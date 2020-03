Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83cc6b5f-d636-4cea-87b8-205fcd8df6e8","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A járványhelyzet nemcsak a felnőtteket, hanem a fiatalokat, köztük az egészen pici gyermekeket is megviseli. Sokan a nagyszülők egészségért aggódnak, mások a digitális oktatás miatt bizonytalanok, a legtöbben pedig azért szoronganak, mert nem találkozhatnak a barátaikkal és az osztálytársaikkal. A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány lelki segélyvonalán is megszaporodott a koronavírus miatti hívások száma, de a szakembereik szerint nem az a fontos, hogy mindentől megvédjük a kicsiket, hanem hogy mellettük legyünk és a maguk nyelvén elmagyarázzuk nekik, mi történik. ","shortLead":"A járványhelyzet nemcsak a felnőtteket, hanem a fiatalokat, köztük az egészen pici gyermekeket is megviseli. Sokan...","id":"20200324_gyerek_szorongas_lelkisegely_koronavirus_kekvonal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83cc6b5f-d636-4cea-87b8-205fcd8df6e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce54d6d3-2319-4077-b16a-2a21cb657a9a","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_gyerek_szorongas_lelkisegely_koronavirus_kekvonal","timestamp":"2020. március. 24. 20:00","title":"A szakértő tanácsai: \"Engedjük meg a gyerekeknek, hogy féljenek a koronavírustól\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab7aadc3-f272-4946-a9b4-21351c6bbdf5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Filatorigátnál bukkant fel.","shortLead":"A Filatorigátnál bukkant fel.","id":"20200324_koronavirus_graffiti_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab7aadc3-f272-4946-a9b4-21351c6bbdf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8adabb9e-7de8-4a5a-943c-70b8dac4c72d","keywords":null,"link":"/elet/20200324_koronavirus_graffiti_budapest","timestamp":"2020. március. 24. 15:15","title":"Parádés graffiti jelent meg a koronavírusról Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a2bcb51-e1ea-4e9b-998d-9b82aa79c109","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A lélegeztetéshez szükséges eszközöket is beszerelték.","shortLead":"A lélegeztetéshez szükséges eszközöket is beszerelték.","id":"20200325_kontenerkorhaz_kiskunhalas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a2bcb51-e1ea-4e9b-998d-9b82aa79c109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f832ebbf-0540-4656-a4ac-092e243f01b7","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_kontenerkorhaz_kiskunhalas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 25. 16:35","title":"Lassan kész a konténerkórház Kiskunhalason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54e62892-cb47-4c76-b53f-523688a8557b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter a koronavírus elleni közös küzdelemmel szemléltette a keleti nyitás jogosságát.","shortLead":"Szijjártó Péter a koronavírus elleni közös küzdelemmel szemléltette a keleti nyitás jogosságát.","id":"20200324_Tobb_szaz_tonnanyi_a_vedekezoeszkoz_erkezik_meg_Kinabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54e62892-cb47-4c76-b53f-523688a8557b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d87a586-2918-4bf9-a665-aa6da3261069","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_Tobb_szaz_tonnanyi_a_vedekezoeszkoz_erkezik_meg_Kinabol","timestamp":"2020. március. 24. 19:26","title":"Több száz tonnányi védekezőeszköz érkezik még Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fda0fbe-2909-4f84-adfd-f9244ac679a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elsőként az autópályák mentén lévőket zárják be a járványveszély miatt, aztán következhet a többi is.","shortLead":"Elsőként az autópályák mentén lévőket zárják be a járványveszély miatt, aztán következhet a többi is.","id":"20200324_Elkezdenek_bezarni_az_olasz_benzinkutak_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fda0fbe-2909-4f84-adfd-f9244ac679a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e9ad9d7-2728-4bd3-aa07-3e55cec11358","keywords":null,"link":"/cegauto/20200324_Elkezdenek_bezarni_az_olasz_benzinkutak_is","timestamp":"2020. március. 24. 16:46","title":"Elkezdenek bezárni az olasz benzinkutak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Áprilisban érkezett volna a Google Chrome 82-es verziója, de egyelőre még a 81-es változatot sem tudta kiadni a Google. Emiatt csúszik az egész év, amit most egy huszárvágással hozna egyenesbe a vállalat.","shortLead":"Áprilisban érkezett volna a Google Chrome 82-es verziója, de egyelőre még a 81-es változatot sem tudta kiadni a Google...","id":"20200324_google_chrome_bongeszo_chrome_82_chrome_83","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f81bac9-d044-448c-b695-f7f1ea1394dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200324_google_chrome_bongeszo_chrome_82_chrome_83","timestamp":"2020. március. 24. 15:03","title":"Átírja a menetrendet a Google a koronavírus miatt, egy Chrome-frissítés ki sem adnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet nem változtat azon, hogy március 31-ével megszűnnek a közigazgatási és munkaügyi bíróságok, és április 1-jétől már más bíróságok járnak el ezekben a perekben – figyelmeztetett az OBH.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet nem változtat azon, hogy március 31-ével megszűnnek...","id":"20200325_OBH_mas_birosagok_jarnak_el_kozigazgatasi_es_munkaugyi_perekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63cd3ae6-5fda-4fc4-96f0-d11a7476b8b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_OBH_mas_birosagok_jarnak_el_kozigazgatasi_es_munkaugyi_perekben","timestamp":"2020. március. 25. 16:47","title":"Van, amin a járvány sem változtat: más bíróságok járnak el közigazgatási és munkaügyi perekben áprilistól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f57f57-bea2-4d0a-85b4-27f9f332f0e2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A postai kiszolgálásban a nyitás után egy órán keresztül elsőbbséget élveznek a 60 év felettieknek.","shortLead":"A postai kiszolgálásban a nyitás után egy órán keresztül elsőbbséget élveznek a 60 év felettieknek.","id":"20200324_Karantenba_nem_kezbesit_a_posta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3f57f57-bea2-4d0a-85b4-27f9f332f0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8527e66d-c89b-4c52-a643-5abe5c80cdb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_Karantenba_nem_kezbesit_a_posta","timestamp":"2020. március. 24. 21:31","title":"Karanténba nem kézbesít a posta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]