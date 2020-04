Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"920fe4ed-1cb0-4814-8dd7-3257690ba42c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik az adok-kapok a kormány és az ellenzéki vezetésű főváros között. ","shortLead":"Folytatódik az adok-kapok a kormány és az ellenzéki vezetésű főváros között. ","id":"20200419_Fopolgarmesteri_Hivatal_A_Pesti_uti_idosotthonnak_volt_orvosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=920fe4ed-1cb0-4814-8dd7-3257690ba42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a28893-0c3f-4b69-a943-3170528e4e27","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_Fopolgarmesteri_Hivatal_A_Pesti_uti_idosotthonnak_volt_orvosa","timestamp":"2020. április. 19. 14:56","title":"Főpolgármesteri Hivatal: A Pesti úti idősotthonnak volt orvosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9523e6ae-589d-4f11-b97f-103bd0f60ee8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az intézményen belül három osztályt is átalakítanak a koronavírusos beteg fogadására.\r

","shortLead":"Az intézményen belül három osztályt is átalakítanak a koronavírusos beteg fogadására.\r

","id":"20200419_Eloszuresre_szolgalo_satrakat_allitottak_a_farkasgyepui_tudogyogyintezetnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9523e6ae-589d-4f11-b97f-103bd0f60ee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11944411-39da-4c70-8dec-bd6d4ab6e987","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_Eloszuresre_szolgalo_satrakat_allitottak_a_farkasgyepui_tudogyogyintezetnel","timestamp":"2020. április. 19. 12:51","title":"Előszűrésre szolgáló sátrakat állítottak a farkasgyepűi tüdőgyógyintézetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f75667-ed30-4b74-a2a1-524d5a546600","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kameracsapdás felvételen két medvebocs is látható. A Bükki Nemzeti Park szerint is lehet medve Pásztó környékén. ","shortLead":"Egy kameracsapdás felvételen két medvebocs is látható. A Bükki Nemzeti Park szerint is lehet medve Pásztó környékén. ","id":"20200418_Medve_koszalhat_a_bocsaival_a_Matraban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38f75667-ed30-4b74-a2a1-524d5a546600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed3b243-f4a5-4b1d-9493-59ab458fc77a","keywords":null,"link":"/elet/20200418_Medve_koszalhat_a_bocsaival_a_Matraban","timestamp":"2020. április. 18. 10:55","title":"Medve kószálhat a bocsaival a Mátrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a2fcd3c-dbf6-42ca-8c54-7f5e16ab2be8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Magas vérnyomás plusz koronavírus? Ha meglátnák a Budapest-Belgrád-vasútvonal szerződéseit, sokkal rosszabbak lennének az esélyeink a járvány ellen. Litkai Gergely a kormányzati kommunikátorokat megszégyenítő módon magyarázza el, miért volt szükség az elmúlt időszak olyan intézkedéseire, amiket a koronavírustól függetlenül hozott a kormány. Persze csak látszólag. ","shortLead":"Magas vérnyomás plusz koronavírus? Ha meglátnák a Budapest-Belgrád-vasútvonal szerződéseit, sokkal rosszabbak lennének...","id":"20200418_Duma_Aktual_salatatorveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a2fcd3c-dbf6-42ca-8c54-7f5e16ab2be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc0797b7-1e20-4669-a358-548d1a6d48c6","keywords":null,"link":"/360/20200418_Duma_Aktual_salatatorveny","timestamp":"2020. április. 18. 19:00","title":"Duma Aktuál: Azért titkosít a kormány, hogy ne terhelje a számokkal az alapbetegségben szenvedőket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a4d9e48-0d48-4d82-9391-1e1a89b46629","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Minden országban szűrőkampányokat kellene folytatni, hiszen a vírus tünetmentes terjesztése a legveszélyesebb – figyelmeztet a New York-i tanulságokra az ottani Rockefeller Egyetemen a géneknek a koronavírus-fertőzésre gyakorolt hatását kutató Jean-Laurent Casanova.","shortLead":"Minden országban szűrőkampányokat kellene folytatni, hiszen a vírus tünetmentes terjesztése a legveszélyesebb –...","id":"202016__jeanlaurent_casanova_immunologus__akoronaviruskutatas_eselyeirol__a_veszely_fokozatai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a4d9e48-0d48-4d82-9391-1e1a89b46629&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c23afa7-b4da-4193-b747-4ccb50ddc411","keywords":null,"link":"/360/202016__jeanlaurent_casanova_immunologus__akoronaviruskutatas_eselyeirol__a_veszely_fokozatai","timestamp":"2020. április. 19. 11:00","title":"A koronavírus-veszély fokozatai – interjú Jean-Laurent Casanova immunológussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d7613d7-38f4-44dd-aeaa-34b8c8258185","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Hiába áll koronavírus-járvány nyomása alatt Izrael, negyedszer is választásokra kényszerülhet, mert három után még mindig patthelyzet van, egyedül senkinek sincs többsége a parlamentben. Benjamin Netanjahu és Beni Ganc most sem jutott egyezségre, az előbbi arra játszik, hogy legközelebb talán megszerzi a többséget.","shortLead":"Hiába áll koronavírus-járvány nyomása alatt Izrael, negyedszer is választásokra kényszerülhet, mert három után még...","id":"202016__izrael_es_ajarvany__valtozo_szovetsegek__ultraortodoxok__politikai_mutaciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d7613d7-38f4-44dd-aeaa-34b8c8258185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43664c1d-2ff3-49b4-b5fa-8b5a38a6cf50","keywords":null,"link":"/360/202016__izrael_es_ajarvany__valtozo_szovetsegek__ultraortodoxok__politikai_mutaciok","timestamp":"2020. április. 17. 16:45","title":"Izrael a választások betege, a járvány sem hozott nagykoalíciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231d2406-892a-4d96-89f1-e2b64b422d58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 172 koronavírus-fertőzött hunyt el Magyarországon, és 1834-en fertőződtek meg összesen.","shortLead":"Már 172 koronavírus-fertőzött hunyt el Magyarországon, és 1834-en fertőződtek meg összesen.","id":"20200418_16_koronavirusfertozott_halt_meg_es_71_uj_fertozottet_talaltak_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=231d2406-892a-4d96-89f1-e2b64b422d58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb93d3ab-ebf2-4ee7-9cd7-0cfea517d8d2","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_16_koronavirusfertozott_halt_meg_es_71_uj_fertozottet_talaltak_Magyarorszagon","timestamp":"2020. április. 18. 07:31","title":"16 koronavírus-fertőzött halt meg és 71 új fertőzöttet találtak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ed525b-ce69-4419-b124-912cf4cde1a6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Tusk szerint Carl Schmitt nagyon büszke lenne Orbán Viktorra.","shortLead":"Donald Tusk szerint Carl Schmitt nagyon büszke lenne Orbán Viktorra.","id":"20200417_donald_tusk_orban_viktor_kovacs_zoltan_europai_neppart_carl_schmitt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9ed525b-ce69-4419-b124-912cf4cde1a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c646929-7f82-4011-800b-b353104ea539","keywords":null,"link":"/vilag/20200417_donald_tusk_orban_viktor_kovacs_zoltan_europai_neppart_carl_schmitt","timestamp":"2020. április. 17. 17:43","title":"A Néppárt elnöke finoman lenácizta Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]