[{"available":true,"c_guid":"fd06129b-9cf1-4edb-97d4-0cbf22fc5839","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az árcsökkentést követően a Model Y már nem kerül sokkal többe a Model 3-nál.","shortLead":"Az árcsökkentést követően a Model Y már nem kerül sokkal többe a Model 3-nál.","id":"20200714_megvagtak_a_legujabb_tesla_arat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd06129b-9cf1-4edb-97d4-0cbf22fc5839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"521d8a28-2492-474d-81ce-b9a4fdcf20a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200714_megvagtak_a_legujabb_tesla_arat","timestamp":"2020. július. 14. 11:21","title":"Milliós engedményt adnak most a legújabb Tesla árából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfd0513a-0278-4c32-8c64-0ab093f73134","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Michel Gondry által rendezett kisfilm a metánkibocsátás csökkentéséről szól.","shortLead":"A Michel Gondry által rendezett kisfilm a metánkibocsátás csökkentéséről szól.","id":"20200715_Burger_King_a_tehenek_Michel_Gondry","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfd0513a-0278-4c32-8c64-0ab093f73134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b3bec2-6fe2-4d21-893e-20a91b6148fa","keywords":null,"link":"/zhvg/20200715_Burger_King_a_tehenek_Michel_Gondry","timestamp":"2020. július. 15. 10:37","title":"Klipet forgatott a Burger King a tehenek szellentéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62268c93-c2fe-42c7-bd49-9e1ae5cdce1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiszivárgott információk alapján elkészített dummy telefonoknak köszönhetően már most láthatjuk, jó eséllyel milyenek lesznek az ősszel érkező iPhone 12-esek.","shortLead":"A kiszivárgott információk alapján elkészített dummy telefonoknak köszönhetően már most láthatjuk, jó eséllyel milyenek...","id":"20200714_apple_iphone_12_pro_max_dummy_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62268c93-c2fe-42c7-bd49-9e1ae5cdce1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8195dc-598f-4c6a-93c1-a1df790e9bf0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_apple_iphone_12_pro_max_dummy_telefon","timestamp":"2020. július. 14. 09:03","title":"Hogy milyenek lesznek az iPhone 12-esek a mostaniakhoz képest? Íme egy videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"526bc0fb-072d-4db1-89f2-f3a2a2208d0c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavalyi 153 úti célból jelenleg 92 érhető el.","shortLead":"A tavalyi 153 úti célból jelenleg 92 érhető el.","id":"20200715_ferihegy_utasforgalom_valentinyi_katalin_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=526bc0fb-072d-4db1-89f2-f3a2a2208d0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4945b0d-bfa4-4a84-b276-80e8043ef85b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200715_ferihegy_utasforgalom_valentinyi_katalin_koronavirus","timestamp":"2020. július. 15. 11:14","title":"94 százalékkal esett vissza Ferihegy utasforgalma a tavalyihoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"903b3e03-1999-4bbb-b57e-5a3a03815157","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Szerdától a MÁV gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Volánbusz felett.","shortLead":"Szerdától a MÁV gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Volánbusz felett.","id":"20200715_mav_volan_mager","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=903b3e03-1999-4bbb-b57e-5a3a03815157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67420e6c-fd16-4faf-9512-d247de1cb53e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200715_mav_volan_mager","timestamp":"2020. július. 15. 11:52","title":"A MÁV alá rendelték a Volánbuszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a61b09e-74f7-4f85-9012-d9b938904f12","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Május végén ki kellett volna adni a Budapest–Belgrád vasútvonal felújításának hitelszerződését, a titkosítást lehetővé tevő törvény június végén lépett hatályba. Csak épp menet közben a kormány felemelte a közadat-igénylések határidőit.","shortLead":"Május végén ki kellett volna adni a Budapest–Belgrád vasútvonal felújításának hitelszerződését, a titkosítást lehetővé...","id":"20200714_Ket_jogszabaly_osszjateka_miatt_nem_kerult_nyilvanossagra_a_BudapestBelgrad_hitelszerzodese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a61b09e-74f7-4f85-9012-d9b938904f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae36225-e6fd-476a-90b5-e26f4a56dd96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_Ket_jogszabaly_osszjateka_miatt_nem_kerult_nyilvanossagra_a_BudapestBelgrad_hitelszerzodese","timestamp":"2020. július. 14. 14:35","title":"Két jogszabály összjátéka miatt nem került nyilvánosságra a Budapest–Belgrád vasút hitelszerződése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c598a902-e6f9-4a13-ad92-9d35c52f6eef","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"A koronavírus miatt bevezetett kijárási korlátozások feloldásával lassan kezd visszatérni az élet a normális kerékvágásba. De mik azok a szokások, amiket tovább viszünk ebből az időszakból? Mi az, ami marad a járvány után is? Előző cikkünkben megkérdeztük olvasóinkat a bankolási szokásaik változásáról, az eredményeket az OTP Bank szakértői segítségével elemezzük. \r

","shortLead":"A koronavírus miatt bevezetett kijárási korlátozások feloldásával lassan kezd visszatérni az élet a normális...","id":"otpbank_20200617_koronavirus_digitalis_bankolas_szokasok_felmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c598a902-e6f9-4a13-ad92-9d35c52f6eef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae299c96-f23f-4f8f-8e54-463ab584a1eb","keywords":null,"link":"/brandcontent/otpbank_20200617_koronavirus_digitalis_bankolas_szokasok_felmeres","timestamp":"2020. július. 13. 18:30","title":"65 felett is élünk az újabb megoldásokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d85d131-1f1f-4dd5-87c1-eb4d0df4828b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lap bizonytalannak érzi az újságírói helyzetét.","shortLead":"A lap bizonytalannak érzi az újságírói helyzetét.","id":"20200715_hongkong_new_york_times_szoul_koltozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d85d131-1f1f-4dd5-87c1-eb4d0df4828b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5bb1f96-9fbc-4645-882d-d79f77c1a823","keywords":null,"link":"/vilag/20200715_hongkong_new_york_times_szoul_koltozes","timestamp":"2020. július. 15. 14:44","title":"Szöulba költözteti hongkongi szerkesztőségét a The New York Times","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]