[{"available":true,"c_guid":"aaab811c-7f64-43b3-96aa-b1834099e398","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Túl sokat foglalkozik Bill Gates a koronavírussal ahhoz, hogy ne legyen gyanús – vélik az összeesküvés-elméletek hívei. Miközben kevés olyan híresség volt, aki az elmúlt években jobban kongatta volna a vészharangot egy várható világjárvány miatt, mint a jótékonyságot és a világ – szerinte üdvözítő – megmentését egy ideje már főállásban űző milliárdos.","shortLead":"Túl sokat foglalkozik Bill Gates a koronavírussal ahhoz, hogy ne legyen gyanús – vélik az összeesküvés-elméletek hívei...","id":"20200625_Hogyan_lett_Bill_Gates_a_koronavirus_Soros_Gyorgye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aaab811c-7f64-43b3-96aa-b1834099e398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d824ce6-4440-41ec-ba57-493e175baa67","keywords":null,"link":"/elet/20200625_Hogyan_lett_Bill_Gates_a_koronavirus_Soros_Gyorgye","timestamp":"2020. június. 25. 20:00","title":"Hogyan lett Bill Gates a koronavírus Soros Györgye?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce0118c5-399d-475d-99a8-b601d1e5d9b7","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A Kis kedvencek és híres gazdáik című könyv világhírű tudósok, képzőművészek és írók házi kedvenceit mutatja be. A cikksorozat második részben három további érdekes párost mutatunk be.","shortLead":"A Kis kedvencek és híres gazdáik című könyv világhírű tudósok, képzőművészek és írók házi kedvenceit mutatja be...","id":"20200626_A_kutyak_olyanok_mint_az_emberek_csak_jobbak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce0118c5-399d-475d-99a8-b601d1e5d9b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2016729b-973b-4256-aa7c-49c004965f0a","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200626_A_kutyak_olyanok_mint_az_emberek_csak_jobbak","timestamp":"2020. június. 26. 19:15","title":"„A kutyák olyanok, mint az emberek, csak jobbak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa9be20-b86a-412c-9a95-6f717bb7ff6c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A NEOWISE-üstököst várhatóan szabad szemmel is meg lehet majd figyelni.","shortLead":"A NEOWISE-üstököst várhatóan szabad szemmel is meg lehet majd figyelni.","id":"20200626_nap_neowise_ustokos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fa9be20-b86a-412c-9a95-6f717bb7ff6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc17afc-2b2f-460c-9154-feed9c8a76ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20200626_nap_neowise_ustokos","timestamp":"2020. június. 26. 18:03","title":"Közel 5000 év után ismét a Nap felé tart egy látványos üstökös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e98cf92-06f8-4307-9277-288aaa6c235d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A dán kormányfőnek már másodszor kell elhalasztania a sajátját.","shortLead":"A dán kormányfőnek már másodszor kell elhalasztania a sajátját.","id":"20200626_Nem_konnyu_beiktatni_egy_eskuvot_egy_miniszterelnoknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e98cf92-06f8-4307-9277-288aaa6c235d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a30580b-f292-49d2-89ff-bca352ddad6e","keywords":null,"link":"/elet/20200626_Nem_konnyu_beiktatni_egy_eskuvot_egy_miniszterelnoknek","timestamp":"2020. június. 26. 09:11","title":"Nem könnyű beiktatni egy esküvőt egy miniszterelnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"664790d0-20a6-4edd-8c78-4c04dc90a3ee","c_author":"HVG","category":"360","description":"Valóságunk a nyúl üregébe ugrott, a szürreális az új realitás része lett, alternatív valóságok között élünk - idei tavaszunkra, sőt, 2020 eddigi majdnem teljes egészére reflektál Kútvölgyi-Szabó Áron kiállítása.","shortLead":"Valóságunk a nyúl üregébe ugrott, a szürreális az új realitás része lett, alternatív valóságok között élünk - idei...","id":"202026_tarlat__tenytelenitett_valosag_kutvolgyiszabo_aron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=664790d0-20a6-4edd-8c78-4c04dc90a3ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c06a344-da1b-4ed1-b3ec-b334f84d5377","keywords":null,"link":"/360/202026_tarlat__tenytelenitett_valosag_kutvolgyiszabo_aron","timestamp":"2020. június. 27. 09:30","title":"A szürreális 2020-ban mártózhatunk meg ezen a budapesti kiállításon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e88c576-0770-4d46-bf1d-6bbed750a0d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A hatóságnak 15 hónapja lesz elbírálni.","shortLead":"A hatóságnak 15 hónapja lesz elbírálni.","id":"20200626_paks_II_letesitesi_engedely_suli_janos_atomenergia_hivatal_oah","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e88c576-0770-4d46-bf1d-6bbed750a0d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23d6fb4f-6312-4b03-a3b5-2b569108ae49","keywords":null,"link":"/kkv/20200626_paks_II_letesitesi_engedely_suli_janos_atomenergia_hivatal_oah","timestamp":"2020. június. 26. 15:23","title":"Napokon belül benyújtják az egyik legfontosabb engedélykérelmet a Paks II.-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea55282-a73f-4191-beef-ede035befa56","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A magyar kormányfő kétfrontos csatának néz elébe, és mindkettőben a német kancellár vezeti ellene a harcosokat. A tét a Fidesz európai néppárti tagsága, illetve hogy jogállami kritériumokhoz kötik-e az uniós támogatásokat.","shortLead":"A magyar kormányfő kétfrontos csatának néz elébe, és mindkettőben a német kancellár vezeti ellene a harcosokat. A tét...","id":"202026_johet_a_pofonhullam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ea55282-a73f-4191-beef-ede035befa56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c6e082b-cdc1-450d-b366-2a0b8b0efcfb","keywords":null,"link":"/360/202026_johet_a_pofonhullam","timestamp":"2020. június. 26. 07:00","title":"Merkelék móresre taníthatják Orbánt, ha túlfeszíti a húrt, és ezt ő mintha sejtené is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A buszvezető amfetamin hatása alatt volt. A balesetben egy asszony meghalt, többen súlyosan megsérültek.","shortLead":"A buszvezető amfetamin hatása alatt volt. A balesetben egy asszony meghalt, többen súlyosan megsérültek.","id":"20200626_kabitoszer_varso_baleset_buszsofor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70959a7b-49a7-4339-940e-cde97fd19aba","keywords":null,"link":"/vilag/20200626_kabitoszer_varso_baleset_buszsofor","timestamp":"2020. június. 26. 21:45","title":"Kábítószer hatása alatt volt a varsói balesetet okozó buszsofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]