[{"available":true,"c_guid":"ff1dd128-bef8-4f00-895e-388b0bf4aaf5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár sokunknál porosodhatnak még audiokazetták, azt senki sem vitatja, hogy e tartalomhordozó kora már rég lejárt. Ez azonban nem akadályozott meg egy lelkes youtubert, hogy megpróbáljon videót rögzíteni egy ilyen kazettára.","shortLead":"Bár sokunknál porosodhatnak még audiokazetták, azt senki sem vitatja, hogy e tartalomhordozó kora már rég lejárt...","id":"20200417_video_rogzitese_audiokazettara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff1dd128-bef8-4f00-895e-388b0bf4aaf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c2f4b2-5d53-46b9-87b1-2b5a8c183dfe","keywords":null,"link":"/tudomany/20200417_video_rogzitese_audiokazettara","timestamp":"2020. április. 17. 09:03","title":"Megpróbálta a lehetetlent: videót rögzített egy régi magnókazettán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f70fde8-eab9-4a46-bf2d-018b42f3a07f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelez, ha túl közel mennek egymáshoz.","shortLead":"Jelez, ha túl közel mennek egymáshoz.","id":"20200416_Rezgos_karperecet_kapnak_a_Ford_dolgozoi_ami_jelez_ha_tul_kozel_mennek_egymashoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f70fde8-eab9-4a46-bf2d-018b42f3a07f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c25e0490-ee8f-4990-95d8-6d1775a6a4c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200416_Rezgos_karperecet_kapnak_a_Ford_dolgozoi_ami_jelez_ha_tul_kozel_mennek_egymashoz","timestamp":"2020. április. 17. 04:35","title":"Vibráló karperecet kapnak a Ford dolgozói a vírusjárvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36fc3906-5f9d-4577-bf7d-821c222793f3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bár még mindig él az előítélet, hogy a macskák csak táplálékadóként tekintenek az emberre, egyre több tanulmány bizonyítja ennek ellenkezőjét. ","shortLead":"Bár még mindig él az előítélet, hogy a macskák csak táplálékadóként tekintenek az emberre, egyre több tanulmány...","id":"20200418_macskak_egyedullet_szenvedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36fc3906-5f9d-4577-bf7d-821c222793f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a65f8c77-b3f5-4a12-abe8-79e5c55a93ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20200418_macskak_egyedullet_szenvedes","timestamp":"2020. április. 18. 10:03","title":"Kiderült: szenved ám a macska, ha nincs otthon a gazdi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d824843-fcc1-495c-9c5e-aaa267969b5a","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Százezrével érkeznek Európába az egészségügyi védőfelszerelések Kínából, ezzel egy időben mind többen aggódnak, hogy Peking a humanitárius célok mellett gazdasági és politikai haszonszerzésre is használja a segítségnyújtást. Különösen igaz az a közép-európai térségre, ahol Orbán Viktor és más kormányfők is az Európai Unió ellenpéldájaként hozták fel Kínát. Peking tagad, az viszont tény, hogy sok drágán vásárolt koronavírusteszt és maszk minőségével komoly bajok vannak. ","shortLead":"Százezrével érkeznek Európába az egészségügyi védőfelszerelések Kínából, ezzel egy időben mind többen aggódnak...","id":"20200417_Politikai_befolyas_Kina_maszk_diplomacia_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d824843-fcc1-495c-9c5e-aaa267969b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdcbc72c-eae5-478d-86b5-313f4da774c6","keywords":null,"link":"/vilag/20200417_Politikai_befolyas_Kina_maszk_diplomacia_koronavirus","timestamp":"2020. április. 17. 13:00","title":"Politikai befolyás is érkezhet a repülőtereken landoló kínai maszkokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Persze csak az azonosított betegek vannak ennyien. Élen Amerika.","shortLead":"Persze csak az azonosított betegek vannak ennyien. Élen Amerika.","id":"20200417_21_millio_folott_a_globalis_fertozesszam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e69d886-f261-4fbf-a78f-2177ba088328","keywords":null,"link":"/vilag/20200417_21_millio_folott_a_globalis_fertozesszam","timestamp":"2020. április. 17. 07:57","title":"2,1 millió fölött a globális fertőzésszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f5dbde-7237-4a25-91da-51b8919ebd7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járványra tekintettel a Samsung is úgy döntött, hogy meghosszabbítja a termékeire vonatkozó garanciát. A mobilokat továbbra is ingyen viszik el a szervizekbe, és szintén ingyenesen hozzák szállítják vissza őket.","shortLead":"A járványra tekintettel a Samsung is úgy döntött, hogy meghosszabbítja a termékeire vonatkozó garanciát. A mobilokat...","id":"20200417_samsung_garancia_hosszabbitasa_julius_15_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4f5dbde-7237-4a25-91da-51b8919ebd7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4de827a-4b96-497e-a870-0e948c448081","keywords":null,"link":"/tudomany/20200417_samsung_garancia_hosszabbitasa_julius_15_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 17. 10:33","title":"Négy hónap extra garanciát ad a Samsung a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1776969b-3cd5-41e5-a14d-f270cfead381","c_author":"HVG","category":"360","description":"Terméke szárnyalni fog, de ő nagyon is a földön jár. Földieknek játszó égi tüneményből szeretne meggazdagodni egy japán csillagász. ","shortLead":"Terméke szárnyalni fog, de ő nagyon is a földön jár. Földieknek játszó égi tüneményből szeretne meggazdagodni egy japán...","id":"202016_foldieknek_jatszo_egi_tunemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1776969b-3cd5-41e5-a14d-f270cfead381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb9d99e-9e11-4017-974b-77f4d5bbc4fb","keywords":null,"link":"/360/202016_foldieknek_jatszo_egi_tunemeny","timestamp":"2020. április. 18. 08:30","title":"Tűzijáték? Ugyan már! Csillaghullást csinálni, az már valami!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3822036f-40fa-4bae-8992-b0c04bbe67f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Körbejárta a miniszterelnök a kórházakat, de volt pár börtönben is az elmúlt héten. A vizitekre elmondása szerint azért volt szükség, mert nem kapott mindig határozott válaszokat az ágyak, lélegeztetőgépek számáról. Azóta több intézményvezetőt kirúgtak, de az új, katonás rendhez mindenkinek alkalmazkodnia kell Orbán szerint.","shortLead":"Körbejárta a miniszterelnök a kórházakat, de volt pár börtönben is az elmúlt héten. A vizitekre elmondása szerint azért...","id":"20200417_Katonas_rendet_vitt_magaval_Orban_a_korhazakba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3822036f-40fa-4bae-8992-b0c04bbe67f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358fb332-d827-48d9-b51d-be91bd2638d5","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_Katonas_rendet_vitt_magaval_Orban_a_korhazakba","timestamp":"2020. április. 17. 14:57","title":"Katonás rendet vitt magával Orbán a kórházakba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]