[{"available":true,"c_guid":"4706d7c7-7fc1-46f6-bf4c-2d35d27d04c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hekkertámadás miatt emeltek vádat a hódmezővásárhelyi önkormányzati cég egykori vezetője ellen. Ha sikerült volna feltelepíteni a kémprogramot, szerződésekhez és számlákhoz is hozzáférhettek volna illetéktelenek. ","shortLead":"Hekkertámadás miatt emeltek vádat a hódmezővásárhelyi önkormányzati cég egykori vezetője ellen. Ha sikerült volna...","id":"20200720_Kiberzavar_Hodmezovasarhelyen_Kemprogram_nyomait_is_megtalaltak_a_nyomozok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4706d7c7-7fc1-46f6-bf4c-2d35d27d04c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd10d26-8bee-48be-85bb-b892baaecfa2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200720_Kiberzavar_Hodmezovasarhelyen_Kemprogram_nyomait_is_megtalaltak_a_nyomozok","timestamp":"2020. július. 20. 19:23","title":"Kiberzavar Hódmezővásárhelyen: kémprogram nyomait is megtalálták a nyomozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e62750cc-bbc8-4155-bda6-383e5412b2cc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lindsay Lohan és Dennis Quaid is beszélt a forgatáson szerzett élményeiről. ","shortLead":"Lindsay Lohan és Dennis Quaid is beszélt a forgatáson szerzett élményeiről. ","id":"20200721_Huszonket_ev_utan_osszealltak_az_Apadanyad_idejojjon_szereploi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e62750cc-bbc8-4155-bda6-383e5412b2cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87145446-bd0c-4735-ae35-031f10575ef8","keywords":null,"link":"/kultura/20200721_Huszonket_ev_utan_osszealltak_az_Apadanyad_idejojjon_szereploi","timestamp":"2020. július. 21. 15:00","title":"Huszonkét év után összeálltak az Apád-anyád idejöjjön! szereplői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7061daf-9d56-4e9e-ab4d-9c5149d566f2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Egy rehabilitációs központba szállították át.","shortLead":"Egy rehabilitációs központba szállították át.","id":"20200721_alex_zanardi_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7061daf-9d56-4e9e-ab4d-9c5149d566f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f232638-ecca-4b67-b2d4-33798e67f33a","keywords":null,"link":"/sport/20200721_alex_zanardi_korhaz","timestamp":"2020. július. 21. 16:29","title":"Alex Zanardi elhagyta a kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c790e1b8-a4c9-42cd-9c73-29bc5d936a44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó immár nemcsak TDI, hanem TFSI változatban is kínálja két divatterepjárója csúcsmodelljét. ","shortLead":"A négykarikás német gyártó immár nemcsak TDI, hanem TFSI változatban is kínálja két divatterepjárója csúcsmodelljét. ","id":"20200720_gazolaj_utan_benzin_itt_az_507_loeros_uj_audi_sq7_es_sq8_tfsi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c790e1b8-a4c9-42cd-9c73-29bc5d936a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"263255ad-ed49-459b-90ec-31a536d2c024","keywords":null,"link":"/cegauto/20200720_gazolaj_utan_benzin_itt_az_507_loeros_uj_audi_sq7_es_sq8_tfsi","timestamp":"2020. július. 20. 07:59","title":"Gázolaj után benzin: itt az 507 lóerős új Audi SQ7 és SQ8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a62012e6-69dd-4bf8-9a21-9222dd0c2b16","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakasz 50 milliárdba került.","shortLead":"A szakasz 50 milliárdba került.","id":"20200720_eger_atadas_autout","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a62012e6-69dd-4bf8-9a21-9222dd0c2b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67305a28-5d06-4fb7-81e4-cac891b1de81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200720_eger_atadas_autout","timestamp":"2020. július. 20. 16:16","title":"Tizennyolc politikus, közéleti személyiség és üzletember adta át a 19 kilométeres útszakaszt Eger közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b90c1d92-ab84-4ecd-8a2a-ca9d42ddb6d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ennyire végletes autó, mint a Lamborghini szabadidőautója, egyébként is határokat feszegeti. ","shortLead":"Egy ennyire végletes autó, mint a Lamborghini szabadidőautója, egyébként is határokat feszegeti. ","id":"20200720_Teljes_szenszalas_Lamborghni_Urus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b90c1d92-ab84-4ecd-8a2a-ca9d42ddb6d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beffc0ab-ae07-4c87-96c1-89bb219f1360","keywords":null,"link":"/cegauto/20200720_Teljes_szenszalas_Lamborghni_Urus","timestamp":"2020. július. 21. 04:23","title":"Jól áll a Lamborghini Urusnak, ha minél extrémebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f0a6f16-104a-410c-9f69-6ededac11c4c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pokoli gyorsan végeztek, pedig nem volt könnyű dolguk.","shortLead":"Pokoli gyorsan végeztek, pedig nem volt könnyű dolguk.","id":"20200721_max_verstappen_szerles_forma_1_magyar_nagydij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f0a6f16-104a-410c-9f69-6ededac11c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5482992-569f-461a-a5cd-7958f05baa90","keywords":null,"link":"/cegauto/20200721_max_verstappen_szerles_forma_1_magyar_nagydij","timestamp":"2020. július. 21. 15:55","title":"Kijött a videó arról, ahogy a szerelők megmentik Verstappen kocsiját a Magyar Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7941273d-d6a3-47ea-a199-8e4ada31b81a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs újabb halálos áldozata a járványnak.\r

","shortLead":"Nincs újabb halálos áldozata a járványnak.\r

","id":"20200720_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7941273d-d6a3-47ea-a199-8e4ada31b81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdf373a9-1869-4655-93a5-e0cdf75eabb5","keywords":null,"link":"/itthon/20200720_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika","timestamp":"2020. július. 20. 08:42","title":"Hattal nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]