rendészei is segítik egyes autópályákon a rendőrök munkáját a koronavírus miatti rendfenntartásban - közölte Bartha László, a Magyar Honvédség rendészeti központjának törzsfőnöke.","shortLead":"A Magyar Honvédség rendészei is segítik egyes autópályákon a rendőrök munkáját a koronavírus miatti rendfenntartásban...","id":"20200314_A_katonai_rendeszek_is_segitik_egyes_autopalyakon_a_rendfenntartast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd7043d2-7c07-4de6-a34d-620af4d88461","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_A_katonai_rendeszek_is_segitik_egyes_autopalyakon_a_rendfenntartast","timestamp":"2020. március. 14. 15:08","title":"A katonai rendészek is segítik egyes autópályákon a rendfenntartást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]