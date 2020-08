Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ade3c6af-d531-4cbd-bfce-54ec74594c99","c_author":"Marabu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20200819_Marabu_FekNyuz_Taktika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ade3c6af-d531-4cbd-bfce-54ec74594c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78cd490b-5b1c-40cf-b525-96d346558b8b","keywords":null,"link":"/vilag/20200819_Marabu_FekNyuz_Taktika","timestamp":"2020. augusztus. 19. 11:15","title":"Marabu FékNyúz: Taktika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b92ad0-74a5-4d07-9ebc-0f3e8b0d76b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely bejelentette, kezdeményezi, hogy a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodánál sétány viselje az elhunyt vízilabdázó nevét.","shortLead":"Karácsony Gergely bejelentette, kezdeményezi, hogy a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodánál sétány viselje az elhunyt...","id":"20200818_benedek_tibor_setany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22b92ad0-74a5-4d07-9ebc-0f3e8b0d76b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e086b5b1-7ee6-43fa-b43e-9f792bf81ff1","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_benedek_tibor_setany","timestamp":"2020. augusztus. 18. 15:50","title":"Benedek Tibor sétány lehet a Margitszigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c84f0eff-7daf-4b68-816f-32c20c6183a0","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az Izrael és az Egyesült Arab Emírségek közötti kapcsolatok váratlan normalizálása új, békésebb Közel-Kelet hajnalát is jelentheti. De a palesztin ügy háttérbe szorult, a figyelem pedig Szaúd-Arábiára összpontosul.","shortLead":"Az Izrael és az Egyesült Arab Emírségek közötti kapcsolatok váratlan normalizálása új, békésebb Közel-Kelet hajnalát is...","id":"202034__izrael_es_azemirsegek__beket_bekeert__gyoztesek_es_vesztesek__borult_egbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c84f0eff-7daf-4b68-816f-32c20c6183a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f41b7fa5-cef7-43db-bcf7-57fc6e9f7f34","keywords":null,"link":"/360/202034__izrael_es_azemirsegek__beket_bekeert__gyoztesek_es_vesztesek__borult_egbol","timestamp":"2020. augusztus. 19. 19:00","title":"Izrael és az Emírségek megállapodása mindent átrendez a Közel-Keleten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcfe7636-d67d-46ca-b505-80777e7f3d75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elcsalt választások után másfél héttel a magyar miniszterelnök katonai és gazdasági elemeket is tartalmazó, átfogó uniós geostratégiai tervet szorgalmazott.","shortLead":"Az elcsalt választások után másfél héttel a magyar miniszterelnök katonai és gazdasági elemeket is tartalmazó, átfogó...","id":"20200819_EUcsucs_Orban_Viktor_Feheroroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcfe7636-d67d-46ca-b505-80777e7f3d75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58481b28-f80f-4f87-bedf-f89390390cec","keywords":null,"link":"/itthon/20200819_EUcsucs_Orban_Viktor_Feheroroszorszag","timestamp":"2020. augusztus. 19. 14:46","title":"Egy EU-csúcs kellett, hogy Orbán Viktor végre megszólaljon Fehéroroszországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f410da-ae36-4735-a145-72fb44051d4b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Senki sincs biztonságban az Egészségügyi Világszervezet szerint, amíg mindenki nincs biztonságban, ezért az országoknak meg kell osztaniuk egymással a koronavírus elleni oltás terén elért eredményeiket.","shortLead":"Senki sincs biztonságban az Egészségügyi Világszervezet szerint, amíg mindenki nincs biztonságban, ezért az országoknak...","id":"20200818_who_vakcinanacionalizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22f410da-ae36-4735-a145-72fb44051d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dcdf0b9-aa10-45ee-a973-7da4f7598124","keywords":null,"link":"/vilag/20200818_who_vakcinanacionalizmus","timestamp":"2020. augusztus. 18. 19:14","title":"A \"vakcinanacionalizmus\" miatt figyelmeztet a WHO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e81d7f60-b41f-424d-9af2-9cef6eeaf99d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja lehetővé tette, hogy több iparágban is maradandót alkosson. A kevesek egyike, Elon Musk, elképesztő innovációkat kezdeményezett az elektromos autók, a kereskedelmi űrhajózás és a napelemes rendszerek területén. Sorozatunk végigköveti életútját a dél-afrikai gyermekkortól az üzleti élet csúcsáig.","shortLead":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja...","id":"20200818_A_Tesla_szuletese__Elon_Musk_eletutja_8_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e81d7f60-b41f-424d-9af2-9cef6eeaf99d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a056328-5c90-4254-8dec-a9cc1ee6ec0f","keywords":null,"link":"/360/20200818_A_Tesla_szuletese__Elon_Musk_eletutja_8_resz","timestamp":"2020. augusztus. 18. 19:00","title":"A Tesla születése – Elon Musk életútja 8. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egész világon elérhetővé teszi a Google azt a frissítést, amelynek köszönhetően egyértelműbb lesz, hol milyen környezettel találkozhatunk a természetben.","shortLead":"Az egész világon elérhetővé teszi a Google azt a frissítést, amelynek köszönhetően egyértelműbb lesz, hol milyen...","id":"20200819_google_terkep_google_maps_rancfelvarras_domborzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dd90fee-af9f-4b46-9a38-d849e50dfe00","keywords":null,"link":"/tudomany/20200819_google_terkep_google_maps_rancfelvarras_domborzat","timestamp":"2020. augusztus. 19. 09:03","title":"Látványos változás jön a Google Térképbe, ön is megkapja a frissítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ef0405b-ff47-4352-9ee5-046dcde8bdc5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Bánkódhatnak az ország sportrajongói, nem lesz a hétvégén Kisvárda–Felcsút.","shortLead":"Bánkódhatnak az ország sportrajongói, nem lesz a hétvégén Kisvárda–Felcsút.","id":"20200819_felcsut_foci_halasztas_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ef0405b-ff47-4352-9ee5-046dcde8bdc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"798fec70-a5e3-4eae-bf19-fad94c580417","keywords":null,"link":"/sport/20200819_felcsut_foci_halasztas_jarvany","timestamp":"2020. augusztus. 19. 14:05","title":"A Felcsút újabb meccsét halasztották el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]