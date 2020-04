Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54ce2c68-a43e-411b-bfae-c9f32a956bcb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év első két hónapjában 38 százalékkal csökkent a természetes fogyás 2019 elejéhez képest. A gyerekvállalás támogatása mellett az is szerepet játszik ebben, hogy idén télen nem volt komolyabb influenzajárvány.","shortLead":"Az év első két hónapjában 38 százalékkal csökkent a természetes fogyás 2019 elejéhez képest. A gyerekvállalás...","id":"20200424_termeszetes_fogyas_szuletes_halal_nepesseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54ce2c68-a43e-411b-bfae-c9f32a956bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a72fc67c-5c74-4a2b-bbaa-06d1bc7fd7f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200424_termeszetes_fogyas_szuletes_halal_nepesseg","timestamp":"2020. április. 24. 09:29","title":"Óriásit csökkent a magyar népességfogyás a járvány előtti hónapokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8453ed68-68d2-40cf-8108-08317adb9b55","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Óbudai Egyetemen készülő rendszer az ápolókat is védi. A tömeglélegeztető prototípusa májusra lehet kész.","shortLead":"Az Óbudai Egyetemen készülő rendszer az ápolókat is védi. A tömeglélegeztető prototípusa májusra lehet kész.","id":"20200424_lelegeztetes_lelegeztetogep_obudai_egyetem_prototipus_koronavirus_massventil","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8453ed68-68d2-40cf-8108-08317adb9b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd1b616-2d96-4179-9e10-c25a6b9f63bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200424_lelegeztetes_lelegeztetogep_obudai_egyetem_prototipus_koronavirus_massventil","timestamp":"2020. április. 24. 18:03","title":"Egyszerre akár 50 embert is lélegeztethet ez a magyar fejlesztés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3137ec6e-0095-4df1-a106-db1d0e3e84ca","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szintén nem lesz látogatható az Óbudai-sziget, a Római-part és a Kossuth Lajos üdülőpart sem.","shortLead":"Szintén nem lesz látogatható az Óbudai-sziget, a Római-part és a Kossuth Lajos üdülőpart sem.","id":"20200424_Ismet_lezarjak_hetvegere_a_Margitszigetet_a_46os_sem_all_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3137ec6e-0095-4df1-a106-db1d0e3e84ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13ea5b0-3a1e-45f4-a038-97b9ef7dcf06","keywords":null,"link":"/elet/20200424_Ismet_lezarjak_hetvegere_a_Margitszigetet_a_46os_sem_all_meg","timestamp":"2020. április. 24. 19:05","title":"Ismét lezárják hétvégére a Margitszigetet, a 4-6-os sem áll meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sportesemények megrendezését engedélyező kormányrendelet után húsz nappal elstartolhatnak a sorozatok.\r

","shortLead":"A sportesemények megrendezését engedélyező kormányrendelet után húsz nappal elstartolhatnak a sorozatok.\r

","id":"20200424_Legkesobb_junius_13an_ujraindulhat_a_magyar_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84750882-1626-4802-930b-a372128976e2","keywords":null,"link":"/sport/20200424_Legkesobb_junius_13an_ujraindulhat_a_magyar_foci","timestamp":"2020. április. 24. 18:15","title":"Legkésőbb június 13-án újraindulhat a magyar foci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85d8f05e-3409-4d9f-a375-d038573b5cb9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A főorvos betekintést ad a sürgősségi osztályok mostani működésébe, a többi osztálynál pedig úgy látja, hogy \"küzdenek azért, hogy fel tudjanak venni beteget\". Mindenáron el kell kerülni, hogy gép sorsolja ki, hogy kinek jut lélegeztetőgép, viszont nem lesz egyszerű majd az elmaradt műtéteket sem pótolni – véli Zacher. A tapasztalatok alapján pedig joggal feszegethető, hogy szükség van-e egyáltalán ennyi kórházi ágyra.","shortLead":"A főorvos betekintést ad a sürgősségi osztályok mostani működésébe, a többi osztálynál pedig úgy látja, hogy \"küzdenek...","id":"20200423_Zacher_Gabor_a_Home_officeban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85d8f05e-3409-4d9f-a375-d038573b5cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15cd6cd-e78e-4afa-bafd-80b5a6897828","keywords":null,"link":"/360/20200423_Zacher_Gabor_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 23. 18:30","title":"Zacher Gábor a Home office-ban: \"Kell játszani az ágyszámokkal\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86fd8127-36d1-4a20-9766-c4d1d5b7f9f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem túl vidám látvány a jobb sorsra érdemes régi szovjet autókkal ékesített örmény útszakasz.","shortLead":"Nem túl vidám látvány a jobb sorsra érdemes régi szovjet autókkal ékesített örmény útszakasz.","id":"20200424_az_ut_amelyet_ladaroncsok_szegelyeznek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86fd8127-36d1-4a20-9766-c4d1d5b7f9f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd86621-6afb-4cd6-93e1-6deb69f7a004","keywords":null,"link":"/cegauto/20200424_az_ut_amelyet_ladaroncsok_szegelyeznek","timestamp":"2020. április. 24. 06:41","title":"Az út, amelyet Lada-roncsok szegélyeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1393bc4-0c0f-40d3-b24e-7b792285eef7","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Egészen alacsony szintre süllyed a politikai vita arról, ki a felelős a Pesti Úti Idősek Otthonában történtekért, ahol a lakók fele, csaknem 300 ember koronavírusos lett ,és 28 ember meghalt. Komoly mulasztásokat látni kormányzati oldalról, azonban Karácsony Gergely érvelése is sántít, ha belemegyünk a részletekbe.","shortLead":"Egészen alacsony szintre süllyed a politikai vita arról, ki a felelős a Pesti Úti Idősek Otthonában történtekért, ahol...","id":"20200424_karacsony_muller_pesti_ut_idosek_otthona_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1393bc4-0c0f-40d3-b24e-7b792285eef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b249b8-1f55-45ed-9395-859f569b9ad1","keywords":null,"link":"/itthon/20200424_karacsony_muller_pesti_ut_idosek_otthona_koronavirus","timestamp":"2020. április. 24. 06:30","title":"Karácsony Gergely érvelése félremegy a Pesti úti otthonról, de a másik oldalé is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa56931a-b0a9-400b-9d13-2083146a2715","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ki sem kell mozdulni otthonról, ha valaki most ugorna neki a nyelvvizsgának.","shortLead":"Ki sem kell mozdulni otthonról, ha valaki most ugorna neki a nyelvvizsgának.","id":"20200424_online_nyelvvizsga_nyelvtanulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa56931a-b0a9-400b-9d13-2083146a2715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1749cff1-e8ec-48f0-9182-4ad248b6cc56","keywords":null,"link":"/elet/20200424_online_nyelvvizsga_nyelvtanulas","timestamp":"2020. április. 24. 15:50","title":"Közel 30 nyelvből szervezhető online nyelvvizsga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]