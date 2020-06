Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff190938-a035-4181-9931-0e464d177f71","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ön eltalálta valamelyiket?","shortLead":"Ön eltalálta valamelyiket?","id":"20200620_otoslotto_nyeroszamok_junius_20","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff190938-a035-4181-9931-0e464d177f71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"980b78f3-509e-4810-880a-e106d97e8b0c","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_otoslotto_nyeroszamok_junius_20","timestamp":"2020. június. 20. 20:21","title":"Kihúzták az ötöslottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"452076d2-6c1d-4e83-9ba3-947441291b2a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A világ legélhetőbb városa címet elnyerő osztrák főváros klímavédelmi mintavárossá akar válni. ","shortLead":"A világ legélhetőbb városa címet elnyerő osztrák főváros klímavédelmi mintavárossá akar válni. ","id":"20200619_Kitiltja_Becs_az_autokat_a_belvarosbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=452076d2-6c1d-4e83-9ba3-947441291b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ca0b34-9053-4fc4-9346-db1f98c910e2","keywords":null,"link":"/zhvg/20200619_Kitiltja_Becs_az_autokat_a_belvarosbol","timestamp":"2020. június. 19. 11:13","title":"Bécs kitiltja az autók egy részét a belvárosból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b23d1940-0754-4d93-8eb4-6924ea100114","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Magyar Turisztikai Ügynökség azt szeretné, hogy a belföldi turizmus serkentése érdekében a vidékiek utaznának Budapestre.","shortLead":"A Magyar Turisztikai Ügynökség azt szeretné, hogy a belföldi turizmus serkentése érdekében a vidékiek utaznának...","id":"20200619_budapest_turizmus_magyarturisztikaiugynokseg_belfolditurizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b23d1940-0754-4d93-8eb4-6924ea100114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1685d3a2-1954-4b89-a59d-2c9010e8f890","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200619_budapest_turizmus_magyarturisztikaiugynokseg_belfolditurizmus","timestamp":"2020. június. 19. 09:57","title":"Ne higgyük, hogy máris visszatérnek Budapestre a külföldiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"146411ca-53b5-41a9-bc9e-3c9ad7ae73b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Országonként eltérő okok vannak, de a fenntarthatóság szinte mindenhol a lista vége felé található. ","shortLead":"Országonként eltérő okok vannak, de a fenntarthatóság szinte mindenhol a lista vége felé található. ","id":"20200619_Nem_azert_veszunk_hasznalt_ruhat_hogy_ovjuk_a_kornyezetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=146411ca-53b5-41a9-bc9e-3c9ad7ae73b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8da3ec-c002-4623-8975-9eda7ef9d708","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200619_Nem_azert_veszunk_hasznalt_ruhat_hogy_ovjuk_a_kornyezetet","timestamp":"2020. június. 19. 16:48","title":"Készült egy felmérés arról, hogy miért is veszünk használt ruhát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bármit is jelent a magyar popkultúra társadalmasítása, Demeter feladata lett.","shortLead":"Bármit is jelent a magyar popkultúra társadalmasítása, Demeter feladata lett.","id":"20200620_Demeter_Szilard_feladata_lett_a_magyar_popzene_megujitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f8b7d46-ee90-4148-8ffe-baba5bdde3c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Demeter_Szilard_feladata_lett_a_magyar_popzene_megujitasa","timestamp":"2020. június. 20. 08:20","title":"Demeter Szilárd feladata lett a magyar popzene megújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3203ddf8-ffad-480f-918c-c99a1fb87fc9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lámpással kell keresni az olyan világlapot, vagy magára valamit is adó hírportált, amely nem tudósít arról, hogy megint csak kokit/sallert kapott az Európai Bíróságtól Orbán Viktor, egy hónapon belül már másodszor. A jelentések unisono azt tartalmazzák, hogy a magyar kormány ezúttal is túllőtt a célon a Soros és az általa pártfogolt civilek elleni hadjáratával.","shortLead":"Lámpással kell keresni az olyan világlapot, vagy magára valamit is adó hírportált, amely nem tudósít arról, hogy megint...","id":"20200619_Szinte_a_teljes_vilagsajto_beszamolt_a_civil_torveny_elkaszalasarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3203ddf8-ffad-480f-918c-c99a1fb87fc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c4decf8-0c4b-4f56-aaff-f05e6771e3b8","keywords":null,"link":"/360/20200619_Szinte_a_teljes_vilagsajto_beszamolt_a_civil_torveny_elkaszalasarol","timestamp":"2020. június. 19. 07:30","title":"A teljes világsajtó beszámolt a civil törvény elkaszálásáról, változást remélve ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9193e5bd-88b5-4d2c-b9de-138cba4a88dc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szép számmal vannak Michelin-tányéros éttermek is a fővárosban.","shortLead":"Szép számmal vannak Michelin-tányéros éttermek is a fővárosban.","id":"20200619_michelin_guide_europa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9193e5bd-88b5-4d2c-b9de-138cba4a88dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"080b4779-09dd-4677-858f-0d5fb950598b","keywords":null,"link":"/kkv/20200619_michelin_guide_europa","timestamp":"2020. június. 19. 18:14","title":"Megvan az új európai Michelin-kalauz, őrzik csillagaikat a budapesti éttermek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60b0949-5c5f-4dbe-9198-de7f97a6359d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vörös Józsefet a hatmilliárd forint kárt okozó Széchenyi Bank egykori igazgatósági tagjaként gyanúsították meg.","shortLead":"Vörös Józsefet a hatmilliárd forint kárt okozó Széchenyi Bank egykori igazgatósági tagjaként gyanúsították meg.","id":"20200620_Gyanusitottkent_hallgattak_ki_Meszaros_Lorinc_bizalmasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f60b0949-5c5f-4dbe-9198-de7f97a6359d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0fc9587-3e28-47f9-a861-c8ec8aeec4b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Gyanusitottkent_hallgattak_ki_Meszaros_Lorinc_bizalmasat","timestamp":"2020. június. 20. 14:06","title":"Gyanúsítottként hallgatták ki Mészáros Lőrinc bizalmasát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]