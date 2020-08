Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a94c220f-dbac-4f50-90e1-54940bd71162","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Újabb tesztre küldik a mexikói Forma–1-es versenyzőt.","shortLead":"Újabb tesztre küldik a mexikói Forma–1-es versenyzőt.","id":"20200730_Bizonytalan_Sergio_Perez_koronavirus_teszt_f1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a94c220f-dbac-4f50-90e1-54940bd71162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c04413-dea0-419b-a766-5ab52e347e0c","keywords":null,"link":"/sport/20200730_Bizonytalan_Sergio_Perez_koronavirus_teszt_f1","timestamp":"2020. július. 30. 18:23","title":"Bizonytalan lett Sergio Pérez koronavírustesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec803308-5663-4af8-a39d-81de4294dd5a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy bizonytalan teszt után másodjára egyértelműen pozitív lett a mexikói Forma-1-es versenyző koronavírustesztje.","shortLead":"Egy bizonytalan teszt után másodjára egyértelműen pozitív lett a mexikói Forma-1-es versenyző koronavírustesztje.","id":"20200730_Koronavirusos_Sergio_Perez_f1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec803308-5663-4af8-a39d-81de4294dd5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96bb240-ec01-4130-bdb3-b68d6741e46d","keywords":null,"link":"/sport/20200730_Koronavirusos_Sergio_Perez_f1","timestamp":"2020. július. 30. 21:25","title":"Koronavírusos Sergio Pérez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e86f7d-8635-46b1-bcc3-0e0276d6fa0d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vezető republikánusok jelezték, szó sem lehet arról, hogy ne november 3-án tartsák meg az amerikai elnökválasztást.","shortLead":"Vezető republikánusok jelezték, szó sem lehet arról, hogy ne november 3-án tartsák meg az amerikai elnökválasztást.","id":"20200730_trump_usa_valasztas_idopont_szenatus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2e86f7d-8635-46b1-bcc3-0e0276d6fa0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb1da0ef-f4cd-42c6-8a02-2662b909e126","keywords":null,"link":"/vilag/20200730_trump_usa_valasztas_idopont_szenatus","timestamp":"2020. július. 30. 20:07","title":"Akárhogy is szeretné Trump, a saját pártja sem engedi, hogy elhalasszák a választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e814bca1-6c84-412b-a085-fe8c205d674e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ha igaz, hogy az Index-sztoriban Dull és Bodolai is áldozat, akkor vajon ki az elkövető? – teszi fel a kérdést ez utóbbi szereplőnek, az Index.hu Zrt. Dull Szabolcsot kirúgó elnökének M. Kiss Csaba. A válasz – noha logikus elemekből épül fel – több ponton is elképesztő. Felbukkan benne a NER is, igaz nem pont úgy, ahogy elsőre várnánk.

","shortLead":"Ha igaz, hogy az Index-sztoriban Dull és Bodolai is áldozat, akkor vajon ki az elkövető? – teszi fel a kérdést...","id":"20200730_Akkor_az_ATVnel_miert_nem_allnak_fel__Bodolai_Laszlo_a_HVG_Teraszon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e814bca1-6c84-412b-a085-fe8c205d674e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d717113d-48e8-4c67-8bcc-7c633345e251","keywords":null,"link":"/360/20200730_Akkor_az_ATVnel_miert_nem_allnak_fel__Bodolai_Laszlo_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. július. 30. 19:00","title":"\"Akkor az ATV-nél miért nem állnak fel?\" – Bodolai László a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb794d0-97df-416b-9f1c-52d54b745e5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közepesen rossz forgatókönyv szerint 56 millió embernek számottevő hátrányt és évi hárommilliárd euró többletköltséget jelentene a vizsgált 31 európai ország számára, amennyiben az 5G-versenyt korlátozó intézkedéseket vezetnének be – áll az Oxford Economics elemzőcég Huawei számára készített új tanulmányában, melynek megállapításait a több országban szankciókkal sújtott kínai vállalat idézte csütörtöki budapesti sajtóeseményén.","shortLead":"Közepesen rossz forgatókönyv szerint 56 millió embernek számottevő hátrányt és évi hárommilliárd euró többletköltséget...","id":"20200730_oxford_economics_huawei_5g_jelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fb794d0-97df-416b-9f1c-52d54b745e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c647afa-84b5-4b30-9b19-35c8e9218ac2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_oxford_economics_huawei_5g_jelentes","timestamp":"2020. július. 30. 16:33","title":"A Huawei szerint Magyarországon is megéreznénk, ha kizárnák a vállalatot az 5G-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9a4717b-3c64-42b6-aa76-038df339e305","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Sok helyütt megindult a második hullám, sok helyen romlik a helyzet, a „magyar védekezés azonban bevált, ha tartjuk azt, amit eddig, nem lesz baj” – mondta a miniszterelnök. Kiderült, Orbán szerint a magyar egészségügy Európa egyik legjobbja, a cigányzenének pedig szerelmese.","shortLead":"Sok helyütt megindult a második hullám, sok helyen romlik a helyzet, a „magyar védekezés azonban bevált, ha tartjuk...","id":"20200731_Orban_A_nagy_fenet_kapunk_mi_penzt_az_EUtol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9a4717b-3c64-42b6-aa76-038df339e305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1c60fa6-0717-4a6e-bcce-33da61dd9885","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Orban_A_nagy_fenet_kapunk_mi_penzt_az_EUtol","timestamp":"2020. július. 31. 07:59","title":"Orbán: A nagy fenét kapunk mi pénzt az EU-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d728dc-94c3-4b0a-ab0c-40f111da7928","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség alapító lelkésze és az Oltalom Karitatív Egyesület elnöke fél attól, hogy elvész Magyarország jövője, mert most átalusszuk azt, ami történik, és képtelenek leszünk felkelni, a saját lábunkra állni. De azt mondja, egyetlen célja van: úgy élni az életét, hogy ne szenvedjen el lelki károkat.","shortLead":"A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség alapító lelkésze és az Oltalom Karitatív Egyesület elnöke fél attól...","id":"202031__ivanyi_gabor__harcrol_megbanasrol_es_felelemrol__faradtan_de_szenvedellyel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05d728dc-94c3-4b0a-ab0c-40f111da7928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15bc7134-b006-44f5-9c84-792936d98986","keywords":null,"link":"/360/202031__ivanyi_gabor__harcrol_megbanasrol_es_felelemrol__faradtan_de_szenvedellyel","timestamp":"2020. augusztus. 01. 08:15","title":"Iványi Gábor: Nagyon fáradt vagyok, de nem adom fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b9db9d-fd1e-4483-aedd-f29abf8f7472","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Senki sem sérült meg, de az autópályát le kellett zárni.



","shortLead":"Senki sem sérült meg, de az autópályát le kellett zárni.



","id":"20200801_Igy_egett_egy_teherauto_a_Koroshegyi_volgyhidon__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90b9db9d-fd1e-4483-aedd-f29abf8f7472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d321117-f46e-4ca7-b996-00a062a9141e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200801_Igy_egett_egy_teherauto_a_Koroshegyi_volgyhidon__video","timestamp":"2020. augusztus. 01. 08:59","title":"Így égett egy teherautó a Kőröshegyi völgyhídon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]