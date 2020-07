Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18c1b40c-7dfc-405b-b675-ff7709e2f1b6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Több mint ötven zenész és együttes kapott pénzeket abból a 2000 milliárd dollárból, amellyel az amerikai kormányzat a koronavírus-járvány okozta válságból akarja kisegíteni a kisvállalkozásokat. ","shortLead":"Több mint ötven zenész és együttes kapott pénzeket abból a 2000 milliárd dollárból, amellyel az amerikai kormányzat...","id":"20200708_koronavirus_kisvallalkozoi_tamogatas_zeneszek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18c1b40c-7dfc-405b-b675-ff7709e2f1b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b55e13aa-49e9-4e26-8a49-8e6c905294db","keywords":null,"link":"/kkv/20200708_koronavirus_kisvallalkozoi_tamogatas_zeneszek","timestamp":"2020. július. 08. 17:16","title":"Az Eagles, a Pearl Jam és Whiz Khalifa is kapott a koronavírus miatt kisvállalkozói támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e80a225-3e6a-45a6-9e35-05aab6002857","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Sok lehetőség nyílik meg azok előtt, akik képesek idegenekkel beszélgetést kezdeményezni. Nem sok alapos kutatást végeztek a könnyed csevegés művészetéről, és kevés megbízható elmélet született a témában. Íme néhány gyakorlati tipp.","shortLead":"Sok lehetőség nyílik meg azok előtt, akik képesek idegenekkel beszélgetést kezdeményezni. Nem sok alapos kutatást...","id":"20200708_Hogyan_elegyedjunk_szoba_idegenekkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e80a225-3e6a-45a6-9e35-05aab6002857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2880a21-296a-47a1-9725-3fed46e578a6","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200708_Hogyan_elegyedjunk_szoba_idegenekkel","timestamp":"2020. július. 08. 19:15","title":"Hogyan elegyedjünk szóba idegenekkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ddba34-36e4-4215-b2e0-d42b6c24fd9b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A hétvégén tüntetés lesz az Öreg-tó partjára tervezett luxusszálloda ellen.","shortLead":"A hétvégén tüntetés lesz az Öreg-tó partjára tervezett luxusszálloda ellen.","id":"20200709_Avalon_Egy_hangos_kisebbseg_tiltakozik_a_tatai_luxusszallo_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5ddba34-36e4-4215-b2e0-d42b6c24fd9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9625ad-cee9-4608-bc75-5ca1cd8205aa","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200709_Avalon_Egy_hangos_kisebbseg_tiltakozik_a_tatai_luxusszallo_ellen","timestamp":"2020. július. 09. 09:01","title":"A beruházó szerint csak egy hangos kisebbség tiltakozik a tatai luxusszálló ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b575886-62df-4ab7-9b29-7374c3dcc036","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"Az alábbiakban egy átlagos magyar család lehetséges egy napját mutatjuk be, a közeli jövőben, a 2025-öt követő években. Már hazánkban is elérhető – bár csak korlátozott földrajzi lefedettséggel – az 5G szélessávú mobilinternet, amely az elképesztő letöltési sebesség mellett új technológiák hétköznapi elterjedését hozhatja magával. Lássuk, hogyan is nézne ki az 5G-alapú jövőnk!","shortLead":"Az alábbiakban egy átlagos magyar család lehetséges egy napját mutatjuk be, a közeli jövőben, a 2025-öt követő években...","id":"magyartelekom_20200609_Az_5G_elhozza_a_scifi_filmek_vilagat_az_otthonainkba__infografika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b575886-62df-4ab7-9b29-7374c3dcc036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"accee00e-8311-4be8-ae7b-78ba8161f5fd","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekom_20200609_Az_5G_elhozza_a_scifi_filmek_vilagat_az_otthonainkba__infografika","timestamp":"2020. július. 10. 12:42","title":"Az 5G elhozza a sci-fi filmek világát az otthonainkba - infografika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"5f567adb-7a3b-4169-adde-8ccc8d8b7cb9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szárnyal tovább a Homlok Építő Zrt.","shortLead":"Szárnyal tovább a Homlok Építő Zrt.","id":"20200709_osztalek_homlok_epito_zrt_homlok_zsolt_meszaros_agnes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f567adb-7a3b-4169-adde-8ccc8d8b7cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2de607b-72d8-4210-9e8b-487333194bf3","keywords":null,"link":"/kkv/20200709_osztalek_homlok_epito_zrt_homlok_zsolt_meszaros_agnes","timestamp":"2020. július. 09. 10:51","title":"200 milliós osztalékot hozott Mészáros lányának férjével közös cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda3b63a-620d-423b-811c-fb4b28e53613","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Charles Csiangot az egész vállalat gyászolja. 56 éves volt.","shortLead":"Charles Csiangot az egész vállalat gyászolja. 56 éves volt.","id":"20200709_msi_vezerigazgato_charles_csiang","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eda3b63a-620d-423b-811c-fb4b28e53613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"467363f0-b2b2-4506-86fa-b03cff48c517","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_msi_vezerigazgato_charles_csiang","timestamp":"2020. július. 09. 10:33","title":"Kizuhant a hetedikről és meghalt az MSI vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kezdő pedagógusi fizetés mellett cafetériát is ígér egy hirdetés az iskolaőröknek, akiknek egy tanfolyamot kell elvégezniük augusztusban. A biztonsági őrök keveslik, a tanárok sokallják a beígért bért.","shortLead":"A kezdő pedagógusi fizetés mellett cafetériát is ígér egy hirdetés az iskolaőröknek, akiknek egy tanfolyamot kell...","id":"20200709_Tanari_fizetest_kaphatnak_az_iskolaorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2306ba7-f1ae-4d4e-90d8-29a7266f064e","keywords":null,"link":"/kkv/20200709_Tanari_fizetest_kaphatnak_az_iskolaorok","timestamp":"2020. július. 09. 15:22","title":"Tanári fizetést kaphatnak az iskolaőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c8414c-d84f-40ab-93dd-9a33f7ff2927","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két idős beteg hunyt el a vírus miatt.","shortLead":"Két idős beteg hunyt el a vírus miatt.","id":"20200709_koronavirus_jarvany_fertozes_fertozott_elhunyt_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8c8414c-d84f-40ab-93dd-9a33f7ff2927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d22a539-d62e-474a-962d-0aeba45ff3bb","keywords":null,"link":"/itthon/20200709_koronavirus_jarvany_fertozes_fertozott_elhunyt_magyarorszag","timestamp":"2020. július. 09. 09:53","title":"Újabb áldozatai vannak a koronavírus-járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]