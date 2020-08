Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9e6cc05-e980-4632-8d42-df2e1913f47e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az infektológus az epizód 18. percénél tűnt fel először, maszkban.","shortLead":"Az infektológus az epizód 18. percénél tűnt fel először, maszkban.","id":"20200806_szlavik_janos_joban_rosszban_sorozat_tv2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9e6cc05-e980-4632-8d42-df2e1913f47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b7c862-0b5b-4b6d-bf95-dc5c502e1354","keywords":null,"link":"/elet/20200806_szlavik_janos_joban_rosszban_sorozat_tv2","timestamp":"2020. augusztus. 06. 15:41","title":"„Főorvos úr, már nagyon vártuk” – így debütált Szlávik János a Jóban Rosszban vendégszereplőjeként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53274b47-f6fc-4f28-a643-5a5b8dc220e3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Európa-liga hátralévő mérkőzéseit Németországban játsszák le.","shortLead":"Az Európa-liga hátralévő mérkőzéseit Németországban játsszák le.","id":"20200806_Negyeddontoben_az_Inter_es_a_Manchester_United","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53274b47-f6fc-4f28-a643-5a5b8dc220e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e93bcfcf-f49f-45ba-bd25-c8c96834e1be","keywords":null,"link":"/sport/20200806_Negyeddontoben_az_Inter_es_a_Manchester_United","timestamp":"2020. augusztus. 06. 05:15","title":"Negyeddöntőben az Inter és a Manchester United","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb6cc419-60e7-42d1-ac14-7b127637cf45","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bajnokok Ligája és Európa liga selejtezők is lehetnek Magyarországon, ha a koronavírus járvány miatt más helyszínen nem lehet lejátszani a mérkőzéseket.","shortLead":"Bajnokok Ligája és Európa liga selejtezők is lehetnek Magyarországon, ha a koronavírus járvány miatt más helyszínen nem...","id":"20200806_selejtezo_kupa_uefa_mlsz_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb6cc419-60e7-42d1-ac14-7b127637cf45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e4bfbc4-f378-4134-a1e7-e2ea77d8dc03","keywords":null,"link":"/sport/20200806_selejtezo_kupa_uefa_mlsz_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 06. 19:10","title":"Európai kupaselejtezők lehetnek Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f25dc07-cbdf-45b8-a053-41b84117646a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Énidőre van szüksége.","shortLead":"Énidőre van szüksége.","id":"20200807_Visszavonul_a_brit_kulugy_foegeresze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f25dc07-cbdf-45b8-a053-41b84117646a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd1bcfae-d545-496a-bf61-8f2443d90a99","keywords":null,"link":"/elet/20200807_Visszavonul_a_brit_kulugy_foegeresze","timestamp":"2020. augusztus. 07. 15:08","title":"Visszavonul a brit külügy főegerésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Néhány hétig próbálták folytatni az újraindulás után, de a járvány miatt nem fejezik be a szezont.","shortLead":"Néhány hétig próbálták folytatni az újraindulás után, de a járvány miatt nem fejezik be a szezont.","id":"20200806_romania_foci_sport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15554a7c-a7b4-4a63-87ae-ce07aecf599e","keywords":null,"link":"/sport/20200806_romania_foci_sport","timestamp":"2020. augusztus. 06. 15:17","title":"Újra leállították a román bajnokságot, ezúttal végleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4735041-5cdd-45c9-b24d-7c3180982e79","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Sértődötten jelentette be amerikai csapatok kivonását Németországból Donald Trump, aki ezzel bosszút akar állni Angela Merkel kancelláron, és szívességet tehet Vlagyimir Putyinnak a NATO-szövetségesek közti kapcsolatok szétzilálásával.","shortLead":"Sértődötten jelentette be amerikai csapatok kivonását Németországból Donald Trump, aki ezzel bosszút akar állni Angela...","id":"202032__amerikai_csapatkivonas__lecke_nemetorszagnak__trump_kavar__kivonasi_tunet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4735041-5cdd-45c9-b24d-7c3180982e79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9bdc744-1636-4f31-b5df-4769fef55353","keywords":null,"link":"/360/202032__amerikai_csapatkivonas__lecke_nemetorszagnak__trump_kavar__kivonasi_tunet","timestamp":"2020. augusztus. 06. 19:00","title":"Trump berágott Merkelre, csapatokat von ki, Putyin meg dörzsöli a markát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"280cbac1-612a-48b2-88c3-69469b2072f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött össze Pázmánd magasságában.","shortLead":"Két autó ütközött össze Pázmánd magasságában.","id":"20200806_Baleset_M7_Balaton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=280cbac1-612a-48b2-88c3-69469b2072f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b8fd25e-c2d7-446b-a9e5-57d7eb405d47","keywords":null,"link":"/cegauto/20200806_Baleset_M7_Balaton","timestamp":"2020. augusztus. 06. 18:50","title":"Baleset miatt bedugult az M7-es","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c477ea52-3a20-4cc3-8563-469c38949969","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Kanye Westnek az elmúlt hetekben felbukkanó furcsa víziói és sértő bejegyzései eleinte egy jól kidolgozott médiakampány elemeinek tűnhettek, de hamar megjelentek azok a rajongók és támogatók, akik arra figyelmeztettek, hogy a rapperen valószínűleg eluralkodott korábban felvállalt bipoláris zavara. Ha ismerjük és értjük a betegség tüneteit, West ámokfutásnak tűnő megnyilvánulásai is egészen más megvilágításba kerülnek. De mit kell tudni és hogyan érdemes beszélni a bipoláris zavarról? Dr. Belső Nóra pszichiátert kérdeztük.","shortLead":"Kanye Westnek az elmúlt hetekben felbukkanó furcsa víziói és sértő bejegyzései eleinte egy jól kidolgozott médiakampány...","id":"20200806_kanye_west_belso_nora_bipolaris_zavar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c477ea52-3a20-4cc3-8563-469c38949969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbfca58d-6e4a-4a93-a0c5-6a4ae2a4ca57","keywords":null,"link":"/elet/20200806_kanye_west_belso_nora_bipolaris_zavar","timestamp":"2020. augusztus. 06. 20:00","title":"Ne az legyen a reakció, hogy ez egy félőrült pszichopata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]