[{"available":true,"c_guid":"e70b5e81-d6cd-4fc0-9c2f-cc771d8d459c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lúgos orvos áldozata megszólalt az után, hogy pénzbüntetésre ítélték a támadójának hamisan tanúskodó titkárnőjét.","shortLead":"A lúgos orvos áldozata megszólalt az után, hogy pénzbüntetésre ítélték a támadójának hamisan tanúskodó titkárnőjét.","id":"20200514_renner_erika_titkarno_hamis_tanuzas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e70b5e81-d6cd-4fc0-9c2f-cc771d8d459c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"826e69ff-72b5-4317-81de-67b8e2b6cd3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_renner_erika_titkarno_hamis_tanuzas","timestamp":"2020. május. 14. 18:17","title":"Renner: Hát, ha csak ennyi, akkor még meg is éri hamisan tanúzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"702eb2db-245e-4dd6-bf94-ce352aaaa2bb","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Két játékállat filozofálgat a lét nagy kérdéseiről Budapesten és Los Angelesben Enyedi Ildikó Nyuszi és a csacsi, 27. sz. beszélgetés című karanténrövidfilmjében, amelyet a thesszaloniki filmfesztivál felkérésére készített. A HVG-nek adott interjújában a rendezőnő – aki maga is megfertőződött – elmeséli, hogy ő hogyan élte át a bezártságot, de beszél készülő új játékfilmjéről is. A premier időpontja a járvány miatt bizonytalan.","shortLead":"Két játékállat filozofálgat a lét nagy kérdéseiről Budapesten és Los Angelesben Enyedi Ildikó Nyuszi és a csacsi, 27...","id":"20200513_Enyedi_Ildiko_oktondisagrolleosztasrol_Tesztuzemmod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=702eb2db-245e-4dd6-bf94-ce352aaaa2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2f0c848-62b0-406f-8ab4-9af7dad171fb","keywords":null,"link":"/360/20200513_Enyedi_Ildiko_oktondisagrolleosztasrol_Tesztuzemmod","timestamp":"2020. május. 13. 15:00","title":"Enyedi Ildikó is elkapta a koronavírust, de közben leforgatott egy karanténfilmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e59515b3-a1a3-4bd0-b612-70c817881167","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az USS Nevada Pearl Harbornál és Okinavánál is komoly szerepet kapott. 1948-ban süllyedt el, de a roncsaira most, hosszú kutatás után sikerült csak rábukkanni.","shortLead":"Az USS Nevada Pearl Harbornál és Okinavánál is komoly szerepet kapott. 1948-ban süllyedt el, de a roncsaira most...","id":"20200514_uss_nevada_hadihajo_roncs_hajoroncs_csendes_ocean_pearl_harbor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e59515b3-a1a3-4bd0-b612-70c817881167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c0ae9a-9087-48d5-a468-56c2019af648","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_uss_nevada_hadihajo_roncs_hajoroncs_csendes_ocean_pearl_harbor","timestamp":"2020. május. 14. 09:33","title":"4700 méter mélyen bukkantak rá egy legendás hajóroncsra a Csendes-óceánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bdbcad7-267b-44ff-aefd-5d79c8251511","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyar Teátrumi Társaság 300 millió forintot kapott az Emberi Erőforrások Minisztériumától ingatlanvásárlásra a színházzal „összefüggésben”.","shortLead":"A Magyar Teátrumi Társaság 300 millió forintot kapott az Emberi Erőforrások Minisztériumától ingatlanvásárlásra...","id":"20200513_vidnyanszky_attila_magyar_teatrumi_tarsasag_karinthy_szinhaz_foldes_eszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bdbcad7-267b-44ff-aefd-5d79c8251511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6ed56c-cc96-43dc-83bc-4f85d0f88c48","keywords":null,"link":"/kultura/20200513_vidnyanszky_attila_magyar_teatrumi_tarsasag_karinthy_szinhaz_foldes_eszter","timestamp":"2020. május. 13. 15:27","title":"A Vidnyánszky vezette Magyar Teátrumi Társaságé lehet a Karinthy Színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"592b46c1-cf31-495e-959c-64c5fcf073d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Országszerte megnőtt az olcsóbb, 30 millió forintnál olcsóbb lakások iránti érdeklődés. Emellett fokozódott a nagyobb lakások iránti kereslet is.","shortLead":"Országszerte megnőtt az olcsóbb, 30 millió forintnál olcsóbb lakások iránti érdeklődés. A HVG 1990 augusztusában, legfőbb ügyésszé választása után készített vele portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.\r

","shortLead":"Támadták azzal, hogy a pártállami titkosszolgálatot védi, volt kommunista vezetők politikai pereivel kellett...","id":"20200513_gyorgyi_kalman_hvgportre_1990_augusztus_25","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b174c9c-f85f-4eb0-af83-309c9222e337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a8ddb5d-1bcc-49f0-ba49-3d2bcdc0ac45","keywords":null,"link":"/360/20200513_gyorgyi_kalman_hvgportre_1990_augusztus_25","timestamp":"2020. május. 13. 17:30","title":"Rendszerváltók30 – Györgyi Kálmán: Az ügyészség nem kvázi kegyelmi fórum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]