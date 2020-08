Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff979d3b-c900-4d44-98df-837550fc35e5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Katasztrófa sújtotta városnak minősítették Bejrútot.","shortLead":"Katasztrófa sújtotta városnak minősítették Bejrútot.","id":"20200805_bejrut_libanon_robbanas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff979d3b-c900-4d44-98df-837550fc35e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84aa346f-28ba-4b4b-84b9-8dff37ff6f8f","keywords":null,"link":"/vilag/20200805_bejrut_libanon_robbanas","timestamp":"2020. augusztus. 05. 05:20","title":"Száznál is több áldozata van a bejrúti robbanásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4054b0ed-53c8-4c2d-b778-b983389a5c0a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Anthony Levandowski Google-alkalmazottként jutott fontos információkhoz, amiket aztán az Uberhez is magával vitt. 18 hónapot kapott érte.","shortLead":"Anthony Levandowski Google-alkalmazottként jutott fontos információkhoz, amiket aztán az Uberhez is magával vitt. 18...","id":"20200805_google_mernok_cegtitok_adatlopas_uber_anthony_levandowski","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4054b0ed-53c8-4c2d-b778-b983389a5c0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032b391a-6e3a-420f-b91f-4ad69e860bff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_google_mernok_cegtitok_adatlopas_uber_anthony_levandowski","timestamp":"2020. augusztus. 05. 12:48","title":"Börtönbe megy az egykori Google-dolgozó, aki cégtitkokat lopott át az Uberhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b44ff2b4-b2bb-4756-93c4-52e15dcb475c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Önként jelentkezett a rendőrségen az a 16 éves fiú, aki ellen a velencei rablás miatt adtak ki körözést. A négy lehetséges elkövető közül már az összes rendőrkézen van.","shortLead":"Önként jelentkezett a rendőrségen az a 16 éves fiú, aki ellen a velencei rablás miatt adtak ki körözést. A négy...","id":"20200806_velence_rablas_gyanusitott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b44ff2b4-b2bb-4756-93c4-52e15dcb475c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed145ec-d0a0-4ea6-b5cd-2ac7997b3848","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_velence_rablas_gyanusitott","timestamp":"2020. augusztus. 06. 18:10","title":"Feladta magát a velencei rablás utolsó gyanúsítottja is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a17aa242-e9c0-4453-beab-da12d6bd8f75","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vannak munkahelyek, ahol a dolgozók beszélgetnek a fizetésükről, máshol nem kerül ez szóba, de az is megesik, hogy a munkaszerződés tiltja, hogy el lehessen árulni, ki mennyit keres. Az Adózóna ennek a jogi tudnivalóit foglalta össze.","shortLead":"Vannak munkahelyek, ahol a dolgozók beszélgetnek a fizetésükről, máshol nem kerül ez szóba, de az is megesik...","id":"20200805_fizetes_adozona_munkahely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a17aa242-e9c0-4453-beab-da12d6bd8f75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc61266c-307b-446f-a183-c06371ebb77b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_fizetes_adozona_munkahely","timestamp":"2020. augusztus. 05. 13:07","title":"Megtilthatja-e a munkaadó, hogy a dolgozók elárulják, mekkora a fizetésük?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98152c31-e5ad-4b45-8427-bc278f052933","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egészen más értelmet nyer a \"Te hangod\" szlogen.","shortLead":"Egészen más értelmet nyer a \"Te hangod\" szlogen.","id":"20200805_Orban_Viktor_portrei_boritjak_a_Ketfarku_plakatjait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98152c31-e5ad-4b45-8427-bc278f052933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"844cbb3c-1597-4aad-adb0-452cf6ccd08e","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_Orban_Viktor_portrei_boritjak_a_Ketfarku_plakatjait","timestamp":"2020. augusztus. 05. 16:17","title":"Orbán Viktor portréi borítják a Kétfarkú plakátjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de56a584-33e4-4bd5-b513-84bf641e6b6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ausztrál kutatócsoport készítette a felvételeket.","shortLead":"Egy ausztrál kutatócsoport készítette a felvételeket.","id":"20200804_Videoban_mutattak_meg_hogyan_fekezi_meg_a_koronavirust_a_maszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de56a584-33e4-4bd5-b513-84bf641e6b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2f35ed6-8bd6-4089-9d05-06ab9bfa8265","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_Videoban_mutattak_meg_hogyan_fekezi_meg_a_koronavirust_a_maszk","timestamp":"2020. augusztus. 04. 20:11","title":"Videó készült arról, hogyan fékezi meg a koronavírust a maszk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Karácsony a Lánchíd felújításáról nyilatkozott, Trump újabb posztját törölték, a hatóságok is hibáztak a bejrúti robbanás előtt. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Karácsony a Lánchíd felújításáról nyilatkozott, Trump újabb posztját törölték, a hatóságok is hibáztak a bejrúti...","id":"20200806_Radar360_Elszalltak_a_gyumolcsarak_Spanyolorszag_sarga_besorolasu_lett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b24cfe5e-9f9c-4bc6-87f7-ec9d5ed1f5ba","keywords":null,"link":"/360/20200806_Radar360_Elszalltak_a_gyumolcsarak_Spanyolorszag_sarga_besorolasu_lett","timestamp":"2020. augusztus. 06. 08:00","title":"Radar360: Elszálltak a gyümölcsárak, Spanyolország sárga besorolású lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy átfogó elemzésből tisztán látni, milyen hatása volt a koronavírus miatt bevezetett kijárási korlátozásoknak a világ internetes hálózatára.","shortLead":"Egy átfogó elemzésből tisztán látni, milyen hatása volt a koronavírus miatt bevezetett kijárási korlátozásoknak a világ...","id":"20200805_magyarorszag_koronavirus_karanten_netkapcsolat_internet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f27bd2e5-b8f7-4dde-910b-8c7d752b7af0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_magyarorszag_koronavirus_karanten_netkapcsolat_internet","timestamp":"2020. augusztus. 05. 09:33","title":"Magyarországon is lelassult kicsit a net a karanténidőszak alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]