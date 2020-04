Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"231d2406-892a-4d96-89f1-e2b64b422d58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betegek közül öt főt kell kórházban kezelni. ","shortLead":"A betegek közül öt főt kell kórházban kezelni. ","id":"20200420_28_koronavirus_fertozott_zugloi_Olajag_Otthonok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=231d2406-892a-4d96-89f1-e2b64b422d58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0557c1a2-6a6a-4677-88c0-885926b2fd23","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_28_koronavirus_fertozott_zugloi_Olajag_Otthonok","timestamp":"2020. április. 20. 12:36","title":"28 koronavírusos lakója van a zuglói Olajág Otthonoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49f9081-7387-4875-ac1a-edb87c929650","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ortodox húsvét idején többször is ittas és felfegyverzett emberekkel találták szemben magukat a rendőrök, de az elszigetelt esetektől eltekintve a lakosság túlnyomó része betartotta a járványügyi intézkedéseket.","shortLead":"Az ortodox húsvét idején többször is ittas és felfegyverzett emberekkel találták szemben magukat a rendőrök, de...","id":"20200420_romania_kijarasi_korlatozas_figyelmezteto_lovesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f49f9081-7387-4875-ac1a-edb87c929650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b94ce157-f8e7-4b95-8819-b1746ab986a2","keywords":null,"link":"/vilag/20200420_romania_kijarasi_korlatozas_figyelmezteto_lovesek","timestamp":"2020. április. 20. 12:44","title":"Figyelmeztető lövésekkel tudták csak megállítani a román rendőrök a kijárási korlátozások megsértőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f2fd5d6-f481-47e3-a869-083f49537f93","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az évad végéig zárva tart a Müpa, de egyes előadásokra hamarosan lehet jegyet venni.","shortLead":"Az évad végéig zárva tart a Müpa, de egyes előadásokra hamarosan lehet jegyet venni.","id":"20200418_Ebben_az_evedban_mar_nem_nyit_ki_a_Mupa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f2fd5d6-f481-47e3-a869-083f49537f93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82eefe6d-afd2-463b-99db-41a39b20f99c","keywords":null,"link":"/kultura/20200418_Ebben_az_evedban_mar_nem_nyit_ki_a_Mupa","timestamp":"2020. április. 18. 19:55","title":"Ebben az évadban már nem nyit ki a Müpa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8e335f-4686-4104-8cb7-6ce3b9c76306","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több, a Netflix kínálatában lévő dokumentumfilmet is ingyen elérhetővé tett a YouTube-on a szolgáltató, hogy ezzel segítse a diákok oktatását a koronavírus-járvány idején.","shortLead":"Több, a Netflix kínálatában lévő dokumentumfilmet is ingyen elérhetővé tett a YouTube-on a szolgáltató, hogy ezzel...","id":"20200420_netflix_ingyen_dokumentumfilm_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab8e335f-4686-4104-8cb7-6ce3b9c76306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e727c03-4484-4433-a7cf-b432a64354e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_netflix_ingyen_dokumentumfilm_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 20. 18:03","title":"Szereti a dokumentumfilmeket? A Netflix most ingyen oszt meg néhányat a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"714a0f06-4a73-4ba8-b638-231453aa7947","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"Jelentősen megnehezítik az áruszállítást és a közlekedést a COVID-19 terjedése miatti korlátozások, ahogy a logisztika és a raktározás is megsínyli az új típusú koronavírus járvány hatásait. A rendkívüli helyzet kihívásaira az általános óvintézkedéseken túl az automatizáció és a digitalizáció jelent megoldást. Hogyan váltott működési módot egy alapvetően emberi érintkezésre alapozó ágazat egyik napról a másikra? A Jungheinrich Hungária Kft. átalakulását néztük meg közelebbről.","shortLead":"Jelentősen megnehezítik az áruszállítást és a közlekedést a COVID-19 terjedése miatti korlátozások, ahogy a logisztika...","id":"20200420_jungheinrich_koronavirus_logisztika_raktarozas_automatizacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=714a0f06-4a73-4ba8-b638-231453aa7947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52dc0b03-bbf2-4604-8761-fb4d35f55109","keywords":null,"link":"/brandchannel/20200420_jungheinrich_koronavirus_logisztika_raktarozas_automatizacio","timestamp":"2020. április. 20. 07:47","title":"Van, amit nem állíthat meg a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":"jungheinrich"},{"available":true,"c_guid":"1d9cabcd-85dd-4037-b678-befae656ff70","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Cambridge-i Egyetem kutatói új tanulmányukban az iskolák, üzletek, nyilvános helyek szakaszos megnyitását és az emberek fizikai távolságtartásának számos lehetőségét is vizsgálták, amelyekkel a korlátozó intézkedések hamarosan esedékes feloldásakor elkerülhető a koronavírus-fertőzés újbóli kirobbanása.","shortLead":"A Cambridge-i Egyetem kutatói új tanulmányukban az iskolák, üzletek, nyilvános helyek szakaszos megnyitását és...","id":"20200420_koronavirus_terjedesenek_lassitasa_modok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d9cabcd-85dd-4037-b678-befae656ff70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d77af82e-7519-4c8d-a9db-0e046722005d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_koronavirus_terjedesenek_lassitasa_modok","timestamp":"2020. április. 20. 07:03","title":"275 módot találtak a koronavírus terjedésének lassítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc3c76d-3f2e-4580-bf81-ea48bfa4b651","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A spanyol kormány harmadszor is kezdeményezi a szükségállapot meghosszabbítását","shortLead":"A spanyol kormány harmadszor is kezdeményezi a szükségállapot meghosszabbítását","id":"20200418_Spanyolorszagban_marad_a_rendkivuli_helyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfc3c76d-3f2e-4580-bf81-ea48bfa4b651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62b88312-1e43-45c1-bb32-f44e3f1ca149","keywords":null,"link":"/vilag/20200418_Spanyolorszagban_marad_a_rendkivuli_helyzet","timestamp":"2020. április. 18. 20:55","title":"Spanyolországban marad a rendkívüli helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Brazil futballsztárjának, Neymarnak új, öt esztendőre szóló szerződést és évi 38 millió eurós (13,3 milliárd forint) fizetést kínál a Paris Saint-Germain.","shortLead":"Brazil futballsztárjának, Neymarnak új, öt esztendőre szóló szerződést és évi 38 millió eurós (13,3 milliárd forint...","id":"20200419_A_PSG_38_millio_euros_fizetessel_kecsegteti_Neymart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed8075c-68c8-432f-ad2e-4105139c4b18","keywords":null,"link":"/sport/20200419_A_PSG_38_millio_euros_fizetessel_kecsegteti_Neymart","timestamp":"2020. április. 19. 15:03","title":"A PSG 38 millió eurós fizetéssel kecsegteti Neymart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]