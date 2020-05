Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"681db971-a5fd-4e3a-a3a1-84a29521d41b","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Ahogy közeledik a trianoni békediktátum évfordulója, úgy törnek elő újult erővel különféle mítoszok a döntések hátteréről, illetve egy nem létező 100 éves időhatárról. Kezdjük kapásból egy rossz hírrel: nem kapjuk vissza június 5-én az elcsatolt területeket, és az sem valószínű, hogy a környező országok szexdiplomáciája lett volna a döntő tényező. Ablonczy Balázs történésszel, a korszak kutatójával beszélgettünk a mítoszokról és a valóságról.","shortLead":"Ahogy közeledik a trianoni békediktátum évfordulója, úgy törnek elő újult erővel különféle mítoszok a döntések...","id":"20200503_Ablonczy_Trianonnal_a_tenyek_es_mitoszok_egybemosodtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=681db971-a5fd-4e3a-a3a1-84a29521d41b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c51bfd94-4b84-471d-8a41-8676e4f7edfe","keywords":null,"link":"/360/20200503_Ablonczy_Trianonnal_a_tenyek_es_mitoszok_egybemosodtak","timestamp":"2020. május. 03. 08:15","title":"Visszakapjuk Erdélyt? Clemenceau csak minket gyűlölt? - a legdurvább trianoni mítoszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d794f6b-9387-4ad7-a5f0-acfa187084e8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán nem irracionálisan cselekszik, mindig megpróbál elmenni szinte a falig, de ha látja, hogy reménytelen a vállalkozás, akkor visszakozik, mondta Nagy Andor a Wiener Zeitungnak adott interjúban.","shortLead":"Orbán nem irracionálisan cselekszik, mindig megpróbál elmenni szinte a falig, de ha látja, hogy reménytelen...","id":"20200503_Orban_Viktos_Nagy_Andor_Wiener_Zeitung","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d794f6b-9387-4ad7-a5f0-acfa187084e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc790f5-46eb-4759-8acc-0824e9c9e251","keywords":null,"link":"/360/20200503_Orban_Viktos_Nagy_Andor_Wiener_Zeitung","timestamp":"2020. május. 03. 07:30","title":"Orbán nem lépi át a vörös vonalakat - a bécsi magyar nagykövet az illiberalizmust magyarázza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a16a9815-2c7d-4702-81d7-341aa8f880d2","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"Budapesten a sebességkorlátozás ötlete egészen új, a belga főváros viszont már túl van a társadalmi vitán, a tüntetéssorozatokon és a végső – egyesek szerint drasztikus – döntésen. ","shortLead":"Budapesten a sebességkorlátozás ötlete egészen új, a belga főváros viszont már túl van a társadalmi vitán...","id":"20200503_Befellegzik_a_szaguldozasnak_Brusszelben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a16a9815-2c7d-4702-81d7-341aa8f880d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb45e05f-d086-4f21-9c4f-32342bd253aa","keywords":null,"link":"/360/20200503_Befellegzik_a_szaguldozasnak_Brusszelben","timestamp":"2020. május. 03. 12:30","title":"Brüsszel meglépi azt, amiről Karácsony Gergely egyelőre csak álmodik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerdán viszont akár talajmenti fagyok is lehetnek.","shortLead":"Szerdán viszont akár talajmenti fagyok is lehetnek.","id":"20200504_Huvosen_indul_a_het_de_egyre_melegebb_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb0a03f0-4685-429a-b5d5-ed5912c57af9","keywords":null,"link":"/elet/20200504_Huvosen_indul_a_het_de_egyre_melegebb_lesz","timestamp":"2020. május. 04. 08:06","title":"Hűvösen indul a hét, de egyre melegebb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00e0bcd0-2f96-40b5-b80e-3f6721e2f149","c_author":"Fekete-Győr András","category":"itthon","description":"A Momentum elnökének publicisztikája a hvg.hu számára a szabadon választott parlament megalakulásának harmincéves évfordulója alkalmából.","shortLead":"A Momentum elnökének publicisztikája a hvg.hu számára a szabadon választott parlament megalakulásának harmincéves...","id":"20200502_FeketeGyor_Nekunk_kell_befejeznunk_a_rendszervaltast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00e0bcd0-2f96-40b5-b80e-3f6721e2f149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2906eb6b-2470-4b60-829a-21966858196f","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_FeketeGyor_Nekunk_kell_befejeznunk_a_rendszervaltast","timestamp":"2020. május. 02. 12:05","title":"Fekete-Győr: Nekünk kell befejeznünk a rendszerváltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"331e8d66-b6af-4b13-8af6-9a45424aa73b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mit jelentett a Most múlik pontosan a Csík zenekar tagjainak? Kiss Tibi elmeséli, hogyan küzdött meg függőségével az elvonón. Kiderül az is, hogyan reagálnak az erdélyi zenészek, mikor először hallják meg apjuk dallamait a Csík zenekar átdolgozásában. Engedem, hadd menjen, második rész. ","shortLead":"Mit jelentett a Most múlik pontosan a Csík zenekar tagjainak? 