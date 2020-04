Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ac34cf3-6b01-4fdf-b72b-72c0924b7eac","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Járvány vagy bármilyen más krízis esetén a hívőknek a hitük jelenti a legfontosabb kapaszkodót. Az új koronavírus pont azt akadályozta meg, hogy ezt a hitet intézményesített formában megéljék. A templomok sok más közösségi térhez hasonlóan kiürültek, a társas távolságtartás nem engedi meg a misézést sem. Legalábbis abban a formában, ahogy eddig ismertük. Az idei húsvéti ünnepen eljött a virtuális istentiszteletek kora, és Isten feltehetően értékeli majd a hívei találékonyságát. ","shortLead":"Járvány vagy bármilyen más krízis esetén a hívőknek a hitük jelenti a legfontosabb kapaszkodót. Az új koronavírus pont...","id":"20200412_Koronavirus_templom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ac34cf3-6b01-4fdf-b72b-72c0924b7eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af518b56-bf71-466c-bd28-cc7c55897816","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200412_Koronavirus_templom","timestamp":"2020. április. 12. 14:00","title":"Miatyánk live: a koronavírus miatt már a húsvéti mise sem lesz ugyanolyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"244d0df0-4350-42a5-a8fd-11c6722f0329","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség húsvétkor is ellenőrzi és kiszűri a forgalomból az ittas járművezetőket - mondta Berzai Zsolt alezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság balesetmegelőzési osztályának vezetője az M1-en.","shortLead":"A rendőrség húsvétkor is ellenőrzi és kiszűri a forgalomból az ittas járművezetőket - mondta Berzai Zsolt alezredes...","id":"20200412_Husvet_ittas_soforok_miatt_aggodik_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=244d0df0-4350-42a5-a8fd-11c6722f0329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5097ae8-d50b-4970-b079-de13e4108e34","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_Husvet_ittas_soforok_miatt_aggodik_a_rendorseg","timestamp":"2020. április. 12. 11:32","title":"Húsvét: ittas sofőrök miatt aggódik a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966a5fb6-d3ed-4ea4-9842-2638b5bf5e81","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) engedélyezheti egy harmadik átigazolási időszak bevezetését, keresve a rugalmas megoldási lehetőséget a koronavírus-járvány miatt jelenleg álló futballélet egyik kulcskérdésére.","shortLead":"A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) engedélyezheti egy harmadik átigazolási időszak bevezetését, keresve a rugalmas...","id":"20200412_Akar_egy_uj_atigazolasi_idoszakot_is_hozhat_a_fociban_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=966a5fb6-d3ed-4ea4-9842-2638b5bf5e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad08079e-336e-483f-8d8b-f5648ecde0fa","keywords":null,"link":"/sport/20200412_Akar_egy_uj_atigazolasi_idoszakot_is_hozhat_a_fociban_a_koronavirus","timestamp":"2020. április. 12. 18:12","title":"Akár egy új átigazolási időszakot is hozhat a fociban a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05dc8a04-9042-4220-8097-9bafb8c845c2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fokozta az ellenőrzést a húsvéti hétvégén az olasz rendőrség, s ez a felelősségre vont emberek számának növekedésében is tetten érhető volt. Közben emelkedett a fertőzöttek száma is.","shortLead":"Fokozta az ellenőrzést a húsvéti hétvégén az olasz rendőrség, s ez a felelősségre vont emberek számának növekedésében...","id":"20200412_Bekemenyitett_az_olasz_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05dc8a04-9042-4220-8097-9bafb8c845c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fd7598-3630-419c-a04e-d78007f511f4","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Bekemenyitett_az_olasz_rendorseg","timestamp":"2020. április. 12. 18:39","title":"Több mint négyszázzal nőtt az olasz áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37095554-ae7c-4dcd-a5d0-22b48edfcbc8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég átfogó intézkedéscsomag bevezetésével venné elejét a koronavírus-járvány üzemen belüli terjedésének.\r

","shortLead":"A cég átfogó intézkedéscsomag bevezetésével venné elejét a koronavírus-járvány üzemen belüli terjedésének.\r

","id":"20200414_koronavirus_jarvany_gyor_audi_hungaria_termeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37095554-ae7c-4dcd-a5d0-22b48edfcbc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da21f5ea-0139-4d6f-971d-2012ff0e0801","keywords":null,"link":"/kkv/20200414_koronavirus_jarvany_gyor_audi_hungaria_termeles","timestamp":"2020. április. 14. 08:10","title":"Újraindul a termelés a győri Audinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lakók kijárhattak, és látogatókat is fogadhattak, az otthonban kitört a járvány. ","shortLead":"A lakók kijárhattak, és látogatókat is fogadhattak, az otthonban kitört a járvány. ","id":"20200413_Szerbia_idosotthon_jarvany_letartoztatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c83c94-a3e8-462f-ba2e-3543b434ba71","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_Szerbia_idosotthon_jarvany_letartoztatas","timestamp":"2020. április. 13. 21:54","title":"Letartóztatták egy szerbiai idősotthon vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e6dc8e-75fb-4baf-a751-e96f53954020","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Wikileaks-alapítóhét évet töltött Ecuador londoni nagykövetségén, ez alatt két gyereke született.","shortLead":"A Wikileaks-alapítóhét évet töltött Ecuador londoni nagykövetségén, ez alatt két gyereke született.","id":"20200412_Julian_Assange_gyerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70e6dc8e-75fb-4baf-a751-e96f53954020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85147ad-176d-4efb-bfdb-d4cb6b75df90","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Julian_Assange_gyerek","timestamp":"2020. április. 12. 15:59","title":"Julian Assange-nak titokban két fia született a bujkálása alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef0f2876-4c43-48a6-bb0e-eea9c7b4a707","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Az elektronikai cikkek kiskereskedelmében még nem látszik a rohamosan növekvő munkanélküliség. Akkora a kereslet, mint karácsonykor, de megváltoztak az igények: immár a kertészkedési eszközök is pörögnek, a fotós eszközökre viszont nincs akkora kereslet. A tévéeladásoknak viszont betehet, hogy elmarad a foci-Eb.","shortLead":"Az elektronikai cikkek kiskereskedelmében még nem látszik a rohamosan növekvő munkanélküliség. Akkora a kereslet, mint...","id":"20200412_elektornika_eladasok_koronavirus_alza_mediamarkt_euronics_extreme_digital","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef0f2876-4c43-48a6-bb0e-eea9c7b4a707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad2c229-3447-4f50-b2c7-436a1faeca19","keywords":null,"link":"/kkv/20200412_elektornika_eladasok_koronavirus_alza_mediamarkt_euronics_extreme_digital","timestamp":"2020. április. 12. 11:00","title":"Csak a fényképezőgép nem fogy - karácsonyi forgalom az elektronikai boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]