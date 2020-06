Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d30f3195-aabc-4a51-96fe-9c29c7cc9704","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egyre kevésbé jár pluszköltséggel, ám a gondos tervezést továbbra se tudjuk megspórolni, ha passzívházat szeretnénk építtetni -– a rezsiköltségünk viszont a tizede lesz. Az építészetben is egyre erőteljesebben teret kap a fenntarthatóság és az a szemlélet, hogy a környezetünknek is a lehető legkevesebbet ártsunk.","shortLead":"Egyre kevésbé jár pluszköltséggel, ám a gondos tervezést továbbra se tudjuk megspórolni, ha passzívházat szeretnénk...","id":"20200626_hazepites_lakas_passzivhaz_energiahatekonysag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d30f3195-aabc-4a51-96fe-9c29c7cc9704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815a9ad8-4ac7-4927-90cb-f5b09ac04b97","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200626_hazepites_lakas_passzivhaz_energiahatekonysag","timestamp":"2020. június. 26. 10:41","title":"Luxusnak számít még egy passzívház?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb62d30-5968-47e2-ba0e-29919e25e892","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"„A vállalati igényekhez alkalmazkodó új kutatási központ jön létre” Szegeden, 4 milliárd forintos támogatással ¬– jelentette be Palkovics László innovációs és technológiai miniszter.","shortLead":"„A vállalati igényekhez alkalmazkodó új kutatási központ jön létre” Szegeden, 4 milliárd forintos támogatással ¬–...","id":"20200627_Nagyvallalatoknak_kutatnak_Szegeden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5eb62d30-5968-47e2-ba0e-29919e25e892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3631eed4-e0db-4a1e-a28c-654f8f687c86","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200627_Nagyvallalatoknak_kutatnak_Szegeden","timestamp":"2020. június. 27. 16:41","title":"Nagyvállalatoknak kutatnak Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47bfdb61-0530-451c-a318-53ab56dae28d","c_author":"Marabu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20200626_Marabu_Feknyuz_Kinyitottunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47bfdb61-0530-451c-a318-53ab56dae28d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad30bd10-a5f8-4604-8fad-4c9593d1254c","keywords":null,"link":"/kkv/20200626_Marabu_Feknyuz_Kinyitottunk","timestamp":"2020. június. 26. 05:30","title":"Marabu Féknyúz: Kinyitottunk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13e9f17-19d9-42c0-b03e-5fd3dd4f391c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába gyors és kezes mobil az új iPhone SE, a képkészítés terén nem remekel. Ezt persze aligha lehet hibaként felróni egy alapjáraton nem is csúcskategóriás eszköznek.","shortLead":"Hiába gyors és kezes mobil az új iPhone SE, a képkészítés terén nem remekel. Ezt persze aligha lehet hibaként felróni...","id":"20200626_A_fuggetlen_fotolabort_mar_nem_nyugozte_le_az_uj_iPhone_SE","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a13e9f17-19d9-42c0-b03e-5fd3dd4f391c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c510276-83fa-4d54-99dc-d5b4dc58287f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200626_A_fuggetlen_fotolabort_mar_nem_nyugozte_le_az_uj_iPhone_SE","timestamp":"2020. június. 26. 19:20","title":"A független fotólabort már nem nyűgözte le az új iPhone SE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad3bd4c-1722-4400-9ad9-efca330eee41","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rosszul cseng a déli államokra utaló Dixie.","shortLead":"Rosszul cseng a déli államokra utaló Dixie.","id":"20200626_Nevet_valt_a_Dixie_Chicks_a_rabszolgatartas_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ad3bd4c-1722-4400-9ad9-efca330eee41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a402026-fdd8-4216-a881-bab5205c6785","keywords":null,"link":"/elet/20200626_Nevet_valt_a_Dixie_Chicks_a_rabszolgatartas_miatt","timestamp":"2020. június. 26. 10:54","title":"Nevet vált a Dixie Chicks a rabszolgatartás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Ez az ITM kárpótlása a koronavírus miatt elmaradt iskolai kirándulásokért.","shortLead":"Ez az ITM kárpótlása a koronavírus miatt elmaradt iskolai kirándulásokért.","id":"20200626_ingyen_vonat_iskolasok_itm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8ef622-7ae7-470a-ae07-d030e03a9f20","keywords":null,"link":"/elet/20200626_ingyen_vonat_iskolasok_itm","timestamp":"2020. június. 26. 11:11","title":"Nyáron is ingyen vonatozhatnak az iskolások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b76e8e7-615f-4674-862b-b0acffeb9c1e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Káosz és tömegnyomor alakult ki, sok helyen a rendőrséget kellett bevetni.","shortLead":"Káosz és tömegnyomor alakult ki, sok helyen a rendőrséget kellett bevetni.","id":"20200626_Egy_kis_vilagvege_a_brit_strandokon_a_karanten_utan_ezrek_szabadultak_ki_a_partokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b76e8e7-615f-4674-862b-b0acffeb9c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75b91d27-9fb1-470c-b5f3-00ad54247679","keywords":null,"link":"/elet/20200626_Egy_kis_vilagvege_a_brit_strandokon_a_karanten_utan_ezrek_szabadultak_ki_a_partokra","timestamp":"2020. június. 26. 09:49","title":"Egy kis világvége a brit strandokon: ezrek szabadultak ki a partokra a karantén után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce0118c5-399d-475d-99a8-b601d1e5d9b7","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A Kis kedvencek és híres gazdáik című könyv világhírű tudósok, képzőművészek és írók házi kedvenceit mutatja be. A cikksorozat második részben három további érdekes párost mutatunk be.","shortLead":"A Kis kedvencek és híres gazdáik című könyv világhírű tudósok, képzőművészek és írók házi kedvenceit mutatja be...","id":"20200626_A_kutyak_olyanok_mint_az_emberek_csak_jobbak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce0118c5-399d-475d-99a8-b601d1e5d9b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2016729b-973b-4256-aa7c-49c004965f0a","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200626_A_kutyak_olyanok_mint_az_emberek_csak_jobbak","timestamp":"2020. június. 26. 19:15","title":"„A kutyák olyanok, mint az emberek, csak jobbak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]