[{"available":true,"c_guid":"80ce5dd0-4a3d-4376-bb60-34501bb63452","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla Model 3 tulajdonosa nem a szépségre ment.","shortLead":"A Tesla Model 3 tulajdonosa nem a szépségre ment.","id":"20200326_Forditva_tette_fel_a_siboxot_egy_autos_sokkal_jobb_lett_a_fogyasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80ce5dd0-4a3d-4376-bb60-34501bb63452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d513f8a4-ee13-468f-b5b1-8dc019d02f44","keywords":null,"link":"/cegauto/20200326_Forditva_tette_fel_a_siboxot_egy_autos_sokkal_jobb_lett_a_fogyasztas","timestamp":"2020. március. 26. 15:06","title":"Fordítva tette fel a síboxot egy autós, meglepő eredményre jutott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0366fd7-cf93-4ee5-bb43-179165b29ac7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A csapatmunkát vizsgáló friss tanulmány szerint az emberek nem válnak kevésbé produktívvá az otthoni munkavégzés során, feltéve, hogy észszerűen dolgoznak, és rendelkeznek azokkal az eszközökkel, melyek szükségesek a kollégákkal való együttdolgozáshoz.","shortLead":"A csapatmunkát vizsgáló friss tanulmány szerint az emberek nem válnak kevésbé produktívvá az otthoni munkavégzés során...","id":"20200327_tavmunka_hatekonysaga_otthoni_munkavegzes_produktivitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0366fd7-cf93-4ee5-bb43-179165b29ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193537f5-546e-4207-8f78-e28d515ef741","keywords":null,"link":"/tudomany/20200327_tavmunka_hatekonysaga_otthoni_munkavegzes_produktivitas","timestamp":"2020. március. 27. 13:03","title":"Nem csökkenti a produktivitást az otthoni munkavégzés – sőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10242711-2a50-434d-b6fe-b55acbecfc8a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Éjjel-nappal gyártják az egészségügyi védőmaszkokat.","shortLead":"Éjjel-nappal gyártják az egészségügyi védőmaszkokat.","id":"20200326_koronavirus_buntetes_vegrehajtas_botron_szajmaszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10242711-2a50-434d-b6fe-b55acbecfc8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e90ab7-1e2a-45be-a57f-3a56883ef6ad","keywords":null,"link":"/kkv/20200326_koronavirus_buntetes_vegrehajtas_botron_szajmaszk","timestamp":"2020. március. 26. 12:43","title":"Újabb 6,6 millió szájmaszkot gyártanak a börtönökben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa2757d4-abb4-4571-8558-f51c4660f97c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A biztonsági kamera rögzítette, ahogy a tolvaj elemeli a fertőtlenítőt, és egy furgonhoz rohan vele.","shortLead":"A biztonsági kamera rögzítette, ahogy a tolvaj elemeli a fertőtlenítőt, és egy furgonhoz rohan vele.","id":"20200326_koronavirus_fertozes_jarvany_kezfertotlenito_gyogyszertar_lopas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa2757d4-abb4-4571-8558-f51c4660f97c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c15ef57-f809-4ca9-ae83-5239be9308a6","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_koronavirus_fertozes_jarvany_kezfertotlenito_gyogyszertar_lopas","timestamp":"2020. március. 26. 12:37","title":"Kézfertőtlenítőt loptak egy érdi patikától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b96cfa-934b-41ec-a49e-d8343527fba2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korábbi történelmi csúcsot 1982 októberében mérték, akkor 695 ezerre rúgott az első alkalommal munkanélküli segélyért folyamodók száma.","shortLead":"A korábbi történelmi csúcsot 1982 októberében mérték, akkor 695 ezerre rúgott az első alkalommal munkanélküli segélyért...","id":"20200326_munkanelkuliek_egyesult_allamok_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37b96cfa-934b-41ec-a49e-d8343527fba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2849fca4-ac1c-475f-a026-e8c1ba6efd06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200326_munkanelkuliek_egyesult_allamok_koronavirus","timestamp":"2020. március. 26. 14:27","title":"Soha ennyien nem kértek még munkanélküli segélyt az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79449921-3057-41ff-b3d6-2e427adfde3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Spanyolországban egyetlen nap alatt 769 koronavírusos beteg halt meg, Romániában már a fertőzött orvosokat is munkára fognák. Magyarországon kijárási korlátozásokat vezettek be, ami a közösségi távolságtartást foglalta keretek közé. Kövesse velünk a koronavírus-járvány híreit percről percre!","shortLead":"Spanyolországban egyetlen nap alatt 769 koronavírusos beteg halt meg, Romániában már a fertőzött orvosokat is munkára...","id":"20200327_koronavirus_fertozes_jarvany_marcius_27","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79449921-3057-41ff-b3d6-2e427adfde3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204a345a-1527-47c6-a99a-386208d9217b","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_koronavirus_fertozes_jarvany_marcius_27","timestamp":"2020. március. 27. 07:40","title":"Spanyolországban már olasz szinten a járvány, Nagy-Britanniában is súlyos a helyzet – hírek a koronavírus-járványról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab01d42a-3626-4231-82db-a0c8bb77e138","c_author":"Gergely Márton, Tóth Richárd","category":"360","description":"Politikai tehetség kell ahhoz, hogy valaki minden helyzetben a jól bejáratott bűnbakokra tudja hárítani a felelősséget. Orbán Viktor megtalálta a módját, hogyan menedzselje sikeresen a saját válságát. Kérdés, hogy az országgal mire megy.","shortLead":"Politikai tehetség kell ahhoz, hogy valaki minden helyzetben a jól bejáratott bűnbakokra tudja hárítani a felelősséget...","id":"202013__orban_uj_szerepben__pinter_anelkulozhetetlen__mindenre_van_kifogas__eronek_erejevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab01d42a-3626-4231-82db-a0c8bb77e138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2af0a3-5419-4c44-af0c-7893f228000b","keywords":null,"link":"/360/202013__orban_uj_szerepben__pinter_anelkulozhetetlen__mindenre_van_kifogas__eronek_erejevel","timestamp":"2020. március. 26. 11:00","title":"Orbán hallani sem akart arról, hogy az ellenzéknek gesztust tegyenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e7271b5-3751-4e94-b34f-be7b8a8bcee1","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A koronavírus nem egyszerű tüdőgyulladást okoz, hanem a beteg immunrendszerét is megváltoztatja: maga a szervezet bomlik fel és kezd el másképp viselkedni – mondta a hvg.hu-nak Várdi Katalin tüdőgyógyász. A szakember nem ért egyet azzal, hogy maszkot csak betegeknek kell hordania, sőt szerinte a kesztyű és a sapka viselése is elengedhetetlen a koronavírus elleni védekezéshez. A pulmonológus lapunknak azt is elárulta, hogyan ellenőrizhetjük magunkat, milyen tünetekre kell odafigyelnünk, szedhetünk-e gyógyszert, és tényleg érdemes-e meleg italokat inni a megelőzéshez. ","shortLead":"A koronavírus nem egyszerű tüdőgyulladást okoz, hanem a beteg immunrendszerét is megváltoztatja: maga a szervezet...","id":"20200326_maszk_tudogyogyasz_tanacsok_jarvany_koronavirus_vardi_katalin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e7271b5-3751-4e94-b34f-be7b8a8bcee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd8883e-64e3-425f-bc5f-8df485c090f6","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_maszk_tudogyogyasz_tanacsok_jarvany_koronavirus_vardi_katalin","timestamp":"2020. március. 26. 15:00","title":"Emeljünk falakat, hordjunk maszkot, mérjünk lázat: egy tüdőgyógyász tanácsai a védekezéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]