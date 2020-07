Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"755f0262-ca1d-4c9e-8d35-339b34916ea0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Apple is ad olyan kiegészítőt tabletjéhez, amellyel az laptopszerű eszközzé válhat, ez túl drága. ","shortLead":"Bár az Apple is ad olyan kiegészítőt tabletjéhez, amellyel az laptopszerű eszközzé válhat, ez túl drága. ","id":"20200723_logitech_folio_touch_billentyuzet_tok_ipad_prohoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=755f0262-ca1d-4c9e-8d35-339b34916ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb14f0bb-3972-4f55-b1a1-1e2cf1d398a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200723_logitech_folio_touch_billentyuzet_tok_ipad_prohoz","timestamp":"2020. július. 23. 16:03","title":"Így lehet kevesebb pénzből laptop az iPad Próból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de402a3-af78-4f31-a1d1-b62e715d1916","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Magyarországra menekült politikust saját pártja fosztotta meg az elnöki címtől.","shortLead":"A Magyarországra menekült politikust saját pártja fosztotta meg az elnöki címtől.","id":"20200723_nikola_gruevszki_vmro_dpmne_elnoki_cim","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9de402a3-af78-4f31-a1d1-b62e715d1916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c404b0a-4ca8-45ea-bb43-12cd92f9f55a","keywords":null,"link":"/vilag/20200723_nikola_gruevszki_vmro_dpmne_elnoki_cim","timestamp":"2020. július. 23. 05:15","title":"Elvették Gruevszkitől a tiszteletbeli elnöki címét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab3d211-854e-47d5-9d3d-7a390b01176d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Előkerül a hármas metró, a Biodóm és a „parkolási maffia” is.","shortLead":"Előkerül a hármas metró, a Biodóm és a „parkolási maffia” is.","id":"20200724_Tarlost_is_meghallgathatja_a_fovarosi_korrupciovizsgalo_bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ab3d211-854e-47d5-9d3d-7a390b01176d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c19ecef5-ca45-4b1a-bf03-6170f40f6287","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200724_Tarlost_is_meghallgathatja_a_fovarosi_korrupciovizsgalo_bizottsag","timestamp":"2020. július. 24. 08:33","title":"Tarlóst is meghallgathatja a fővárosi korrupcióvizsgáló bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bb392ba-e97e-46b4-aeaf-d80f76a58e65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Google mindent megtesz azért, hogy alkalmazás-áruházába kizárólag megbízható appok kerüljenek, néha sikerül kijátszani a védelmet. Ez történt a Joker nevű malware esetében is.","shortLead":"Bár a Google mindent megtesz azért, hogy alkalmazás-áruházába kizárólag megbízható appok kerüljenek, néha sikerül...","id":"20200723_joker_malware_uj_valtozata_google_play_store","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bb392ba-e97e-46b4-aeaf-d80f76a58e65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71703bf4-3669-42bf-bfee-aa6fc9aaf110","keywords":null,"link":"/tudomany/20200723_joker_malware_uj_valtozata_google_play_store","timestamp":"2020. július. 23. 08:03","title":"Csak óvatosan, rosszindulatú appok játszották ki a Play áruház védelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A brazil elnök sokáig tagadta a járvány súlyosságát. Végül maga is megfertőződött.","shortLead":"A brazil elnök sokáig tagadta a járvány súlyosságát. Végül maga is megfertőződött.","id":"20200722_koronavirus_jarvany_jair_bolsonaro_fertozes_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f788d7ea-9b84-4b66-93a3-0c79562b98cb","keywords":null,"link":"/vilag/20200722_koronavirus_jarvany_jair_bolsonaro_fertozes_teszt","timestamp":"2020. július. 22. 18:53","title":"Ismét pozitív lett Bolsonaro koronavírus-tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713b5a75-a7c1-4e39-89b2-043ce26dc668","c_author":"Kovács Gábor Maláta","category":"elet","description":"Are punks dead? – jegyezte meg egy sörfőzde tulajdonos a kőbányai kollaborációs sörök minapi bemutatóján. Attól nem kell tartani, hogy a punk sörösök kihalnának, a kérdéssel arra utalt, hogy az egyik legizgalmasabb hazai kisüzemi sörfőzde Kőbánya X néven az ország legnagyobb sörgyárával közösködött.\r

\r

","shortLead":"Are punks dead? – jegyezte meg egy sörfőzde tulajdonos a kőbányai kollaborációs sörök minapi bemutatóján. Attól nem...","id":"20200724_Ami_meg_nem_volt__kollaboracios_sorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=713b5a75-a7c1-4e39-89b2-043ce26dc668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434a039a-df06-4e20-ba76-2e574a763a6f","keywords":null,"link":"/elet/20200724_Ami_meg_nem_volt__kollaboracios_sorok","timestamp":"2020. július. 24. 16:12","title":"Amikor a kisüzem találkozik az ország legnagyobb sörgyárával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b5774c-bc54-4e66-8adc-1593a6543800","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokan sehova nem mennek idén, mert tartanak a vírustól.","shortLead":"Sokan sehova nem mennek idén, mert tartanak a vírustól.","id":"20200723_kulfoldi_utazas_nyaralas_orszagok_besorolasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6b5774c-bc54-4e66-8adc-1593a6543800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c5bc32-7162-4e95-b24e-386d8ee86830","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200723_kulfoldi_utazas_nyaralas_orszagok_besorolasa","timestamp":"2020. július. 23. 16:16","title":"Tömegével mondták vissza az utazásokat a piros, sárga és zöld zónák bejelentése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc2db6b5-590d-4a88-a49b-88466797c73e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bizonyára csak véletlen, de játsszunk egy kicsit számokkal: augusztus 5-én tartja a Samsung Galaxy Unpacked rendezvényét, és most nagyon úgy tűnik, öt eszközt fog bejelenteni.","shortLead":"Bizonyára csak véletlen, de játsszunk egy kicsit számokkal: augusztus 5-én tartja a Samsung Galaxy Unpacked...","id":"20200722_samsung_galaxy_unpacked_augusztus_uj_keszulekek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc2db6b5-590d-4a88-a49b-88466797c73e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2446ccf4-1489-45c3-b166-fe6a0ef52787","keywords":null,"link":"/tudomany/20200722_samsung_galaxy_unpacked_augusztus_uj_keszulekek","timestamp":"2020. július. 22. 20:03","title":"Nagy dobásra készül a Samsung: öt komoly készüléket is bemutatnak két hét múlva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]