Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09561600-9686-49e2-8dee-2e2d34576637","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gazdaság újraindítását sürgette és a többi között az év végére oltást remélt az új típusú koronavírus ellen Donald Trump amerikai elnök vasárnap este azon a kétórás televíziós beszélgetésen, amelyet a Fox televízió közvetített a washingtoni Lincoln-emlékmű mellől. Az elnöknek nemcsak a Fox újságírói, hanem videón a nézők is tehettek fel kérdéseket.\r

\r

","shortLead":"A gazdaság újraindítását sürgette és a többi között az év végére oltást remélt az új típusú koronavírus ellen Donald...","id":"20200504_Trump_2021_nagyszeru_esztendo_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09561600-9686-49e2-8dee-2e2d34576637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d5218c-c067-439e-9700-df71e8d80001","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200504_Trump_2021_nagyszeru_esztendo_lesz","timestamp":"2020. május. 04. 05:31","title":"Trump: 2021 nagyszerű esztendő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"414da2df-b4f8-4880-9b14-0e80eb8a2e39","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2500 forintért exkluzív tartalmakhoz juthatnak a felhasználók.","shortLead":"2500 forintért exkluzív tartalmakhoz juthatnak a felhasználók.","id":"20200505_Fizetos_rajongoi_oldallal_potolna_beveteleit_Ganxsta_Zolee","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=414da2df-b4f8-4880-9b14-0e80eb8a2e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4509b681-eaa0-447f-9175-c9e725e4edea","keywords":null,"link":"/kultura/20200505_Fizetos_rajongoi_oldallal_potolna_beveteleit_Ganxsta_Zolee","timestamp":"2020. május. 05. 16:57","title":"Fizetős rajongói oldallal pótolná bevételeit Ganxsta Zolee","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a91c5b3e-8c62-4653-9d71-91f28c92ca79","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ha egy társadalom a leszakadó rétegeket magára hagyja, az a saját problémájává válik - mondja Oszkó Péter. Az egykori pénzügyminiszter és kockázatitőke-befektető ennek ellenére nem hisz abban, hogy megváltozna a kapitalizmus, vagy az emberek alapvető természete. Mesél saját cége helyzetéről is, de megtudhatjuk, örülnek-e gyerekei, hogy otthon szájharmonikázik. \r

","shortLead":"Ha egy társadalom a leszakadó rétegeket magára hagyja, az a saját problémájává válik - mondja Oszkó Péter. Az egykori...","id":"20200504_Oszko_Peter_a_Home_officeban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a91c5b3e-8c62-4653-9d71-91f28c92ca79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fdb448c-8ec4-414e-92a5-5d39e4526cf2","keywords":null,"link":"/360/20200504_Oszko_Peter_a_Home_officeban","timestamp":"2020. május. 04. 18:30","title":"Oszkó Péter a Home office-ban: \"Csodálkozom azokon, akik jól alszanak, miközben átlépnek másokon\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d97ba9-1635-4de5-a5b7-f99d2c164dd3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Francia kutatók arra hívják fel a figyelmet, hogy a home office új folyamatokat indíthat el a globalizált munkaerőpiacon.","shortLead":"Francia kutatók arra hívják fel a figyelmet, hogy a home office új folyamatokat indíthat el a globalizált...","id":"20200505_Felgyorsithatja_a_jarvany_a_keleteuropai_atkot_az_agyelszivast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51d97ba9-1635-4de5-a5b7-f99d2c164dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8fee675-d680-472d-a484-9ca9c9be6429","keywords":null,"link":"/kkv/20200505_Felgyorsithatja_a_jarvany_a_keleteuropai_atkot_az_agyelszivast","timestamp":"2020. május. 05. 06:11","title":"Fokozhatja a járvány a kelet-európai átkot: az agyelszívást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10e066e4-9ad6-4eff-af5a-f493ce60638b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Tocilizumab-terápiával kezelték őket, egyiküket már felébresztették. ","shortLead":"Tocilizumab-terápiával kezelték őket, egyiküket már felébresztették. ","id":"20200504_kasler_miklos_emmi_orvos_lelegeztetogep_terapia_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10e066e4-9ad6-4eff-af5a-f493ce60638b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf55e86f-1c54-4a7e-9c94-bbd9fd85a31f","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_kasler_miklos_emmi_orvos_lelegeztetogep_terapia_koronavirus","timestamp":"2020. május. 04. 14:51","title":"Két magyar koronavírusos orvos is lélegeztetőgépre került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b86809ee-2e6f-46ca-8421-6b5f1c2f6611","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban javult a helyzet, a vírus mindinkább visszaszorul. A napi halálozások száma többheti mélypontra süllyedt.","shortLead":"Az országban javult a helyzet, a vírus mindinkább visszaszorul. A napi halálozások száma többheti mélypontra süllyedt.","id":"20200504_nemetorszag_koronavirus_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b86809ee-2e6f-46ca-8421-6b5f1c2f6611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e5a8f5-27ef-4a9e-b4f0-0efd15e1b6e6","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_nemetorszag_koronavirus_kutatas","timestamp":"2020. május. 04. 17:50","title":"Csaknem 2 millió koronavírusos lehet Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a27057db-e79d-4606-b19a-7838e3985b72","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Kína után az európai piac a második otthonunk, amit sosem fogunk elhagyni – mondja a Mobilarena szaklapnak adott interjújában Huawei hazai képviseletének lakossági üzletágát vezető Lyon Shen, aki szerint nem fogják olcsóbban adni a saját rendszerrel ellátott androidos telefonjaikat.","shortLead":"Kína után az európai piac a második otthonunk, amit sosem fogunk elhagyni – mondja a Mobilarena szaklapnak adott...","id":"20200504_huawei_telefonok_arazasa_lyon_shen_interju_gms_appgallery","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a27057db-e79d-4606-b19a-7838e3985b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab21bea-eb5c-4ece-8622-ff756244a3b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_huawei_telefonok_arazasa_lyon_shen_interju_gms_appgallery","timestamp":"2020. május. 04. 20:03","title":"Nem adja olcsóbban telefonjait a Huawei, kivonulni pedig végképp nem fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aea2918b-8927-4b49-8405-7fb03aff2d71","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utakon – vélhetően leginkább a kijárási korlátozások miatt – elmaradt a hosszú hétvégékre jellemző sok halálos kimenetelű baleset.","shortLead":"Az utakon – vélhetően leginkább a kijárási korlátozások miatt – elmaradt a hosszú hétvégékre jellemző sok halálos...","id":"20200504_egy_halalos_baleset_volt_a_hosszu_hetvegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aea2918b-8927-4b49-8405-7fb03aff2d71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1d009a-781c-4aa6-99b0-3617e4ee1c08","keywords":null,"link":"/cegauto/20200504_egy_halalos_baleset_volt_a_hosszu_hetvegen","timestamp":"2020. május. 04. 09:32","title":"Egyetlen halálos baleset történt a hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]