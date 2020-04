Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c0d71cf-0e07-435d-9490-b624535cee5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jó ár-érték arányú telefonjairól ismert Redmi két új felső-középkategóriás mobilt mutatott be. A Note 9 Próval a szemfülesek már találkozhattak, a Note 9 viszont mindenki számára újdonság.","shortLead":"A jó ár-érték arányú telefonjairól ismert Redmi két új felső-középkategóriás mobilt mutatott be. A Note 9 Próval...","id":"20200430_redmi_note_9_redmi_note_9_pro_specifikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c0d71cf-0e07-435d-9490-b624535cee5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100351c8-8323-4a29-b2a3-d7c8bd9844ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_redmi_note_9_redmi_note_9_pro_specifikacio","timestamp":"2020. április. 30. 18:13","title":"Két új, jó árú Redmi telefon érkezett, itt a Note 9 és a Note 9 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3714db-8a1c-4e21-842d-0b2a1b77d1df","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Nemcsak ideiglenesen, hanem belátható ideig marad a kiskereskedelmi különadó, jelen állás szerint a benzinkutaktól a könyvesboltokon keresztül a gyógyszertárakig mindenkinek. A Pénzügyminisztérium a környezetvédelemmel indokolja a sarcot. A külföldi kereskedőkre is vonatkozik, szóval indul a NAV vs Amazon meccs.","shortLead":"Nemcsak ideiglenesen, hanem belátható ideig marad a kiskereskedelmi különadó, jelen állás szerint a benzinkutaktól...","id":"20200429_Kulonado_kiskereskedelem_adorendszer_fogyasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d3714db-8a1c-4e21-842d-0b2a1b77d1df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f5ab93-e75c-47d8-acaf-7dfecb70278a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Kulonado_kiskereskedelem_adorendszer_fogyasztas","timestamp":"2020. április. 29. 11:10","title":"A koronavírus csak a kifogás volt arra, hogy a kormány megsarcolja a kereskedőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e04af14e-b6e0-4124-afce-2021d971b8c8","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Olvasónk apósát gyulladással és vízzel teli tüdővel szállították a tatabányai Szent Borbála Kórházba, ahol egy héttel később elhunyt. A család a kórháztól azt az információt kapta, hogy már el is hamvaszthatták hozzátartozójukat. A 68 éves férfit kétszer tesztelték koronavírusra, a második teszt eredményét nem ismerik.","shortLead":"Olvasónk apósát gyulladással és vízzel teli tüdővel szállították a tatabányai Szent Borbála Kórházba, ahol egy héttel...","id":"20200429_koronavirus_tatabanya_hamvasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e04af14e-b6e0-4124-afce-2021d971b8c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4030604f-c7d9-4ae7-8ccc-d4b5f39d272f","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_koronavirus_tatabanya_hamvasztas","timestamp":"2020. április. 29. 18:08","title":"\"Lehet, hogy már el is van hamvasztva a Papa\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5174466-1013-4f2a-8111-98aae4f9d338","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új budapesti libegőn 80 darab négyszemélyes szék lesz, az önkormányzat már kiírta a közbeszerzést. De még az egész kútba eshet, ha az állam nem ad elég támogatást.","shortLead":"Az új budapesti libegőn 80 darab négyszemélyes szék lesz, az önkormányzat már kiírta a közbeszerzést. De még az egész...","id":"20200430_Teljesen_kicserelik_a_libegot_a_Normafan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5174466-1013-4f2a-8111-98aae4f9d338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"523397f6-db12-461c-b771-519aca8d35df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200430_Teljesen_kicserelik_a_libegot_a_Normafan","timestamp":"2020. április. 30. 06:13","title":"Teljesen kicserélik a libegőt a Normafán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2089b543-d7bd-4ba8-95b1-683cb6de8021","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Félmilliárd dollárra lenne szükség, hogy egy darabig el tudják látni a rászorulókat.\r

","shortLead":"Félmilliárd dollárra lenne szükség, hogy egy darabig el tudják látni a rászorulókat.\r

","id":"20200429_ENSZ_Tobb_mint_43_millio_embernek_nem_jut_etel_KeletAfrikaban_a_koronavirus_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2089b543-d7bd-4ba8-95b1-683cb6de8021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c486e62-2bc0-40a7-a993-6fbd5a7174b0","keywords":null,"link":"/vilag/20200429_ENSZ_Tobb_mint_43_millio_embernek_nem_jut_etel_KeletAfrikaban_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. április. 29. 06:15","title":"ENSZ: Több mint 43 millió embernek nem jut étel Kelet-Afrikában a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06bb0e25-dab2-4597-967c-185a0fa3ab07","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt négy napban 3100-nál is több beteg gyógyult meg az országban.","shortLead":"Az elmúlt négy napban 3100-nál is több beteg gyógyult meg az országban.","id":"20200430_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06bb0e25-dab2-4597-967c-185a0fa3ab07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78026dec-5087-4e4a-b26d-56601df45650","keywords":null,"link":"/vilag/20200430_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok_szama","timestamp":"2020. április. 30. 16:12","title":"Hetek óta nem volt ilyen alacsony az elhunytak száma Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ostobaságnak tartja, hogy a kormánynak jól jönne a következő választáson a járványhelyzet, az ellenzéket pedig Rákosihoz és Gerőhöz hasonlította.","shortLead":"Ostobaságnak tartja, hogy a kormánynak jól jönne a következő választáson a járványhelyzet, az ellenzéket pedig...","id":"20200429_Kover_A_balliberalis_ellenzek_a_globalista_nemzetellenes_halozat_resze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2bb2803-11c6-4d04-b8b0-589b74295445","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_Kover_A_balliberalis_ellenzek_a_globalista_nemzetellenes_halozat_resze","timestamp":"2020. április. 29. 14:01","title":"Kövér: A balliberális ellenzék nem a magyar nemzet része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7d72191-121b-452d-b4a9-69246d3ba5c8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A konferenciahívások sokszor nehézkesek, kínosak és eredménytelenek. Most megmutatjuk, hogyan teheti sikeressé és problémamentessé konferencia beszélgetéseit.","shortLead":"A konferenciahívások sokszor nehézkesek, kínosak és eredménytelenek. Most megmutatjuk, hogyan teheti sikeressé és...","id":"20200429_Igy_teheti_problemamentesse_konferenciahivasait__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7d72191-121b-452d-b4a9-69246d3ba5c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"764613bf-169e-4397-b219-115a9e573ccd","keywords":null,"link":"/360/20200429_Igy_teheti_problemamentesse_konferenciahivasait__video","timestamp":"2020. április. 30. 09:30","title":"Így teheti problémamentessé konferenciahívásait - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]