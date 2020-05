Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A védekezés is pár százmillióba került, de a fő gondot a bevételkiesés jelenti. ","shortLead":"A védekezés is pár százmillióba került, de a fő gondot a bevételkiesés jelenti. ","id":"20200515_Tobb_milliardot_vesziett_a_Volan_a_jarvanyon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbbcb1af-1a45-49a0-863b-bd4cf8588788","keywords":null,"link":"/kkv/20200515_Tobb_milliardot_vesziett_a_Volan_a_jarvanyon","timestamp":"2020. május. 15. 11:32","title":"Több milliárd forintot veszített a Volán a járványon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Gazdaságvédelmi Alapból tették át a pénzt az elsősorban kínai hitelből épülő beruházáshoz.","shortLead":"A Gazdaságvédelmi Alapból tették át a pénzt az elsősorban kínai hitelből épülő beruházáshoz.","id":"20200516_82_milliardot_csoportositott_at_a_kormany_a_BudapestBelgrad_vasutvonalra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4997ea8c-79ae-47ef-a7b6-b0107f489aae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200516_82_milliardot_csoportositott_at_a_kormany_a_BudapestBelgrad_vasutvonalra","timestamp":"2020. május. 16. 07:13","title":"82 milliárdot csoportosított át a kormány a Budapest-Belgrád vasútvonalra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094a88ed-0689-4809-b2ef-69b78760bef8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindannyiunknak vannak jobb és rosszabb napjai. És van olyan is, hogy egy zenekar egyszerűen csak ír egy számot a világvégéről. Így tett a norvég–ír–magyar trió, a Mongooz and the Magnet is.","shortLead":"Mindannyiunknak vannak jobb és rosszabb napjai. És van olyan is, hogy egy zenekar egyszerűen csak ír egy számot...","id":"20200515_Vilagvege_egy_senoritaval__itt_a_Mongooz_and_the_Magnet_klipje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=094a88ed-0689-4809-b2ef-69b78760bef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b417ff9-26bd-464d-b0a1-016a65d10ca2","keywords":null,"link":"/kultura/20200515_Vilagvege_egy_senoritaval__itt_a_Mongooz_and_the_Magnet_klipje","timestamp":"2020. május. 15. 10:01","title":"Világvége egy señoritával – itt a Mongooz and the Magnet klipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f7b4be-76db-4ee4-b477-d8cc6bfc52b9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmklasszikus új feldolgozását készíti elő Luca Guadagnino filmrendező és a Coen testvérek. ","shortLead":"A filmklasszikus új feldolgozását készíti elő Luca Guadagnino filmrendező és a Coen testvérek. ","id":"20200515_A_Szolits_a_neveden_rendezoje_es_a_Coen_testverek_nekifutnak_A_sebhelyesarcunak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46f7b4be-76db-4ee4-b477-d8cc6bfc52b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"385249b9-a259-4f1f-b37a-410e17566d0f","keywords":null,"link":"/kultura/20200515_A_Szolits_a_neveden_rendezoje_es_a_Coen_testverek_nekifutnak_A_sebhelyesarcunak","timestamp":"2020. május. 15. 11:14","title":"A Szólíts a neveden rendezője és a Coen testvérek nekifutnak A sebhelyesarcúnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3467de8e-8444-40e5-b92d-c2b6d43cac5f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Die Welt írt az Európai Bíróság a Magyarországot elmarasztaló ítéletéről. Budapesti tudósítójuk szerint a német alkotmánybírók döntése segítheti a magyar miniszterelnököt. ","shortLead":"A Die Welt írt az Európai Bíróság a Magyarországot elmarasztaló ítéletéről. Budapesti tudósítójuk szerint a német...","id":"20200515_Orban_szkanderre_keszul_az_unioval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3467de8e-8444-40e5-b92d-c2b6d43cac5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d6c64a-39df-4942-beab-b71261ed5566","keywords":null,"link":"/360/20200515_Orban_szkanderre_keszul_az_unioval","timestamp":"2020. május. 15. 07:30","title":"Orbán újabb szkanderre készül az unióval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa024443-cea4-42a3-9d3d-75b26c72f50a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kalifornia közelében felfedezett négy új féreg pont úgy néz ki, mintha leöntötték volna őket egy adag csillámporral.","shortLead":"A Kalifornia közelében felfedezett négy új féreg pont úgy néz ki, mintha leöntötték volna őket egy adag csillámporral.","id":"20200515_csillamlo_fereg_felfedezes_allat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa024443-cea4-42a3-9d3d-75b26c72f50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff4483d-ca0c-4f99-b301-822ecd51e313","keywords":null,"link":"/tudomany/20200515_csillamlo_fereg_felfedezes_allat","timestamp":"2020. május. 15. 20:03","title":"Csillogós férgekre bukkantak a tengerek mélyén, odáig van értük az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb250ea3-1591-4d74-8323-01b8f5807535","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rengeteg sztár lépett fel, és több mint hetvenezren voltak a Wembley Stadionban.","shortLead":"Rengeteg sztár lépett fel, és több mint hetvenezren voltak a Wembley Stadionban.","id":"20200515_Freddie_Mercury_emlekkoncert_YouTube","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb250ea3-1591-4d74-8323-01b8f5807535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b32d901-1e63-45b1-b574-beeade7da32a","keywords":null,"link":"/elet/20200515_Freddie_Mercury_emlekkoncert_YouTube","timestamp":"2020. május. 15. 14:49","title":"Két napig ingyen lehet megnézni az 1992-es Freddie Mercury-emlékkoncertet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dc2c9d2-679b-4481-890c-e5b74bfc85b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy hírlik, hogy még a Galaxy Fold utódjának, a Galaxy Fold 2-nek a bemutatkozása előtt megjelenhet egy olcsóbb változat. Egyre biztosabb e készülék neve is.","shortLead":"Úgy hírlik, hogy még a Galaxy Fold utódjának, a Galaxy Fold 2-nek a bemutatkozása előtt megjelenhet egy olcsóbb...","id":"20200515_samsung_galaxy_fold_special_edition_legolcsobb_osszehajthato_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dc2c9d2-679b-4481-890c-e5b74bfc85b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"315c3448-4302-4aa6-8f49-4555f4748081","keywords":null,"link":"/tudomany/20200515_samsung_galaxy_fold_special_edition_legolcsobb_osszehajthato_telefon","timestamp":"2020. május. 15. 11:03","title":"A Samsung új mobilja lehet a legolcsóbb összehajtható telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]