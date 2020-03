Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 257 magyar és 18 szlovák állampolgárt hoznak haza két géppel, Torontóból 4000 maszkot is elhoznak.","shortLead":"Összesen 257 magyar és 18 szlovák állampolgárt hoznak haza két géppel, Torontóból 4000 maszkot is elhoznak.","id":"20200331_Szijjarto_Indulnak_a_gepek_az_Amerikaban_rekedt_magyarokert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ac3ff2-59e8-4679-9a8e-de2e7616cbf2","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_Szijjarto_Indulnak_a_gepek_az_Amerikaban_rekedt_magyarokert","timestamp":"2020. március. 31. 10:01","title":"Szijjártó: Indulnak a gépek az Amerikában rekedt magyarokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A videojátékok által teremtett világok alkalmat adnak arra, amit egy járvány idején nem nagyon lehet csinálni: mászkálni, felfedezni és másokkal kikapcsolódni – érvel a játékok mellett Peter Suderman, a The New York Times publicistája.","shortLead":"A videojátékok által teremtett világok alkalmat adnak arra, amit egy járvány idején nem nagyon lehet csinálni...","id":"20200330_videojatek_koronavirus_bezartsag_karanten_home_office_otthoni_munka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21cc53ef-bcc2-4b16-aad1-8ef2c2886b3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_videojatek_koronavirus_bezartsag_karanten_home_office_otthoni_munka","timestamp":"2020. március. 30. 13:03","title":"Nagyon unja már a bezártságot? Kezdjen el videojátékozni, sokkal jobban fogja magát érezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ae1b1cb-053a-42c7-8aeb-bae95401228e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, meglehetősen lazán kezelte a privátszférát a Zoom alkalmazás iOS-es változata: felhasználói adatokat osztott meg a Facebookkal, azokról is, akik nem is regisztráltak a közösségi oldalra. Mostanra kijavították.","shortLead":"Úgy tűnik, meglehetősen lazán kezelte a privátszférát a Zoom alkalmazás iOS-es változata: felhasználói adatokat osztott...","id":"20200330_zoom_adatmegosztas_facebook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ae1b1cb-053a-42c7-8aeb-bae95401228e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31fd6145-c573-4d29-95e5-856bdfd01823","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_zoom_adatmegosztas_facebook","timestamp":"2020. március. 30. 07:03","title":"A Zoom, amire most mindenki rákattant, adatokat küldött át a Facebooknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16983d4f-afc0-4976-93c1-b7a76eef2650","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Örülnek a magyarok, hogy megjelentek a katonák a városokban - állítja a honvédelmi miniszter.","shortLead":"Örülnek a magyarok, hogy megjelentek a katonák a városokban - állítja a honvédelmi miniszter.","id":"20200331_katonak_benko_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16983d4f-afc0-4976-93c1-b7a76eef2650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c87158b-6f95-46d6-957d-88512eb86cd0","keywords":null,"link":"/kkv/20200331_katonak_benko_koronavirus","timestamp":"2020. március. 31. 05:30","title":"Újabb cégeket választanak ki, ahova kivonulnak a katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe22703-907d-4ba7-9dec-0b4a6977fe42","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Eredetileg 2021. július 16. és augusztus 1. között tartották volna fukuokai világbajnokságot, az olimpia azonban közbeszólt. ","shortLead":"Eredetileg 2021. július 16. és augusztus 1. között tartották volna fukuokai világbajnokságot, az olimpia azonban...","id":"20200330_Uj_idopont_2021_vizes_vb_fukuoka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fe22703-907d-4ba7-9dec-0b4a6977fe42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a0bf83-304a-40a2-bba7-faeacd501e2a","keywords":null,"link":"/sport/20200330_Uj_idopont_2021_vizes_vb_fukuoka","timestamp":"2020. március. 30. 16:49","title":"Új időpontot keresnek a 2021-es vizes vb-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindig lehet rosszabb – láthatjuk a forintárfolyamon.","shortLead":"Mindig lehet rosszabb – láthatjuk a forintárfolyamon.","id":"20200331_forint_euro_arfolyam_deviza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"016e1592-65c4-4f91-8b6b-d00b7284d141","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200331_forint_euro_arfolyam_deviza","timestamp":"2020. március. 31. 13:06","title":"Soha nem volt még ilyen gyenge a forint, egy hajszálra járunk a 360-as eurótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1792e228-5610-44a9-b718-32dc750fde49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bevezetik a pandémiás járulékot.","shortLead":"Bevezetik a pandémiás járulékot.","id":"20200329_Pandemias_jaradek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1792e228-5610-44a9-b718-32dc750fde49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8613003f-599b-4167-8cb3-327893341956","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Pandemias_jaradek","timestamp":"2020. március. 29. 18:32","title":"Rendkívüli segélyt kapnak a munkájukat elvesztők a Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"701bd244-116c-4871-89fe-26e48220f971","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jönnek Kínából maszkok és gyorstesztek is. A parlamenti szavazásra váró \"felhatalmazási törvény\" volt a fő téma: a kormány és az ellenzék is azt kérte, a másik gondolja meg magát. ","shortLead":"Jönnek Kínából maszkok és gyorstesztek is. A parlamenti szavazásra váró \"felhatalmazási törvény\" volt a fő téma...","id":"20200330_Ketezernel_is_tobb_lelegeztetogep_erkezik_a_heten_Magyarorszagra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=701bd244-116c-4871-89fe-26e48220f971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8271db8-86c7-4af5-afe9-ef46bd81ab4c","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_Ketezernel_is_tobb_lelegeztetogep_erkezik_a_heten_Magyarorszagra","timestamp":"2020. március. 30. 11:18","title":"Kétezernél is több lélegeztetőgép érkezik a héten Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]