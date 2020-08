Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32b57407-3555-4462-bf3d-2b70f815995f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyan van olyan verziója az Apple Watchnak, amelyik mellé nem kell iPhone, az Apple azt szeretné, ha általánossá válhatna a telefonfüggetlenség. A levédetett technológia a wifi-jel erősségének is jót tesz.","shortLead":"Ugyan van olyan verziója az Apple Watchnak, amelyik mellé nem kell iPhone, az Apple azt szeretné, ha általánossá...","id":"20200815_apple_szabadalom_antennaracs_a_kijelzo_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32b57407-3555-4462-bf3d-2b70f815995f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a521bc-46f3-40c8-84aa-3e29457e63a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200815_apple_szabadalom_antennaracs_a_kijelzo_alatt","timestamp":"2020. augusztus. 15. 08:03","title":"Az Apple nagy újítása lehet a vezeték nélküli antennarács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9251afb4-1904-410c-9583-86fd2ef8e377","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2017-es adatok szerint az Európai Unión belül nálunk halnak meg a 75 év alatti korosztályból a legtöbben olyan betegségekben, amelyek egyébként megelőzhetők vagy gyógyíthatók lettek volna, ha időben kezelik azokat. ","shortLead":"2017-es adatok szerint az Európai Unión belül nálunk halnak meg a 75 év alatti korosztályból a legtöbben olyan...","id":"20200816_Magyarorszag_halalos_betegseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9251afb4-1904-410c-9583-86fd2ef8e377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8339bc2-4e33-469b-ba6f-acaf8ac01f8c","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_Magyarorszag_halalos_betegseg","timestamp":"2020. augusztus. 16. 11:10","title":"Magyarországon haltak meg a legtöbben olyan betegségben, amit meg lehetett volna előzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b16192a-ef29-4f3e-8f12-f9b285799b4f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Meghalt egy navigátor a Miskolc-ralin, amikor versenybalesetet szenvedett kocsijuk a Rally1-es kategóriában. A sofőr sokkos állapotba került, a Miskolc-ralit leállították.","shortLead":"Meghalt egy navigátor a Miskolc-ralin, amikor versenybalesetet szenvedett kocsijuk a Rally1-es kategóriában. A sofőr...","id":"20200815_ralibaleset_halalos_baleset_miskolcrali_leallitottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b16192a-ef29-4f3e-8f12-f9b285799b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f94a2a-f347-41ff-8933-1a9477ed697a","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_ralibaleset_halalos_baleset_miskolcrali_leallitottak","timestamp":"2020. augusztus. 15. 11:24","title":"Halálos baleset miatt leállították a Miskolc-ralit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7351ddb-4459-482e-ade2-128b63812d43","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A theropodák egy új faját fedezték fel az Angliától délre fekvő Wight-szigeten, az új dinoszauruszfaj a T-Rex unokatestvére – közölték kedden a Southamptoni Egyetem kutatói.","shortLead":"A theropodák egy új faját fedezték fel az Angliától délre fekvő Wight-szigeten, az új dinoszauruszfaj a T-Rex...","id":"20200815_uj_dinoszauruszfaj_vectaerovenator_inopinatus_trex_theropodak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7351ddb-4459-482e-ade2-128b63812d43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d470b365-5fa3-4b77-961c-97826e27885f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200815_uj_dinoszauruszfaj_vectaerovenator_inopinatus_trex_theropodak","timestamp":"2020. augusztus. 15. 16:03","title":"Találtak egy új dinoszauruszfajt, mégpedig a T-rex unokatestvérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda3dfd7-317d-4a2d-94b1-1bde099f0bc4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Volt újságíró és kémfőnök is a pragmatizmusáról ismert Musztafa al-Kadhimi, aki próbálja normalizálni országa kapcsolatait szomszédjaival és az Egyesült Államokkal is. Még nem tudni, hogy sikerül-e a mutatvány.","shortLead":"Volt újságíró és kémfőnök is a pragmatizmusáról ismert Musztafa al-Kadhimi, aki próbálja normalizálni országa...","id":"202033_musztafa_alkadhimi_ujsagirobol_es_kemfonokbol_iraki_kormanyfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dda3dfd7-317d-4a2d-94b1-1bde099f0bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e946ddaf-5bb5-43b6-b3f3-f6335f04033a","keywords":null,"link":"/360/202033_musztafa_alkadhimi_ujsagirobol_es_kemfonokbol_iraki_kormanyfo","timestamp":"2020. augusztus. 15. 17:00","title":"Lehetetlennek tűnő feladat megoldásával próbálkozik Irak miniszterelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd32e132-7c03-448a-9095-686beddd73b2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre több a koronavírus-fertőzött a Nyugat-Balkánon, Szerbia szigorít, Montenegró megnyitotta a határait, de mindketten csak negatív teszttel engedik a beutazást. Koszovós is határt nyitott. A szarajevói filmfesztivált online rendezik meg.","shortLead":"Egyre több a koronavírus-fertőzött a Nyugat-Balkánon, Szerbia szigorít, Montenegró megnyitotta a határait, de...","id":"20200815_koronavirus_nyugatbalkan_hatarokat_nyitottak_negativ_teszt_kell_koszovo_szerbia_montenegro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd32e132-7c03-448a-9095-686beddd73b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6492a461-4d56-4b60-981a-2c0827ba7399","keywords":null,"link":"/vilag/20200815_koronavirus_nyugatbalkan_hatarokat_nyitottak_negativ_teszt_kell_koszovo_szerbia_montenegro","timestamp":"2020. augusztus. 15. 11:39","title":"Nyílnak a határok a Balkánon, de csak negatív koronateszttel járhatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f18017c9-07e1-4170-a0a3-5a45bd3b308f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Covid-19 tünetei, mint a hasmenés vagy a torokgyulladás, más betegségek esetében is megjelenhetnek.","shortLead":"A Covid-19 tünetei, mint a hasmenés vagy a torokgyulladás, más betegségek esetében is megjelenhetnek.","id":"20200814_A_koronavirus_mellett_mas_virusok_is_fertoznek_a_nyari_idoszakban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f18017c9-07e1-4170-a0a3-5a45bd3b308f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0748d6b-09a4-42ff-bc5c-f74f11d2a2e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_A_koronavirus_mellett_mas_virusok_is_fertoznek_a_nyari_idoszakban","timestamp":"2020. augusztus. 14. 20:27","title":"A koronavírus mellett más vírusok is fertőznek a nyári időszakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5549c1b0-44f3-4e89-9777-11f05840940a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Eredeti kiadásának huszadik évfordulóján újra megjelenik a Linkin Park debütáló lemeze, a Hybrid Theory. A nu metál zenekartól több különlegesség mellett egy eddig soha nem hallott felvétel is felkerül a kiadványra.","shortLead":"Eredeti kiadásának huszadik évfordulóján újra megjelenik a Linkin Park debütáló lemeze, a Hybrid Theory. A nu metál...","id":"20200816_Ujra_kiadjak_a_Linkin_Park_legelso_lemezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5549c1b0-44f3-4e89-9777-11f05840940a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860b82ea-f606-4848-b3af-dce680231963","keywords":null,"link":"/kultura/20200816_Ujra_kiadjak_a_Linkin_Park_legelso_lemezet","timestamp":"2020. augusztus. 16. 14:44","title":"Újra kiadják a Linkin Park legelső lemezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]