Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0d7080a-c131-4549-9f50-d2dc97d98816","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Egy múlt hónapi versenyén majdnem utolsó lett, most azonban győzött.","shortLead":"Egy múlt hónapi versenyén majdnem utolsó lett, most azonban győzött.","id":"20200814_loverseny_lo_fogadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0d7080a-c131-4549-9f50-d2dc97d98816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5817f189-f79c-4783-ad1d-39ee00738f90","keywords":null,"link":"/elet/20200814_loverseny_lo_fogadas","timestamp":"2020. augusztus. 14. 05:05","title":"Először nyert olyan ló a brit-ír lóversenyek történetében, aminek 1 a 300-hoz esélyt adtak erre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159b6ca9-756f-496a-a117-03f787de0b8f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A legendás együttes új lemeze, a Whoosh! nem szégyellni való, de a klasszikus repertoárhoz nem ér fel.","shortLead":"A legendás együttes új lemeze, a Whoosh! nem szégyellni való, de a klasszikus repertoárhoz nem ér fel.","id":"202033_lemez__nem_kell_orditani_deep_purple_whoosh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=159b6ca9-756f-496a-a117-03f787de0b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"927a9953-e529-4858-96dd-27ab12b191f0","keywords":null,"link":"/360/202033_lemez__nem_kell_orditani_deep_purple_whoosh","timestamp":"2020. augusztus. 15. 12:15","title":"„Nem kell ordítani!” - ahogy a rock, úgy a Deep Purple is örök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6e93c7-a667-4ab8-8b9d-a278653085a9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felső-Ausztriában negyven Horvátországból hazatérő ember koronavírus-tesztje lett pozitív.","shortLead":"Felső-Ausztriában negyven Horvátországból hazatérő ember koronavírus-tesztje lett pozitív.","id":"20200814_ausztria_horvatorszag_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea6e93c7-a667-4ab8-8b9d-a278653085a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b37ed6ab-6977-4318-ae55-c4a13ed9c6a1","keywords":null,"link":"/vilag/20200814_ausztria_horvatorszag_fertozes","timestamp":"2020. augusztus. 14. 21:31","title":"Több tucat osztrák fertőződött meg horvátországi nyaraláson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f18017c9-07e1-4170-a0a3-5a45bd3b308f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Covid-19 tünetei, mint a hasmenés vagy a torokgyulladás, más betegségek esetében is megjelenhetnek.","shortLead":"A Covid-19 tünetei, mint a hasmenés vagy a torokgyulladás, más betegségek esetében is megjelenhetnek.","id":"20200814_A_koronavirus_mellett_mas_virusok_is_fertoznek_a_nyari_idoszakban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f18017c9-07e1-4170-a0a3-5a45bd3b308f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0748d6b-09a4-42ff-bc5c-f74f11d2a2e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_A_koronavirus_mellett_mas_virusok_is_fertoznek_a_nyari_idoszakban","timestamp":"2020. augusztus. 14. 20:27","title":"A koronavírus mellett más vírusok is fertőznek a nyári időszakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f64d4f86-2e91-409c-ac88-3910ad0aceb2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az állítólag Nicolas Maduro elrablásáért indított akciót vezető amerikai zsoldosokkal együtt így már 17 vádlottja van az ügynek.","shortLead":"Az állítólag Nicolas Maduro elrablásáért indított akciót vezető amerikai zsoldosokkal együtt így már 17 vádlottja van...","id":"20200813_venezuela_puccskiserlet_vademelesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f64d4f86-2e91-409c-ac88-3910ad0aceb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c4b6322-de4d-4e09-aa85-97c00d6b6c37","keywords":null,"link":"/vilag/20200813_venezuela_puccskiserlet_vademelesek","timestamp":"2020. augusztus. 13. 22:13","title":"Eddig 15 venezuelai ellen emeltek vádat a májusi partraszállás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c472db2c-317a-4dbd-8b59-4a83c6dd62ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt first lady a menopauzáról, a nők súlyának a megítéléséről és az öregedés nemi diszkriminációjáról beszélgetett egy új podcast-adásban.","shortLead":"A volt first lady a menopauzáról, a nők súlyának a megítéléséről és az öregedés nemi diszkriminációjáról beszélgetett...","id":"20200814_Michelle_Obama_tabukat_dontoget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c472db2c-317a-4dbd-8b59-4a83c6dd62ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528dd5aa-6106-4d20-a22c-d9dc70d5c1dc","keywords":null,"link":"/elet/20200814_Michelle_Obama_tabukat_dontoget","timestamp":"2020. augusztus. 14. 11:06","title":"Michelle Obama tabukat döntöget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7602de0c-a443-40bf-9f0c-1d28d760ffa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiakaszottak egy másik szivárványos zászlót a ferencvárosi városházára, miután éjjel, feltehetően fradista futballszurkolók, letépték az előzőt.","shortLead":"Kiakaszottak egy másik szivárványos zászlót a ferencvárosi városházára, miután éjjel, feltehetően fradista...","id":"20200815_pride_szivarvanyos_zaszlo_ferencvaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7602de0c-a443-40bf-9f0c-1d28d760ffa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f86c9180-b374-40ab-9a2e-581e251e5a84","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_pride_szivarvanyos_zaszlo_ferencvaros","timestamp":"2020. augusztus. 15. 14:28","title":"Újra leng a szivárványos zászló a ferencvárosi városházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e8769b2-a719-4790-9fd9-1929a27c14c1","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"„Középkorian” kellene aludni, hogy enyhüljön az egyik legsúlyosabb civilizációs betegséggé vált alvászavar - állítják egyes pszichiáterek. Az álmatlanság ugyanakkor sokak - főleg művészek - inspirációs forrása is lehet a tapasztalatok szerint.","shortLead":"„Középkorian” kellene aludni, hogy enyhüljön az egyik legsúlyosabb civilizációs betegséggé vált alvászavar - állítják...","id":"202033__alvaskutatas__kreativ_inszomnia__ketfazisu_ejszaka__nem_hunynak_szemet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e8769b2-a719-4790-9fd9-1929a27c14c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45469811-35a1-4a49-a858-cb6d9b086014","keywords":null,"link":"/360/202033__alvaskutatas__kreativ_inszomnia__ketfazisu_ejszaka__nem_hunynak_szemet","timestamp":"2020. augusztus. 14. 19:00","title":"Nem biztos, hogy az a legegészségesebb, ha egybefüggően alszunk 8 órát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]