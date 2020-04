Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d370a250-5235-4d80-8811-989979404d5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi valószínűleg pánikba esett, amikor meglátta a mozdulatlan áldozatot, pedig a motoros könnyebb sérülésekkel megúszta az esetet.","shortLead":"A férfi valószínűleg pánikba esett, amikor meglátta a mozdulatlan áldozatot, pedig a motoros könnyebb sérülésekkel...","id":"20200411_A_HEV_ele_ugrott_egy_taxisofor_miutan_elgazolt_egy_motorost","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d370a250-5235-4d80-8811-989979404d5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f78499a-f2a0-48ba-843c-b2cc6ec099e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_A_HEV_ele_ugrott_egy_taxisofor_miutan_elgazolt_egy_motorost","timestamp":"2020. április. 11. 10:07","title":"A HÉV elé ugrott egy taxisofőr, miután elgázolt egy motorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az intenzívről már kikerült a vírusfertőzött kormányfő, és a jelek szerint azóta csak javult az állapota.","shortLead":"Az intenzívről már kikerült a vírusfertőzött kormányfő, és a jelek szerint azóta csak javult az állapota.","id":"20200410_boris_johnson_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59afd4e3-70e5-487a-ae0f-0387aec21f01","keywords":null,"link":"/vilag/20200410_boris_johnson_koronavirus","timestamp":"2020. április. 10. 18:35","title":"Boris Johnson egyre jobban van, már sétálni is tud","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szombaton ismertetett legújabb statisztika szerint Nagy-Britanniában eddig 9875-en haltak meg az új típusú koronavírus okozta betegségben. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt 24 órában 917 halálesetről érkezett bejelentés a hatóságokhoz.","shortLead":"A szombaton ismertetett legújabb statisztika szerint Nagy-Britanniában eddig 9875-en haltak meg az új típusú...","id":"20200411_Egy_nap_alatt_917en_haltak_meg_koronavirus_miatt_NagyBritanniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a0b7c5-b10a-48e9-af48-d622a18d7941","keywords":null,"link":"/vilag/20200411_Egy_nap_alatt_917en_haltak_meg_koronavirus_miatt_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. április. 11. 17:21","title":"Egy nap alatt 917-en haltak meg koronavírus miatt Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da12fc9-a4b5-4f23-82eb-999d968a8364","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kockázatok között szerepel egyebek mellett az alkoholfogyasztás növekedése és az öngyilkosságok számának emelkedése.","shortLead":"A kockázatok között szerepel egyebek mellett az alkoholfogyasztás növekedése és az öngyilkosságok számának emelkedése.","id":"20200411_Nemetorszagban_attol_tartanak_hogy_a_bezartsag_miatt_eldurvul_a_tarsadalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4da12fc9-a4b5-4f23-82eb-999d968a8364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d6dcaea-5f3d-45ac-ae37-e968ecc07968","keywords":null,"link":"/elet/20200411_Nemetorszagban_attol_tartanak_hogy_a_bezartsag_miatt_eldurvul_a_tarsadalom","timestamp":"2020. április. 11. 10:16","title":"Németországban attól tartanak, hogy a bezártság miatt „eldurvul a társadalom”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szajol és Tiszatenyő között lángol az avar, nem közlekedhetnek a vonatok.","shortLead":"Szajol és Tiszatenyő között lángol az avar, nem közlekedhetnek a vonatok.","id":"20200412_Avartuz_vonat_vasut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49f2843e-bae9-40e1-893f-da3ae9e377e9","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_Avartuz_vonat_vasut","timestamp":"2020. április. 12. 14:23","title":"Avartűz miatt leállt a vasúti forgalom a Budapest-Békéscsaba vonal egy szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfbba5f8-9d4b-43e4-b125-56a73a1a2006","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy új amerikai kutatás szerint a megtermékenyített, sérült petesejt által kibocsátott molekuláris szignál segít, hogy az anya hosszú, egészséges életet éljen.","shortLead":"Egy új amerikai kutatás szerint a megtermékenyített, sérült petesejt által kibocsátott molekuláris szignál segít...","id":"20200412_petesejt_molekularis_szignal_anya_elete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfbba5f8-9d4b-43e4-b125-56a73a1a2006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20cfc29c-a666-4c3c-8626-31caee77ea1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200412_petesejt_molekularis_szignal_anya_elete","timestamp":"2020. április. 12. 14:03","title":"Egy jelet bocsát ki a sérült petesejt, hogy az anya tovább élhessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f8be7f2-5436-4e31-aea9-e84a1611fb91","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus miatt sok minden máshogy történik most.","shortLead":"A koronavírus miatt sok minden máshogy történik most.","id":"20200410_dron_koronavirus_futballista_focista_dij_olaszorszag_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f8be7f2-5436-4e31-aea9-e84a1611fb91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c4567a-c381-4c2f-afd5-de2facb49f73","keywords":null,"link":"/tudomany/20200410_dron_koronavirus_futballista_focista_dij_olaszorszag_jarvany","timestamp":"2020. április. 10. 19:10","title":"A járvány miatt drón vitte ki a hónap játékosa díjat egy brazil focistának – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b062a2e9-4834-46d9-b673-20372f8d1f0f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A kormányfő ezúttal is bejelentés nélkül, maszkban érkezett. ","shortLead":"A kormányfő ezúttal is bejelentés nélkül, maszkban érkezett. ","id":"20200411_Kiskunhalas_korhazellenorzes_Orban_Viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b062a2e9-4834-46d9-b673-20372f8d1f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669e1916-07e1-4e15-973b-37cffc1e809f","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_Kiskunhalas_korhazellenorzes_Orban_Viktor","timestamp":"2020. április. 11. 14:45","title":"Kiskunhalason folytatta a nagy kórházellenőrzést Orbán Viktor - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]