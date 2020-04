Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"250-re nőtt a magyar áldozatok száma, Trumpék nyárra várják a vírus végét, megbukhatott az első teszten a vírus egyik ellenszere. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"250-re nőtt a magyar áldozatok száma, Trumpék nyárra várják a vírus végét, megbukhatott az első teszten a vírus egyik...","id":"20200424_Radar360_EUs_valsagkezelesrol_targyaltak_kozben_Meszaros_ilyenkor_is_hasit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab850c6-6565-42d7-b83b-bc994dd3f1e0","keywords":null,"link":"/360/20200424_Radar360_EUs_valsagkezelesrol_targyaltak_kozben_Meszaros_ilyenkor_is_hasit","timestamp":"2020. április. 24. 08:05","title":"Radar360: EU-s válságkezelésről tárgyaltak, közben Mészáros ilyenkor is hasít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17993d83-c745-4cc5-b83d-cc7a6919b17b","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A nagy túlélőknek szánja a Magyar Nemzeti Bank az NHP Hajrát, amely akár negatív kamattal, majdnem teljes hitelgaranciával, munkabér és cégfelvásárlás finanszírozásával csábít.","shortLead":"A nagy túlélőknek szánja a Magyar Nemzeti Bank az NHP Hajrát, amely akár negatív kamattal, majdnem teljes...","id":"202017__nhp_ujra__hitelbol_munkaber__elozes_vagy_kisodrodas__hajrazo_adosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17993d83-c745-4cc5-b83d-cc7a6919b17b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47714630-7300-4b6e-9fd4-3d32a1e8837f","keywords":null,"link":"/360/202017__nhp_ujra__hitelbol_munkaber__elozes_vagy_kisodrodas__hajrazo_adosok","timestamp":"2020. április. 24. 13:00","title":"Még az oligarcháknak is segíthet Matolcsyék új „csodafegyvere”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e36dbc-162e-4738-83db-9a3b288ec8d5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kínaiak szerint a legionellát a koronavírusos betegek 20 százaléka is megkapta.","shortLead":"A kínaiak szerint a legionellát a koronavírusos betegek 20 százaléka is megkapta.","id":"20200424_Ujabb_korokozo_tamadhat_a_jarvany_miatt_lezart_epuletekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84e36dbc-162e-4738-83db-9a3b288ec8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28e5f25c-8e10-4d5a-87af-baeb14be3a8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200424_Ujabb_korokozo_tamadhat_a_jarvany_miatt_lezart_epuletekben","timestamp":"2020. április. 24. 18:07","title":"Szakértők már a legionella elszaporodására is figyelmeztetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e30622-e509-43a6-838e-be6f346f37f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió tagállamai 154 milliárd euróért importáltak ruhadarabokat 2019-ben: ennek több mint felét az EU-n kívülről. ","shortLead":"Az Európai Unió tagállamai 154 milliárd euróért importáltak ruhadarabokat 2019-ben: ennek több mint felét az EU-n...","id":"20200424_Honnan_szarmaznak_a_ruhaink","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0e30622-e509-43a6-838e-be6f346f37f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cebc9f3c-e8bd-48ff-ada7-dc2205e64618","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200424_Honnan_szarmaznak_a_ruhaink","timestamp":"2020. április. 24. 11:59","title":"Honnan származnak a ruháink?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2008bac6-533a-4502-b7ad-e44cb5e603a8","c_author":"Detralex","category":"brandcontent","description":"Hetekkel ezelőtt rengetegen szorultak a négy fal közé: az otthoni munkavégzés és a távoktatás sokak számára jelent gyökeres változást a korábbi mindennapjaikhoz képest. Testi és lelki egészségünk megőrzése, a különböző betegségek megelőzése azonban ilyenkor is kulcsfontosságú, különösen akkor, ha huzamosabb időre kell otthon maradnunk. ","shortLead":"Hetekkel ezelőtt rengetegen szorultak a négy fal közé: az otthoni munkavégzés és a távoktatás sokak számára jelent...","id":"20200424_Egeszsegmegorzes_home_office_venak_vedelme_detralex","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2008bac6-533a-4502-b7ad-e44cb5e603a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a39f051-5435-4e93-b99c-5744a3a52d95","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200424_Egeszsegmegorzes_home_office_venak_vedelme_detralex","timestamp":"2020. április. 24. 07:30","title":"Egészségmegőrzés home office idején – mit tehetünk vénáink védelme érdekében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3074c82-ba48-42ed-bf00-f6d41a624d8e","c_author":"Schmuck Erzsébet, Kendernay János","category":"itthon","description":"A keddi parlamenti vita során kiderült, a klímaváltozás a kormány számára csak kommunikációs trükk. Az LMP társelnökeinek írása.","shortLead":"A keddi parlamenti vita során kiderült, a klímaváltozás a kormány számára csak kommunikációs trükk. Az LMP...","id":"20200424_Mennyire_veheto_komolyan_a_miniszterelnok_zold_fordulata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3074c82-ba48-42ed-bf00-f6d41a624d8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320dce94-5c8d-470f-bd10-3584def5b867","keywords":null,"link":"/itthon/20200424_Mennyire_veheto_komolyan_a_miniszterelnok_zold_fordulata","timestamp":"2020. április. 24. 12:10","title":"Mennyire vehető komolyan a miniszterelnök zöld fordulata?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07b9effd-6f49-424c-b8b6-09401d67e259","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még a fehér fényezés is feláras, de a digitális műszeregység a standard felszereltség részét képezi.","shortLead":"Még a fehér fényezés is feláras, de a digitális műszeregység a standard felszereltség részét képezi.","id":"20200424_ilyen_egy_abszolut_fapados_8as_volkswagen_golf","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07b9effd-6f49-424c-b8b6-09401d67e259&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e19cb91-9a9d-47fd-88d1-e8983d557783","keywords":null,"link":"/cegauto/20200424_ilyen_egy_abszolut_fapados_8as_volkswagen_golf","timestamp":"2020. április. 24. 11:21","title":"Ennél nincs lejjebb: ilyen egy abszolút fapados 8-as Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legtöbben a családjuk miatt érkeztek haza.","shortLead":"A legtöbben a családjuk miatt érkeztek haza.","id":"20200424_munkas_epitoipar_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f59103-4d2f-45ba-9888-b1648aa6db0d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200424_munkas_epitoipar_jarvany","timestamp":"2020. április. 24. 11:05","title":"Ötezer munkás jött haza az építőiparba a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]