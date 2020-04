Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe231fb4-9c78-40c0-b630-652bc6055337","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gyakorlatilag nulla sportesemény zajlik a világban, de Andrew Cotternek nagyon hiányzik a munka.","shortLead":"Gyakorlatilag nulla sportesemény zajlik a világban, de Andrew Cotternek nagyon hiányzik a munka.","id":"20200414_BBC_sportkommentator_kutyak_labrador_kozvetites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe231fb4-9c78-40c0-b630-652bc6055337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"459cef9a-6637-41bc-b9b2-03ab8eabb08e","keywords":null,"link":"/kultura/20200414_BBC_sportkommentator_kutyak_labrador_kozvetites","timestamp":"2020. április. 14. 14:55","title":"A BBC sportkommentátora a kutyái játékát közvetíti a karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee88b17-6283-4c08-91e7-a353781a1706","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid idő alatt több olyan adótornyot is megrongáltak Hollandiában, amely a helyi 5G-hálózatot működteti. A bűncselekményeket alighanem az új technológia nyomán kialakult félelem, tájékozatlanság és az ezekből következő összeesküvés-elméletek miatt követték el.","shortLead":"Rövid idő alatt több olyan adótornyot is megrongáltak Hollandiában, amely a helyi 5G-hálózatot működteti...","id":"20200414_5g_mobil_adotorony_telefonpozna_koronavirus_hollandia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cee88b17-6283-4c08-91e7-a353781a1706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97953882-c81d-49c9-8178-77cd60756aad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_5g_mobil_adotorony_telefonpozna_koronavirus_hollandia","timestamp":"2020. április. 14. 10:03","title":"Újabb országban támadják az 5G-tornyokat, ebből még baj is lehet járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Interpol szerint egyre gyakrabban és egyre kifinomultabb eszközökkel támadják a koronavírus-járvány ellen küzdő egészségügyi intézményeket. Egy vakcinán dolgozó londoni kutatócég számítógépeit órákra zárolták a hackerek.","shortLead":"Az Interpol szerint egyre gyakrabban és egyre kifinomultabb eszközökkel támadják a koronavírus-járvány ellen küzdő...","id":"20200413_zsarolovirus_ransomware_koronavirus_jarvany_korhaz_hackerek_hackertamadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f0d7fee-b89b-4e4d-835c-9aeb65279318","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_zsarolovirus_ransomware_koronavirus_jarvany_korhaz_hackerek_hackertamadas","timestamp":"2020. április. 13. 06:33","title":"Interpol: zsarolóvírussal támadják a járvány ellen küzdő kórházakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca77acb2-266e-45ce-b071-992265ec0fe3","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Amikor a testünk merev és görcsös, valószínűleg a gondolataink is feszültek. Ha a gerincünket görnyedten tartjuk, fejünket a két vállunk közé húzzuk, akkor rendszerint haragszunk, félünk vagy szorongunk. Ritkán hallgatunk a testünk üzeneteire, mert elveszünk a gondolatainkban, pedig érdemes!","shortLead":"Amikor a testünk merev és görcsös, valószínűleg a gondolataink is feszültek. Ha a gerincünket görnyedten tartjuk...","id":"20200414_Huzza_ki_magat_es_a_helyukre_kerulnek_a_dolgok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca77acb2-266e-45ce-b071-992265ec0fe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d68d530-a426-489f-a166-186a183ee23e","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200414_Huzza_ki_magat_es_a_helyukre_kerulnek_a_dolgok","timestamp":"2020. április. 14. 15:47","title":"Húzza ki magát, és a helyükre kerülnek a dolgok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966a5fb6-d3ed-4ea4-9842-2638b5bf5e81","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) engedélyezheti egy harmadik átigazolási időszak bevezetését, keresve a rugalmas megoldási lehetőséget a koronavírus-járvány miatt jelenleg álló futballélet egyik kulcskérdésére.","shortLead":"A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) engedélyezheti egy harmadik átigazolási időszak bevezetését, keresve a rugalmas...","id":"20200412_Akar_egy_uj_atigazolasi_idoszakot_is_hozhat_a_fociban_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=966a5fb6-d3ed-4ea4-9842-2638b5bf5e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad08079e-336e-483f-8d8b-f5648ecde0fa","keywords":null,"link":"/sport/20200412_Akar_egy_uj_atigazolasi_idoszakot_is_hozhat_a_fociban_a_koronavirus","timestamp":"2020. április. 12. 18:12","title":"Akár egy új átigazolási időszakot is hozhat a fociban a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c4b61b-0924-4525-a9ac-6c6f25bd2c19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A köhögéssel vagy tüsszentéssel szétterjedő mikrocseppek révén is elkapható egy-egy betegség, mivel a cseppek több esetben a levegőben maradva vándorolnak tovább. Ezt bizonyítja az alábbi videó is.","shortLead":"A köhögéssel vagy tüsszentéssel szétterjedő mikrocseppek révén is elkapható egy-egy betegség, mivel a cseppek több...","id":"20200413_koronavirus_terjedese_tusszentes_kohoges_mikrocsepp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8c4b61b-0924-4525-a9ac-6c6f25bd2c19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3edcb3a-4877-4db6-9eab-46979db53346","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_koronavirus_terjedese_tusszentes_kohoges_mikrocsepp","timestamp":"2020. április. 13. 08:03","title":"Ebből a videóból azonnal megérti: mi történik, ha valaki tüsszent egyet a boltban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De a jó barátja, Jane Goodall szerint ennek hamarosan vége, mert Meghan Markle nincs oda a vadászatért.","shortLead":"De a jó barátja, Jane Goodall szerint ennek hamarosan vége, mert Meghan Markle nincs oda a vadászatért.","id":"20200414_Harry_herceg_vedi_a_kornyezetet_csak_epp_vadaszik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ede9a33-4cf1-4d28-83d6-2516584abdf1","keywords":null,"link":"/elet/20200414_Harry_herceg_vedi_a_kornyezetet_csak_epp_vadaszik","timestamp":"2020. április. 14. 10:17","title":"Harry herceg védi a környezetet, csak épp vadászik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"209fd2e5-a33a-47aa-8058-24295a0dd579","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új tulajdonos nem egyszerűen csak egy autót, hanem egy darabka történelmet is vásárol majd magának.","shortLead":"Az új tulajdonos nem egyszerűen csak egy autót, hanem egy darabka történelmet is vásárol majd magának.","id":"20200409_alapos_oka_van_annak_hogy_ezert_a_fiatert_200_millio_forintot_kernek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=209fd2e5-a33a-47aa-8058-24295a0dd579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c2f63ce-ad23-4441-99d9-90648c47729b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200409_alapos_oka_van_annak_hogy_ezert_a_fiatert_200_millio_forintot_kernek","timestamp":"2020. április. 13. 06:41","title":"Alapos oka van annak, hogy ezért a Fiatért 200+ millió forintot kérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]